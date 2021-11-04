https://sputnik-abkhazia.ru/20211104/aslan-bzhaniya-vyshel-k-sobravshimsya-u-administratsii-prezidenta-lyudyam-1036202007.html
Аслан Бжания вышел к собравшимся у Администрации президента людям
Аслан Бжания вышел к собравшимся у Администрации президента людям
СУХУМ, 4 ноя - Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания вышел к собравшимся у Администрации президента людям и призвал их разойтись по домам. 04.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-04T19:15+0300
2021-11-04T19:15+0300
2021-11-04T20:07+0300
в абхазии
новости
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СУХУМ, 4 ноя - Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания вышел к собравшимся у Администрации президента людям и призвал их разойтись по домам. Бжания поблагодарил собравшихся и отметил, что будет работать над решением сложившейся ситуации."Я обращаюсь к вам всем, и к тем, кто собрался сегодня у Драмтеатра. Все наши дальнейшие шаги по выходу из этой ситуации должны быть направлены на достижение единства народа. Я готов и буду работать для этого", - сказал президент.В четверг 4 ноября в Сухуме прошла акция протеста ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Ветераны и лидеры оппозиции приняли резолюцию с требованием отставки главы МВД после резонансного конфликта между правоохранителями и ветеранами из села Адзюбжа с участием депутата Парламента Гарри Кокая.Митингующие назвали инцидент 30 сентября избиением ветеранов сотрудниками МВД во главе с министром Дмитрием Дбар, отметив, что это преступление не было расследовано объективно. Аслан Бжания принял делегацию ветеранов, он сказал, что дело находится в Генеральной Прокуратуре, и оно может решаться только в правовом поле. Свое решение о восстановлении Дбар в должности он оставил неизменным. После этого протестующие приняли новую резолюцию, в которой объявили о подготовке к более массовой акции, где потребуют отставки президента Аслана Бжания, и завершили митинг. Дмитрий Дбар был отстранен от службы по собственному желанию на время расследования инцидента со стрельбой 30 сентября. После заявления генпрокурора Адгура Агрба о том, что в отношении главы МВД не был усмотрен состав преступления, президент Абхазии Аслан Бжания восстановил Дмитрия Дбар в должности, подвергнув его дисциплинарному взысканию.Уголовные дела заведены в отношении двух заместителей внутренних дел Раща Цвижба и Дадына Чачхалия. Им вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211104/glava-mvd-abkhazii-dmitriy-dbar-prishel-v--administratsiyu-prezidenta-1036199074.html
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новости
СУХУМ, 4 ноя - Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания вышел к собравшимся у Администрации президента людям и призвал их разойтись по домам.
Бжания поблагодарил собравшихся и отметил, что будет работать над решением сложившейся ситуации.
"Я обращаюсь к вам всем, и к тем, кто собрался сегодня у Драмтеатра. Все наши дальнейшие шаги по выходу из этой ситуации должны быть направлены на достижение единства народа. Я готов и буду работать для этого", - сказал президент.
В четверг 4 ноября в Сухуме прошла акция протеста ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Ветераны и лидеры оппозиции приняли резолюцию с требованием отставки главы МВД после резонансного конфликта между правоохранителями и ветеранами из села Адзюбжа с участием депутата Парламента Гарри Кокая.
Митингующие назвали инцидент 30 сентября избиением ветеранов сотрудниками МВД во главе с министром Дмитрием Дбар, отметив, что это преступление не было расследовано объективно.
Аслан Бжания принял делегацию ветеранов, он сказал, что дело находится в Генеральной Прокуратуре, и оно может решаться только в правовом поле. Свое решение о восстановлении Дбар в должности он оставил неизменным. После этого протестующие приняли новую резолюцию, в которой объявили о подготовке к более массовой акции, где потребуют отставки президента Аслана Бжания, и завершили митинг.
Дмитрий Дбар был отстранен от службы по собственному желанию на время расследования инцидента со стрельбой 30 сентября. После заявления генпрокурора Адгура Агрба о том, что в отношении главы МВД не был усмотрен состав преступления, президент Абхазии Аслан Бжания восстановил Дмитрия Дбар в должности, подвергнув его дисциплинарному взысканию.
Уголовные дела заведены в отношении двух заместителей внутренних дел Раща Цвижба и Дадына Чачхалия. Им вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия.