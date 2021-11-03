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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 4 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 4 ноября
Погоду на Черноморском побережье Абхазии в четверг будет формировать отрог антициклона с северо-запада. 03.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-03T13:55+0300
2021-11-03T13:55+0300
2021-11-03T14:19+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. В четверг, 4 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, из-за перепадов атмосферного давления ночью местами возможен слабый дождь, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное, будет медленно расти.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С до +13°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +19°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1 - 2 балла.Относительная влажность воздуха 70 – 90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 4 ноября
13:55 03.11.2021 (обновлено: 14:19 03.11.2021)
Погоду на Черноморском побережье Абхазии в четверг будет формировать отрог антициклона с северо-запада.
СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. В четверг, 4 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, из-за перепадов атмосферного давления ночью местами возможен слабый дождь, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное, будет медленно расти.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +9°С до +13°С, днем от +15°С до +20°С.
Температура морской воды +19°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1 - 2 балла.
Относительная влажность воздуха 70 – 90%.