Главная тайна климатического саммита в Глазго: почему горит тундра

Главная тайна климатического саммита в Глазго: почему горит тундра

Саммит по климату в шотландском Глазго прошел для России практически незаметно по той причине, что на него не поехал Владимир Путин. Мероприятие также... 04.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-04T09:21+0300

2021-11-04T09:21+0300

2021-11-04T10:12+0300

Этим фактом не преминул воспользоваться Джо Байден, пишет Сергей Савчук для РИА Новости. Он обвинил КНР в том, что последняя является главным загрязнителем атмосферы, а в России в это же время горит тундра, да и в целом два главных геополитических противника Вашингтона уклоняются от переговоров, не желая брать на себя дополнительную экологическую ответственность.Однако на саммите прозвучало немало и других интересных заявлений, хотя самая главная тайна так и осталась за кулисами молчания.Начнем с того, что, согласно данным ООН, среднегодовая температура по сравнению с опорным 1900 годом выросла почти на целый градус Цельсия. По подсчетам экологов, за прошедший год человечество в ходе своей жизнедеятельности и промышленной активности стало причиной попадания в атмосферу пятидесяти двух миллиардов тонн парниковых газов. Сомнительный приз за самый грязный воздух получил пакистанский город Лахор.На полях COP26 выступили все мировые лидеры, прозвучало много красивых слов, призывов и лозунгов. Все тот же Байден пообещал, что Соединенные Штаты уже к 2030 году вполовину уменьшат выбросы парниковых и прочих газов по сравнению с показателями 2005 года.Премьер-министр Великобритании сравнил происходящие климатические изменения с футбольным матчем, в котором человечество проигрывает со счетом 5:1, и тут же поддержал американского лидера, отпустив шпильку в сторону Китая. По мнению Бориса Джонсона, Пекин должен обозначить и точно соблюдать обязательства по борьбе с глобальным потеплением.Впрочем, на орехи от лидеров демократического Запада досталось и другим. Так, например, Бразилия получила выволочку за то, что не борется с вырубкой лесов, а Индии попеняли за неспешность перехода к безуглеродной энергетике. Верных же союзников Запада, например Японию, Байден и Джонсон похвалили, пообещав выделять больше денег на реформу генерации и развитие возобновляемых источников.В данном случае друзья Вашингтона и Лондона действительно могут рассчитывать на получение новых партий цветной бумаги. Наряду с президентами в кулуарах саммита мелькал Марк Карни, бывший глава Банка Канады, а затем Банка Британии, который заявил, что совокупные активы так называемого экологического финансового альянса GFANZ (Glasgow Financial Alliance for Net Zero), занимающегося финансированием экологически чистых разработок и источников энергии, превысили 130 триллионов долларов.Мероприятие в Глазго, хоть и позиционировалось как сугубо аполитичное и нацеленное на всеобщее благо, с первых же минут превратилось в геополитическое фехтование.Нарендра Моди пообещал, что Индия к отчетному 2030 году будет вырабатывать до пятисот гигаватт электроэнергии из экологически чистых и возобновляемых источников. При этом премьер отметил, что страна с населением 1,3 миллиарда человек не может игнорировать здравый смысл, собственные интересы и законы физики, а потому говорить о нулевых выбросах двуокиси углерода Дели согласен не раньше 2070 года. Более того, по самым приблизительным подсчетам, на проведение только первичной реформы энергетики Индии требуется не менее одного триллиона долларов, однако такого объема свободных средств в казне нет.Что касается России, то участникам конференции продемонстрировали обращение Владимира Путина, который отверг все обвинения в адрес нашей страны, а также напомнил, что каждое пятое дерево — то есть непосредственный источник кислорода — растет в России и она прикладывает все возможные усилия для сохранения лесных массивов. Российский лидер заочно продолжил мысль своего индийского коллеги, уверив, что наша страна поддерживает благие экологические начинания, но говорить о бескарбоновой экономике и энергетике можно не раньше 2060 года, а пока нужно разумно использовать имеющиеся источники энергии и попутно развивать новые технологии генерации и очистки.