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В России создан тест на поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19
В России создан тест на поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19
Специалисты отмечают значительный рост предложений поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса — осенью их стало в 20 раз больше, чем летом. 03.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-03T09:15+0300
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СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработали тест, который позволит определить, действительно ли человек вакцинирован от COVID-19. Об этом в интервью "Известиям" рассказал директор центра Александр Гинцбург.По его словам, маркером успешно проведенной прививки "Спутником V" или "Спутником Лайт" выступает наличие в крови антител к мембранному белку аденовируса Ad26, который крайне редко встречается у человека. Разработанный тест будет выявлять наличие этих антител."Поэтому наличие антител к адено 26-му говорит, что люди вакцинированы. А вот если человек попадает в реанимацию и говорит, что провакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке адено 26-го, то, скорее всего, у него поддельный сертификат, — пояснил Гинцбург.Ученый уточнил, что антитела к адено 26-му не нашли примерно у 80 процентов пациентов, которые попали в реанимацию и заявили, что прошли вакцинацию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/skorik-o-qr-kodakh-i-posledstviyakh-iz-za-ikh-otsutstviya--1036169297.html
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россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19

В России создан тест на поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19

09:15 03.11.2021
© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в Москве
Вакцинация от COVID-19 в Москве - Sputnik Абхазия, 1920, 03.11.2021
© Sputnik / Алексей Куденко
/
Перейти в фотобанк
Специалисты отмечают значительный рост предложений поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса — осенью их стало в 20 раз больше, чем летом.
СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработали тест, который позволит определить, действительно ли человек вакцинирован от COVID-19. Об этом в интервью "Известиям" рассказал директор центра Александр Гинцбург.
Скорик о QR-кодах и последствиях из-за их отсутствия - Sputnik Абхазия, 1920, 02.11.2021
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По его словам, маркером успешно проведенной прививки "Спутником V" или "Спутником Лайт" выступает наличие в крови антител к мембранному белку аденовируса Ad26, который крайне редко встречается у человека. Разработанный тест будет выявлять наличие этих антител.
"Поэтому наличие антител к адено 26-му говорит, что люди вакцинированы. А вот если человек попадает в реанимацию и говорит, что провакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке адено 26-го, то, скорее всего, у него поддельный сертификат, — пояснил Гинцбург.
Ученый уточнил, что антитела к адено 26-му не нашли примерно у 80 процентов пациентов, которые попали в реанимацию и заявили, что прошли вакцинацию.
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