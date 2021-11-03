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Цена дизельного топлива в России обновила рекорд
Цена дизельного топлива в России обновила рекорд
Исторический рекорд побил также авиакеросин, подорожав за день на 0,71%, до 58 251 рубля за тонну. 03.11.2021, Sputnik Абхазия
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топливо
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СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. Стоимость трех видов топлива — летнего и зимнего дизельного топлива и авиакеросина — обновила в среду свои исторические рекорды на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), свидетельствуют итоги торгов.Цена зимнего дизельного топлива по территориальному индексу Европейской части России в среду выросла на 0,8%, до 59 444 рублей за тонну, побив максимальное значение 29 октября. Летнее дизельное топливо бьет рекорд второй день подряд, достигнув уже 52 679 рублей и увеличившись за сегодня на 0,38%. Межсезонное дизельное топливо тоже подорожало, и ему до рекорда осталось также немного — лишь чуть больше 100 рублей. В среду его цена выросла на 0,49%, до 53 897 рублей за тонну.Исторический рекорд побил также авиакеросин, подорожав за день на 0,71%, до 58 251 рубля за тонну. Прошлый рекорд был установлен в понедельник.Остальные виды топлива подешевели в среду на бирже. Так, цена мазута опустилась до 26 525 рублей за тонну (-0,25%), а сжиженных углеводородных газов (СУГов) — до 38 056 рублей (-0,14%).
https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/novak-obyasnil-chto-pozvolyaet-sderzhivat-tseny-na-toplivo-na-vnutrennem-rynke-1035901115.html
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россия, топливо

Цена дизельного топлива в России обновила рекорд

15:55 03.11.2021
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗаправочная колонка на автозаправочной станции АЗС в Крыму.
Заправочная колонка на автозаправочной станции АЗС в Крыму. - Sputnik Абхазия, 1920, 03.11.2021
© Sputnik / Константин Михальчевский
/
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Исторический рекорд побил также авиакеросин, подорожав за день на 0,71%, до 58 251 рубля за тонну.
СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. Стоимость трех видов топлива — летнего и зимнего дизельного топлива и авиакеросина — обновила в среду свои исторические рекорды на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), свидетельствуют итоги торгов.
Заправочная колонка на автозаправочной станции АЗС в Крыму. - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Новак объяснил, что позволяет сдерживать цены на топливо на внутреннем рынке
15 октября, 09:45
Цена зимнего дизельного топлива по территориальному индексу Европейской части России в среду выросла на 0,8%, до 59 444 рублей за тонну, побив максимальное значение 29 октября.
Летнее дизельное топливо бьет рекорд второй день подряд, достигнув уже 52 679 рублей и увеличившись за сегодня на 0,38%.
Межсезонное дизельное топливо тоже подорожало, и ему до рекорда осталось также немного — лишь чуть больше 100 рублей. В среду его цена выросла на 0,49%, до 53 897 рублей за тонну.
Исторический рекорд побил также авиакеросин, подорожав за день на 0,71%, до 58 251 рубля за тонну. Прошлый рекорд был установлен в понедельник.
Бензин продолжает расти в цене, но ему до максимальных значений еще несколько тысяч рублей. Стоимость Аи-92 выросла по итогам среды на 0,44%, до 53 789 рублей за тонну, а Аи-95 — на 1,03%, до 55 231 рубля.
Остальные виды топлива подешевели в среду на бирже. Так, цена мазута опустилась до 26 525 рублей за тонну (-0,25%), а сжиженных углеводородных газов (СУГов) — до 38 056 рублей (-0,14%).
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