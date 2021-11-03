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Более пяти тысяч человек посетили оптическую выставку сокровищ России в Гагре
Более пяти тысяч человек посетили оптическую выставку сокровищ России в Гагре
Выставка оптических клонов национальных сокровищ России, которая проработала с начала августа до конца октября, была организована Санкт-Петербургским музеем... 03.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-03T20:05+0300
2021-11-03T20:08+0300
в абхазии
культура
гагра
выставка
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СУХУМ, 3 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Более пяти тысяч человек посетили оптическую выставку сокровищ России в Гагре, рассказала корреспонденту Sputnik организатор выставки Анна Савилова."В августе и сентябре выставку в среднем посещало по 100-200 человек в день. В октябре, конечно, людей примерно в два раза меньше. С учетом того, что это первая подобная выставка в Абхазии и проходила она в условиях пандемии, думаю, что она оказалась успешной", - отметила она.Подавляющее большинство посетителей события, по словам Савиловой, были туристы. Местные жители приходили на выставку редко. Организатор связывает это со скромной рекламной кампанией.Она также подчеркнула, что в целом гости страны высоко оценили столь необычную выставку и остались довольны увиденными экспонатами.Выставку в Абхазии организовал Санкт-Петербургский музей Университета информационных технологий, механики и оптики. На ней были представлены оптические копии изделий Карла Фаберже - "Пасхальное яйцо "Ландыши", "Пасхальное яйцо "Ренессанс", "Часы-петушок", "Лавровое дерево", "Пасхальное яйцо "Орден Святого Георгия", а также драгоценности из семейной коллекции императорской семьи Николая II.Автор этой методики российский ученый Юрий Денисюк. Еще в 1960-х годах он придумал, как нанести изображение предмета, которое практически не отличалось бы от оригинала, на пластину и тем самым воспроизвести его голограмму с помощью световых лучей.Савилова сказала, что представители музея остались довольны результатами культурного проекта и планируют провести в Абхазии более масштабную тематическую композицию в следующем году.Местом для проведения выставки выбрали заброшенное здание гагрского зимнего театра – бывший Дворец культуры - для привлечения внимания к этому объекту с богатой историей, культурой и интересной архитектурой. По словам организатора, запланированный проект реализуют уже в другой точке. Где именно, пока неизвестно.Зимний театр был построен в 1950-х годах заключенными, в том числе немецкими военнопленными. Расположен он напротив гагрской колоннады и хорошо оттуда просматривается. После Отечественной войны народа Абхазии здание закрыли, с тех пор оно так и не заработало.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210917/Klony-iz-proshlogo-ili-prizraki-sokrovisch-eksponaty-opticheskoy-vystavki-v-Gagre-1033226059.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210917/Opticheskie-klony-v-teatre-neobychnuyu-vystavku-organizovali-v-Gagre-1033222438.html
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культура, гагра, выставка

Более пяти тысяч человек посетили оптическую выставку сокровищ России в Гагре

20:05 03.11.2021 (обновлено: 20:08 03.11.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукОптическая выставка в Гагре
Оптическая выставка в Гагре - Sputnik Абхазия, 1920, 03.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка оптических клонов национальных сокровищ России, которая проработала с начала августа до конца октября, была организована Санкт-Петербургским музеем Университета информационных технологий, механики и оптики.
СУХУМ, 3 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Более пяти тысяч человек посетили оптическую выставку сокровищ России в Гагре, рассказала корреспонденту Sputnik организатор выставки Анна Савилова.
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"В августе и сентябре выставку в среднем посещало по 100-200 человек в день. В октябре, конечно, людей примерно в два раза меньше. С учетом того, что это первая подобная выставка в Абхазии и проходила она в условиях пандемии, думаю, что она оказалась успешной", - отметила она.
Подавляющее большинство посетителей события, по словам Савиловой, были туристы. Местные жители приходили на выставку редко. Организатор связывает это со скромной рекламной кампанией.
Она также подчеркнула, что в целом гости страны высоко оценили столь необычную выставку и остались довольны увиденными экспонатами.
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Выставку в Абхазии организовал Санкт-Петербургский музей Университета информационных технологий, механики и оптики. На ней были представлены оптические копии изделий Карла Фаберже - "Пасхальное яйцо "Ландыши", "Пасхальное яйцо "Ренессанс", "Часы-петушок", "Лавровое дерево", "Пасхальное яйцо "Орден Святого Георгия", а также драгоценности из семейной коллекции императорской семьи Николая II.
Автор этой методики российский ученый Юрий Денисюк. Еще в 1960-х годах он придумал, как нанести изображение предмета, которое практически не отличалось бы от оригинала, на пластину и тем самым воспроизвести его голограмму с помощью световых лучей.
Савилова сказала, что представители музея остались довольны результатами культурного проекта и планируют провести в Абхазии более масштабную тематическую композицию в следующем году.
"Это уже не будут оптические клоны сокровищ России – будет что-то другое. Им есть что показать. У них очень интересные разработки в плане оптики, которые, наверняка, еще не видели наши местные жители и туристы", - поделилась планами Савилова.
Местом для проведения выставки выбрали заброшенное здание гагрского зимнего театра – бывший Дворец культуры - для привлечения внимания к этому объекту с богатой историей, культурой и интересной архитектурой. По словам организатора, запланированный проект реализуют уже в другой точке. Где именно, пока неизвестно.
Зимний театр был построен в 1950-х годах заключенными, в том числе немецкими военнопленными. Расположен он напротив гагрской колоннады и хорошо оттуда просматривается. После Отечественной войны народа Абхазии здание закрыли, с тех пор оно так и не заработало.
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