https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/vrach-nazval-zapretnye-pri-covid-19-lekarstva-1036160505.html

Врач назвал запретные при COVID-19 лекарства

Врач назвал запретные при COVID-19 лекарства

Некоторые лекарства при коронавирусе могут принести больше вреда, чем пользы, считают медики. 02.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-02T09:15+0300

2021-11-02T09:15+0300

2021-11-02T09:15+0300

россия

врач

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Врач-терапевт, заведующий отделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников назвал в Facebook препараты, которые нельзя применять при лечении коронавирусной инфекции в домашних условиях.Он отметил, что несмотря на эффективность при COVID-19 кортикостероиды, у них много опасных побочных эффектов, вред от которых нередко перевешивает пользу, и поэтому не подходят для домашнего лечения.Кортикостероиды назначают, например, когда невозможна госпитализация тяжелого больного с прогрессирующей дыхательной недостаточностью, и это может спасти пациента, отмечает врач. Однако он подчеркивает, что необходимо предупреждать обо всех опасностях этого препарата. Меликов предостерег и от применения противовирусных препаратов при коронавирусе. По его словам, в этой группе пока нет лекарств, пригодных для лечения на амбулаторном этапе. Специалист также напомнил об опасности бездумного применения антибиотиков.При этом он подчеркнул, что коронавирусное поражение легких — не повод для назначения такого типа лекарств. По его словам, в основном антибиотики при COVID-19 нужны у тяжелых больных, находящихся в реанимационных отделениях на ИВЛ, а также в редких случаях при сочетании бактериальных инфекций и коронавируса.Кроме того, Мельников отметил, что нет никаких данных о лечебном эффекте витаминов С, D, B, К, E, цинка и других минеральных и натуральных веществ при коронавирусе.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211101/zhemchugov-rasskazal-kogda-posle-koronavirusa-chelovek-perestaet-zarazhat--1036150036.html

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россия, врач, мировая пандемия коронавируса covid-19