https://sputnik-abkhazia.ru/20211103/v-rossii-sozdan-test-na-poddelnyy-sertifikat-o-vaktsinatsii-ot-covid-19-1036176226.html
В России создан тест на поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19
В России создан тест на поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19
Специалисты отмечают значительный рост предложений поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса — осенью их стало в 20 раз больше, чем летом. 03.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-03T09:15+0300
2021-11-03T09:15+0300
2021-11-03T09:15+0300
россия
вакцинация
мировая пандемия коронавируса covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/01/19/1031696515_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7fd3091a8b3be24ba86fc92b18ad26eb.jpg
СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработали тест, который позволит определить, действительно ли человек вакцинирован от COVID-19. Об этом в интервью "Известиям" рассказал директор центра Александр Гинцбург.По его словам, маркером успешно проведенной прививки "Спутником V" или "Спутником Лайт" выступает наличие в крови антител к мембранному белку аденовируса Ad26, который крайне редко встречается у человека. Разработанный тест будет выявлять наличие этих антител."Поэтому наличие антител к адено 26-му говорит, что люди вакцинированы. А вот если человек попадает в реанимацию и говорит, что провакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке адено 26-го, то, скорее всего, у него поддельный сертификат, — пояснил Гинцбург.Ученый уточнил, что антитела к адено 26-му не нашли примерно у 80 процентов пациентов, которые попали в реанимацию и заявили, что прошли вакцинацию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/skorik-o-qr-kodakh-i-posledstviyakh-iz-za-ikh-otsutstviya--1036169297.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/01/19/1031696515_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_aee404f1475fd12e84db999a87ae5648.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19
В России создан тест на поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19
Специалисты отмечают значительный рост предложений поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса — осенью их стало в 20 раз больше, чем летом.
СУХУМ
, 3 ноя - Sputnik.
В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработали тест, который позволит определить, действительно ли человек вакцинирован от COVID-19. Об этом в интервью
"Известиям" рассказал директор центра Александр Гинцбург.
По его словам, маркером успешно проведенной прививки "Спутником V" или "Спутником Лайт" выступает наличие в крови антител к мембранному белку аденовируса Ad26, который крайне редко встречается у человека. Разработанный тест будет выявлять наличие этих антител.
"Поэтому наличие антител к адено 26-му говорит, что люди вакцинированы. А вот если человек попадает в реанимацию и говорит, что провакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке адено 26-го, то, скорее всего, у него поддельный сертификат, — пояснил Гинцбург.
Ученый уточнил, что антитела к адено 26-му не нашли примерно у 80 процентов пациентов, которые попали в реанимацию и заявили, что прошли вакцинацию.