https://sputnik-abkhazia.ru/20211103/tsena-dizelnogo-topliva-v-rossii-obnovila-rekord-1036185193.html

Цена дизельного топлива в России обновила рекорд

Цена дизельного топлива в России обновила рекорд

Исторический рекорд побил также авиакеросин, подорожав за день на 0,71%, до 58 251 рубля за тонну. 03.11.2021, Sputnik Абхазия

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россия

топливо

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СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. Стоимость трех видов топлива — летнего и зимнего дизельного топлива и авиакеросина — обновила в среду свои исторические рекорды на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), свидетельствуют итоги торгов.Цена зимнего дизельного топлива по территориальному индексу Европейской части России в среду выросла на 0,8%, до 59 444 рублей за тонну, побив максимальное значение 29 октября. Летнее дизельное топливо бьет рекорд второй день подряд, достигнув уже 52 679 рублей и увеличившись за сегодня на 0,38%. Межсезонное дизельное топливо тоже подорожало, и ему до рекорда осталось также немного — лишь чуть больше 100 рублей. В среду его цена выросла на 0,49%, до 53 897 рублей за тонну.Исторический рекорд побил также авиакеросин, подорожав за день на 0,71%, до 58 251 рубля за тонну. Прошлый рекорд был установлен в понедельник.Остальные виды топлива подешевели в среду на бирже. Так, цена мазута опустилась до 26 525 рублей за тонну (-0,25%), а сжиженных углеводородных газов (СУГов) — до 38 056 рублей (-0,14%).

https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/novak-obyasnil-chto-pozvolyaet-sderzhivat-tseny-na-toplivo-na-vnutrennem-rynke-1035901115.html

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россия, топливо