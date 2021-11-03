https://sputnik-abkhazia.ru/20211103/opredelena-summa-sredstv-na-soderzhanie-kontrolnoy-palaty-abkhazii-v-2022-godu-1036182217.html
Определена сумма средств на содержание Контрольной палаты Абхазии в 2022 году
Определена сумма средств на содержание Контрольной палаты Абхазии в 2022 году
В 2021 году сумма средств на содержание Контрольной палаты Абхазии составляла более 31,5 миллиона рублей. 03.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-03T13:04+0300
2021-11-03T13:04+0300
2021-11-03T13:09+0300
в абхазии
контрольная палата абхазии
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СУХУМ, 3 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял постановление "Об определении суммы средств на содержание Контрольной палаты Абхазии на 2022 год".Смета принята в размере 34 миллионов 744 тысяч рублей.В 2021 году сумма средств на содержание Контрольной палаты Абхазии составляла более 31,5 миллиона рублей.В среду, 3 ноября, в Парламенте республики проходит заседание сессии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/narushenie-i-nakazanie-kak-rabotaet-kontrolnaya-palata-abkhazii-1036101549.html
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контрольная палата абхазии, парламент абхазии
Определена сумма средств на содержание Контрольной палаты Абхазии в 2022 году
13:04 03.11.2021 (обновлено: 13:09 03.11.2021)
В 2021 году сумма средств на содержание Контрольной палаты Абхазии составляла более 31,5 миллиона рублей.
СУХУМ, 3 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял постановление "Об определении суммы средств на содержание Контрольной палаты Абхазии на 2022 год".
Смета принята в размере 34 миллионов 744 тысяч рублей.
В 2021 году сумма средств на содержание Контрольной палаты Абхазии составляла более 31,5 миллиона рублей.
В среду, 3 ноября, в Парламенте республики проходит заседание сессии.