https://sputnik-abkhazia.ru/20211103/uvelichen-byudzhet-pensionnogo-fonda-abkhazii--1036189415.html
Увеличен бюджет Пенсионного фонда Абхазии
Увеличен бюджет Пенсионного фонда Абхазии
Бюджет Пенсионного фонда на начало года составлял один миллиард 220 миллионов рублей. 03.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-03T18:45+0300
2021-11-03T18:45+0300
2021-11-03T18:49+0300
в абхазии
пенсионный фонд абхазии
парламент абхазии
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СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. Депутаты Парламента внесли изменения в бюджет Пенсионного фонда на 2021 год. Бюджет фонда на начало года составлял один миллиард 220 миллионов рублей, позже он был увеличен на 13 миллионов 109 тысяч рублей. На заседании сессии Парламента 3 ноября депутаты утвердили межбюджетный трансферт из республиканского бюджета Пенсионному фонду в размере 20 миллионов рублей. Общая сумма межбюджетного трансферта в 2021 году составила 170 миллионов 415 тысяч рублей. Дефицит бюджета Фонда в 2021 году составляет 21 миллион 887 тысяч рублей. Отмечается, что дефицит будет покрыт за счет остатка денежных средств Фонда на 1 января 2021 год в сумме 21 миллион 887 тысяч рублей. Кроме того, депутаты обсудили возможность до конца года дополнительно изыскать средства для сокращения отставания по выплатам. Пенсионный фонд производит выплаты с отставанием на месяц. "Полностью наверстать отставание по выплате пенсий за счет собственных средств не представляется возможным, так как в зимне-весенний период происходит спад экономической активности и поступлений страховых взносов в Пенсионный фонд становится значительно меньше, чем в курортный сезон", - сказал Гулария.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211103/parlament-abkhazii-vnes-izmeneniya-v-zakon-o-respublikanskom-byudzhete-na-2021-god-1036181149.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210929/Kabmin-prinyal-postanovlenie-ob-uvelichenii-doplat-k-abkhazskim-pensiyam-1033302506.html
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пенсионный фонд абхазии, парламент абхазии
Увеличен бюджет Пенсионного фонда Абхазии
18:45 03.11.2021 (обновлено: 18:49 03.11.2021)
Бюджет Пенсионного фонда на начало года составлял один миллиард 220 миллионов рублей.
СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. Депутаты Парламента внесли изменения в бюджет Пенсионного фонда на 2021 год.
Бюджет фонда на начало года составлял один миллиард 220 миллионов рублей, позже он был увеличен на 13 миллионов 109 тысяч рублей.
На заседании сессии Парламента 3 ноября депутаты утвердили межбюджетный трансферт из республиканского бюджета Пенсионному фонду в размере 20 миллионов рублей.
Общая сумма межбюджетного трансферта в 2021 году составила 170 миллионов 415 тысяч рублей.
Доходная часть бюджета Пенсионного фонда на 2021 год составляет один миллиард 253 миллиона 541 тысячу рублей, расходная – один миллиард 275 миллионов 428 тысяч рублей.
Дефицит бюджета Фонда в 2021 году составляет 21 миллион 887 тысяч рублей.
Отмечается, что дефицит будет покрыт за счет остатка денежных средств Фонда на 1 января 2021 год в сумме 21 миллион 887 тысяч рублей.
Кроме того, депутаты обсудили возможность до конца года дополнительно изыскать средства для сокращения отставания по выплатам.
Пенсионный фонд производит выплаты с отставанием на месяц.
Председатель Пенсионного фонда Денис Гулария отметил, что в 2021 году страховые взносы по сравнению с 2020 годом увеличились на 146 миллионов 282 тысячи рублей.
"Полностью наверстать отставание по выплате пенсий за счет собственных средств не представляется возможным, так как в зимне-весенний период происходит спад экономической активности и поступлений страховых взносов в Пенсионный фонд становится значительно меньше, чем в курортный сезон", - сказал Гулария.