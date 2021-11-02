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Врач назвал запретные при COVID-19 лекарства
Врач назвал запретные при COVID-19 лекарства
Некоторые лекарства при коронавирусе могут принести больше вреда, чем пользы, считают медики. 02.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-02T09:15+0300
2021-11-02T09:15+0300
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СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Врач-терапевт, заведующий отделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников назвал в Facebook препараты, которые нельзя применять при лечении коронавирусной инфекции в домашних условиях.Он отметил, что несмотря на эффективность при COVID-19 кортикостероиды, у них много опасных побочных эффектов, вред от которых нередко перевешивает пользу, и поэтому не подходят для домашнего лечения.Кортикостероиды назначают, например, когда невозможна госпитализация тяжелого больного с прогрессирующей дыхательной недостаточностью, и это может спасти пациента, отмечает врач. Однако он подчеркивает, что необходимо предупреждать обо всех опасностях этого препарата. Меликов предостерег и от применения противовирусных препаратов при коронавирусе. По его словам, в этой группе пока нет лекарств, пригодных для лечения на амбулаторном этапе. Специалист также напомнил об опасности бездумного применения антибиотиков.При этом он подчеркнул, что коронавирусное поражение легких — не повод для назначения такого типа лекарств. По его словам, в основном антибиотики при COVID-19 нужны у тяжелых больных, находящихся в реанимационных отделениях на ИВЛ, а также в редких случаях при сочетании бактериальных инфекций и коронавируса.Кроме того, Мельников отметил, что нет никаких данных о лечебном эффекте витаминов С, D, B, К, E, цинка и других минеральных и натуральных веществ при коронавирусе.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211101/zhemchugov-rasskazal-kogda-posle-koronavirusa-chelovek-perestaet-zarazhat--1036150036.html
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россия, врач, мировая пандемия коронавируса covid-19

Врач назвал запретные при COVID-19 лекарства

09:15 02.11.2021
CC0 / / Таблетки
Таблетки - Sputnik Абхазия, 1920, 02.11.2021
CC0 / /
Некоторые лекарства при коронавирусе могут принести больше вреда, чем пользы, считают медики.
СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Врач-терапевт, заведующий отделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников назвал в Facebook препараты, которые нельзя применять при лечении коронавирусной инфекции в домашних условиях.
Жемчугов - Sputnik Абхазия, 1920, 01.11.2021
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Он отметил, что несмотря на эффективность при COVID-19 кортикостероиды, у них много опасных побочных эффектов, вред от которых нередко перевешивает пользу, и поэтому не подходят для домашнего лечения.
Кортикостероиды назначают, например, когда невозможна госпитализация тяжелого больного с прогрессирующей дыхательной недостаточностью, и это может спасти пациента, отмечает врач. Однако он подчеркивает, что необходимо предупреждать обо всех опасностях этого препарата.
Меликов предостерег и от применения противовирусных препаратов при коронавирусе. По его словам, в этой группе пока нет лекарств, пригодных для лечения на амбулаторном этапе.
Специалист также напомнил об опасности бездумного применения антибиотиков.
"Здесь все достаточно просто: при амбулаторном ковиде антибиотики назначать нельзя. На коронавирус антибиотики не действуют и никакой пользы, кроме вреда, принести не могут", — отметил Мельников.
При этом он подчеркнул, что коронавирусное поражение легких — не повод для назначения такого типа лекарств.
По его словам, в основном антибиотики при COVID-19 нужны у тяжелых больных, находящихся в реанимационных отделениях на ИВЛ, а также в редких случаях при сочетании бактериальных инфекций и коронавируса.
Кроме того, Мельников отметил, что нет никаких данных о лечебном эффекте витаминов С, D, B, К, E, цинка и других минеральных и натуральных веществ при коронавирусе.
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