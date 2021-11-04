https://sputnik-abkhazia.ru/20211104/glava-mvd-abkhazii-dmitriy-dbar-prishel-v--administratsiyu-prezidenta-1036199074.html

Министр внутренних дел Дмитрий Дбар пришел в Администрацию президента

Министр внутренних дел Дмитрий Дбар пришел в Администрацию президента

К президенту отправилась и делегация из трех ветеранов войны с резолюцией, осуждающей решение Бжания о восстановлении Дбар в должности. 04.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-04T15:28+0300

2021-11-04T15:28+0300

2021-11-04T16:30+0300

в абхазии

новости

стрельба в сухуме 30 сентября

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СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. Министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар вошел в здание Администрации президента. К президенту отправилась и делегация ветеранов с резолюцией, осуждающей решение Бжания о восстановлении Дбар в должности. В четверг, 4 ноября, в Сухуме проходит акция протеста ветеранов Отечественной войны народа Абхазии с требованием отставки главы МВД после резонансного конфликта между правоохранителями и ветеранами из села Адзюбжа с участием депутата Парламента Гарри Кокая.Митингующие приняли резолюцию, в которой инцидент 30 сентября был назван избиением ветеранов сотрудниками МВД во главе с министром Дмитрием Дбар. Протестующие считают, что это преступление не было расследовано объективно.Дмитрий Дбар был отстранен от службы по собственному желанию на время расследования инцидента. Во вторник 2 ноября после заявления генпрокурора Адгура Агрба о том, что в отношении главы МВД не был усмотрен состав преступления, президент Абхазии Аслан Бжания восстановил Дмитрия Дбар в должности, заявив, что тот будет подвергнут дисциплинарному взысканию.Уголовные дела заведены в отношении двух заместителей внутренних дел Раща Цвижба и Дадына Чачхалия. Им вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия. По этой статье грозит наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211101/partii-prizvali-ne-davit-na-organy-rassleduyuschie-konflikt-mezhdu-veteranami-i-mvd-1036158835.html

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новости, стрельба в сухуме 30 сентября