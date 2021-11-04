Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211104/aslan-bzhaniya-vyshel-k-sobravshimsya-u-administratsii-prezidenta-lyudyam-1036202007.html
Аслан Бжания вышел к собравшимся у Администрации президента людям
Аслан Бжания вышел к собравшимся у Администрации президента людям
СУХУМ, 4 ноя - Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания вышел к собравшимся у Администрации президента людям и призвал их разойтись по домам. 04.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-04T19:15+0300
2021-11-04T20:07+0300
в абхазии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/04/1036201811_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_0d04513d37dd608573954156abcec4d2.jpg
СУХУМ, 4 ноя - Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания вышел к собравшимся у Администрации президента людям и призвал их разойтись по домам. Бжания поблагодарил собравшихся и отметил, что будет работать над решением сложившейся ситуации."Я обращаюсь к вам всем, и к тем, кто собрался сегодня у Драмтеатра. Все наши дальнейшие шаги по выходу из этой ситуации должны быть направлены на достижение единства народа. Я готов и буду работать для этого", - сказал президент.В четверг 4 ноября в Сухуме прошла акция протеста ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Ветераны и лидеры оппозиции приняли резолюцию с требованием отставки главы МВД после резонансного конфликта между правоохранителями и ветеранами из села Адзюбжа с участием депутата Парламента Гарри Кокая.Митингующие назвали инцидент 30 сентября избиением ветеранов сотрудниками МВД во главе с министром Дмитрием Дбар, отметив, что это преступление не было расследовано объективно. Аслан Бжания принял делегацию ветеранов, он сказал, что дело находится в Генеральной Прокуратуре, и оно может решаться только в правовом поле. Свое решение о восстановлении Дбар в должности он оставил неизменным. После этого протестующие приняли новую резолюцию, в которой объявили о подготовке к более массовой акции, где потребуют отставки президента Аслана Бжания, и завершили митинг. Дмитрий Дбар был отстранен от службы по собственному желанию на время расследования инцидента со стрельбой 30 сентября. После заявления генпрокурора Адгура Агрба о том, что в отношении главы МВД не был усмотрен состав преступления, президент Абхазии Аслан Бжания восстановил Дмитрия Дбар в должности, подвергнув его дисциплинарному взысканию.Уголовные дела заведены в отношении двух заместителей внутренних дел Раща Цвижба и Дадына Чачхалия. Им вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211104/glava-mvd-abkhazii-dmitriy-dbar-prishel-v--administratsiyu-prezidenta-1036199074.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/04/1036201811_74:0:1514:1080_1920x0_80_0_0_6e0f22bd9df95cf79bb3e439718a1c8c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости

Аслан Бжания вышел к собравшимся у Администрации президента людям

19:15 04.11.2021 (обновлено: 20:07 04.11.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Обращение Аслана Бжания к собравшимся
Обращение Аслана Бжания к собравшимся - Sputnik Абхазия, 1920, 04.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
СУХУМ, 4 ноя - Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания вышел к собравшимся у Администрации президента людям и призвал их разойтись по домам.
Бжания поблагодарил собравшихся и отметил, что будет работать над решением сложившейся ситуации.
"Я обращаюсь к вам всем, и к тем, кто собрался сегодня у Драмтеатра. Все наши дальнейшие шаги по выходу из этой ситуации должны быть направлены на достижение единства народа. Я готов и буду работать для этого", - сказал президент.
Министр внутренних дел Дмитрий Дбар - Sputnik Абхазия, 1920, 04.11.2021
В Абхазии
Министр внутренних дел Дмитрий Дбар пришел в Администрацию президента
15:28
В четверг 4 ноября в Сухуме прошла акция протеста ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Ветераны и лидеры оппозиции приняли резолюцию с требованием отставки главы МВД после резонансного конфликта между правоохранителями и ветеранами из села Адзюбжа с участием депутата Парламента Гарри Кокая.
Митингующие назвали инцидент 30 сентября избиением ветеранов сотрудниками МВД во главе с министром Дмитрием Дбар, отметив, что это преступление не было расследовано объективно.
Аслан Бжания принял делегацию ветеранов, он сказал, что дело находится в Генеральной Прокуратуре, и оно может решаться только в правовом поле. Свое решение о восстановлении Дбар в должности он оставил неизменным. После этого протестующие приняли новую резолюцию, в которой объявили о подготовке к более массовой акции, где потребуют отставки президента Аслана Бжания, и завершили митинг.
Дмитрий Дбар был отстранен от службы по собственному желанию на время расследования инцидента со стрельбой 30 сентября. После заявления генпрокурора Адгура Агрба о том, что в отношении главы МВД не был усмотрен состав преступления, президент Абхазии Аслан Бжания восстановил Дмитрия Дбар в должности, подвергнув его дисциплинарному взысканию.
Уголовные дела заведены в отношении двух заместителей внутренних дел Раща Цвижба и Дадына Чачхалия. Им вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:40Народная дипломатия и диалог: Шамба о том, как выйти из политического кризиса
19:20Митинг оппозиции в Сухуме завершен, протестующие приняли новую резолюцию
19:15Аслан Бжания вышел к собравшимся у Администрации президента людям
17:25Элкан Гвазава стал серебряным призером первенства России по тяжелой атлетике
16:32Стариков назвал причины обострения антироссийских провокаций на Украине
16:15Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 5 ноября
15:28Министр внутренних дел Дмитрий Дбар пришел в Администрацию президента
15:15Протестующие потребовали отставки главы МВД и отправили делегатов к президенту
14:57Серебрянский рассказал, какие органы страдают при постковидном синдроме
14:14Протестная акция ветеранов началась в Сухуме
13:50Ученые сообщили об одной из крупнейших за несколько лет магнитных бурь
13:10План по таможенным платежам за 10 месяцев выполнен на 138 процентов
12:34Глава ПМР: жители Приднестровья считают себя неотъемлемой частью России
11:37Хождение по мукам: опыт личного "знакомства" с COVID-19
10:36Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с Днем народного единства
10:02Ревакцинация от COVID-19: зачем и когда ее делать
09:21Главная тайна климатического саммита в Глазго: почему горит тундра
08:45Члены Общественной палаты инициируют поправки в закон о запрете абортов
ВчераТри пациентки с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале
ВчераРяд антиковидных мер продлили в Краснодарском крае