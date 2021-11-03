Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211103/uvelichen-byudzhet-pensionnogo-fonda-abkhazii--1036189415.html
Увеличен бюджет Пенсионного фонда Абхазии
Увеличен бюджет Пенсионного фонда Абхазии
Бюджет Пенсионного фонда на начало года составлял один миллиард 220 миллионов рублей. 03.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-03T18:45+0300
2021-11-03T18:49+0300
в абхазии
пенсионный фонд абхазии
парламент абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/0e/1033208571_0:275:3152:2048_1920x0_80_0_0_792fec591216975228d72239ab33cba3.jpg
СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. Депутаты Парламента внесли изменения в бюджет Пенсионного фонда на 2021 год. Бюджет фонда на начало года составлял один миллиард 220 миллионов рублей, позже он был увеличен на 13 миллионов 109 тысяч рублей. На заседании сессии Парламента 3 ноября депутаты утвердили межбюджетный трансферт из республиканского бюджета Пенсионному фонду в размере 20 миллионов рублей. Общая сумма межбюджетного трансферта в 2021 году составила 170 миллионов 415 тысяч рублей. Дефицит бюджета Фонда в 2021 году составляет 21 миллион 887 тысяч рублей. Отмечается, что дефицит будет покрыт за счет остатка денежных средств Фонда на 1 января 2021 год в сумме 21 миллион 887 тысяч рублей. Кроме того, депутаты обсудили возможность до конца года дополнительно изыскать средства для сокращения отставания по выплатам. Пенсионный фонд производит выплаты с отставанием на месяц. "Полностью наверстать отставание по выплате пенсий за счет собственных средств не представляется возможным, так как в зимне-весенний период происходит спад экономической активности и поступлений страховых взносов в Пенсионный фонд становится значительно меньше, чем в курортный сезон", - сказал Гулария.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211103/parlament-abkhazii-vnes-izmeneniya-v-zakon-o-respublikanskom-byudzhete-na-2021-god-1036181149.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210929/Kabmin-prinyal-postanovlenie-ob-uvelichenii-doplat-k-abkhazskim-pensiyam-1033302506.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/0e/1033208571_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_3a9b2640132f95111d277e8b6a5254e0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
пенсионный фонд абхазии, парламент абхазии

Увеличен бюджет Пенсионного фонда Абхазии

18:45 03.11.2021 (обновлено: 18:49 03.11.2021)
© Sputnik / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМонеты номиналом один рубль.
Монеты номиналом один рубль. - Sputnik Абхазия, 1920, 03.11.2021
© Sputnik / Владимир Трефилов
/
Перейти в фотобанк
Бюджет Пенсионного фонда на начало года составлял один миллиард 220 миллионов рублей.
СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. Депутаты Парламента внесли изменения в бюджет Пенсионного фонда на 2021 год.
Сессия в парламента Республики Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 03.11.2021
В Абхазии
Парламент Абхазии внес изменения в закон "О республиканском бюджете на 2021 год"
12:40
Бюджет фонда на начало года составлял один миллиард 220 миллионов рублей, позже он был увеличен на 13 миллионов 109 тысяч рублей.
На заседании сессии Парламента 3 ноября депутаты утвердили межбюджетный трансферт из республиканского бюджета Пенсионному фонду в размере 20 миллионов рублей.
Общая сумма межбюджетного трансферта в 2021 году составила 170 миллионов 415 тысяч рублей.
Доходная часть бюджета Пенсионного фонда на 2021 год составляет один миллиард 253 миллиона 541 тысячу рублей, расходная – один миллиард 275 миллионов 428 тысяч рублей.
Дефицит бюджета Фонда в 2021 году составляет 21 миллион 887 тысяч рублей.
Отмечается, что дефицит будет покрыт за счет остатка денежных средств Фонда на 1 января 2021 год в сумме 21 миллион 887 тысяч рублей.
Заседание в кабмине - Sputnik Абхазия, 1920, 29.09.2021
В Абхазии
Кабмин принял постановление об увеличении доплат к абхазским пенсиям
29 сентября, 12:06
Кроме того, депутаты обсудили возможность до конца года дополнительно изыскать средства для сокращения отставания по выплатам.
Пенсионный фонд производит выплаты с отставанием на месяц.
Председатель Пенсионного фонда Денис Гулария отметил, что в 2021 году страховые взносы по сравнению с 2020 годом увеличились на 146 миллионов 282 тысячи рублей.
"Полностью наверстать отставание по выплате пенсий за счет собственных средств не представляется возможным, так как в зимне-весенний период происходит спад экономической активности и поступлений страховых взносов в Пенсионный фонд становится значительно меньше, чем в курортный сезон", - сказал Гулария.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:05Более пяти тысяч человек посетили оптическую выставку сокровищ России в Гагре
19:30Криптоферма обнаружена и демонтирована в селе Адзюбжа
19:04Турбаза: Мальцева и Белькова о глэмпинге в Абхазии
18:45Увеличен бюджет Пенсионного фонда Абхазии
18:15В горах и на воде: как в МЧС Абхазии спасали людей
17:53Депутаты Парламента отправятся в Адзюбжу для переговоров с ветеранами
17:18Названо число вакцинированных от COVID-19 с начала кампании в Абхазии
16:48Вакцинация от гриппа началась в Абхазии
16:22Спикер Парламента отправился к президенту Абхазии для обсуждения инцидента с ветеранами
15:55Цена дизельного топлива в России обновила рекорд
15:12Такие обстоятельства: Дбар о регулировании рыболовства в Абхазии
14:55Учащиеся сухумской школы представят Абхазию на телепередаче "Умницы и умники"
14:21Доктор рассказал, при каких ситуациях отсутствия обоняния при COVID-19 угрожает жизни
13:55Прогноз погоды в Абхазии на четверг 4 ноября
13:30Парламент утвердил смету расходов аппарата Уполномоченного по правам человека в Абхазии
13:04Определена сумма средств на содержание Контрольной палаты Абхазии в 2022 году
12:55Делба назвал сумму, потраченную на борьбу с COVID-19 с начала года
12:40Парламент Абхазии внес изменения в закон "О республиканском бюджете на 2021 год"
12:10Танкер-заправщик ВМС США направляется в Черное море
11:40Журнал Lancet опубликовал новую статью об эффективности "Спутника Лайт"