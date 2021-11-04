https://sputnik-abkhazia.ru/20211104/glava-mvd-abkhazii-dmitriy-dbar-prishel-v--administratsiyu-prezidenta-1036199074.html
Министр внутренних дел Дмитрий Дбар пришел в Администрацию президента
Министр внутренних дел Дмитрий Дбар пришел в Администрацию президента
К президенту отправилась и делегация из трех ветеранов войны с резолюцией, осуждающей решение Бжания о восстановлении Дбар в должности. 04.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-04T15:28+0300
2021-11-04T15:28+0300
2021-11-04T16:30+0300
в абхазии
новости
стрельба в сухуме 30 сентября
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/04/1036199215_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_0ad45bc34bcd1593557f58aea44caa5a.jpg
СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. Министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар вошел в здание Администрации президента. К президенту отправилась и делегация ветеранов с резолюцией, осуждающей решение Бжания о восстановлении Дбар в должности. В четверг, 4 ноября, в Сухуме проходит акция протеста ветеранов Отечественной войны народа Абхазии с требованием отставки главы МВД после резонансного конфликта между правоохранителями и ветеранами из села Адзюбжа с участием депутата Парламента Гарри Кокая.Митингующие приняли резолюцию, в которой инцидент 30 сентября был назван избиением ветеранов сотрудниками МВД во главе с министром Дмитрием Дбар. Протестующие считают, что это преступление не было расследовано объективно.Дмитрий Дбар был отстранен от службы по собственному желанию на время расследования инцидента. Во вторник 2 ноября после заявления генпрокурора Адгура Агрба о том, что в отношении главы МВД не был усмотрен состав преступления, президент Абхазии Аслан Бжания восстановил Дмитрия Дбар в должности, заявив, что тот будет подвергнут дисциплинарному взысканию.Уголовные дела заведены в отношении двух заместителей внутренних дел Раща Цвижба и Дадына Чачхалия. Им вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия. По этой статье грозит наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211101/partii-prizvali-ne-davit-na-organy-rassleduyuschie-konflikt-mezhdu-veteranami-i-mvd-1036158835.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/04/1036199215_104:0:1544:1080_1920x0_80_0_0_33a87b2b30bef933783b1892aaaa953e.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, стрельба в сухуме 30 сентября
Министр внутренних дел Дмитрий Дбар пришел в Администрацию президента
15:28 04.11.2021 (обновлено: 16:30 04.11.2021)
К президенту отправилась и делегация из трех ветеранов войны с резолюцией, осуждающей решение Бжания о восстановлении Дбар в должности.
СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. Министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар вошел в здание Администрации президента.
К президенту отправилась и делегация ветеранов
с резолюцией, осуждающей решение Бжания о восстановлении Дбар в должности.
В четверг, 4 ноября, в Сухуме проходит акция
протеста ветеранов Отечественной войны народа Абхазии с требованием отставки главы МВД после резонансного конфликта между правоохранителями и ветеранами из села Адзюбжа с участием депутата Парламента Гарри Кокая.
Митингующие приняли резолюцию, в которой инцидент 30 сентября был назван избиением ветеранов сотрудниками МВД во главе с министром Дмитрием Дбар. Протестующие считают, что это преступление не было расследовано объективно.
Дмитрий Дбар был отстранен от службы по собственному желанию на время расследования инцидента. Во вторник 2 ноября после заявления генпрокурора Адгура Агрба о том, что в отношении главы МВД не был усмотрен состав преступления, президент Абхазии Аслан Бжания восстановил Дмитрия Дбар в должности, заявив, что тот будет подвергнут дисциплинарному взысканию.
Уголовные дела заведены в отношении двух заместителей внутренних дел Раща Цвижба и Дадына Чачхалия. Им вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия. По этой статье грозит наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.