В стороне не остался и Китай, который в последнее время отошел от привычной мягкости восточной политики и занимает максимально неуступчивую и колючую позицию по отношению ко всем своим международным противникам. Постоянный представитель КНР при ООН Джан Цзюнь (Zhang Jun) отметил приверженность Китая общей цели, однако посоветовал коллективному Западу вначале обратить внимание на собственные плачевные результаты, а уж после выдвигать какие-то обвинения другим.Фактически именно китайский дипломат и указал не только на поразительное двуличие главных докладчиков, но и вскрыл факты, которые, с одной стороны, ввергают в печаль всех защитников экологии, а с другой — однозначно свидетельствуют о глобальных изменениях, скрытых от массового зрителя потоком других новостей и событий.Дело в том, что пока Джо Байден обвинял Россию и Китай во всех климатических грехах, из Соединенных Штатов пришли весьма показательные новости. По оценке Управления энергетической информации (EIA), к концу текущего года собственное потребление угля в США вырастет сразу на двадцать процентов. То есть Америка будет единолично потреблять более пятисот двадцати миллионов тонн угля, который из-за перманентного энергетического кризиса пустят на производство электричества.Для сравнения: за прошлый год весь российский углепром добыл около 420 миллионов тонн и львиная доля добытого ископаемого отправилась на экспорт. Фактически США, в очередной раз взвалившие на себя титул мирового ориентира, будут использовать уголь как второй по значимости источник энергии, опережая даже атомную генерацию.Но и это еще не конец.В то самое время, когда Борис Джонсон обличал и требовал, его собственная страна вышла на пик потребления угля за последние полгода. Национальный сетевой оператор направил официальный запрос в две главные генерирующие компании Drax Group и Electricite de France с просьбой нарастить выработку на угольных ТЭС. Сделано это было по причине длительного штиля и, как следствие, возникшего в Британии дефицита электричества.Стоит ли удивляться, что страны Азии отказались признавать себя виновными в глобальном потеплении. Более того, практически сразу стало известно, что в регионе в ближайшее время будут построены сотни новых угольных ТЭС и ТЭЦ. Только из открытых источников известно о планах возведения девяноста пяти таких объектов в Китае, двадцати восьми в Индии и двадцати трех в Индонезии.Особенно показательно на этой ярмарке тщеславного двуличия звучал хор зарубежных СМИ, обрушившихся с критикой на страны — импортеры российского газа. Последний на страницах изданий величают не иначе как "самый грязный в мире" и одновременно обвиняют Россию в нежелании увеличивать поставки в Европу сверх контрактных обязательств, а также в выбросах метана, который в десятки раз сильнее разогревает атмосферу.Примечательны здесь сразу два факта.Во-первых, США официально "передали" Европу в полную импортную зависимость от поставок трубопроводного газа из России. Производимый в Штатах СПГ уже несколько месяцев почти в полном объеме уходит на рынки Юго-Восточной Азии, где наблюдается повышенный спрос и, соответственно, растет цена. Именно после признания Белого дома в том, что они не могут и не будут помогать своим европейским союзникам проходить зиму, и возник первый вал громких требований к Москве немедленно увеличить поставки. Во-вторых, европейцам, которых лично Вашингтон толкнул в объятия "Газпрома", не предлагается никаких реальных альтернатив, если не считать таковыми умозрительные предложения строить больше ветряков и проводить некую диверсификацию поставок.Вообще говоря, климатический саммит оставил очень странные впечатления.С одной стороны, благородная цель, глобальные задачи, необходимость сотрудничества и взаимопомощи. И в то же самое время — рекордные цены на традиционные энергоносители, галопирующая добыча угля и угроза блэкаутов на значительных участках мировой карты.Складывается впечатление, что все эти планетарные пляски с климатическим бубном — некая дымовая завеса, за которой участники тайно перестраивают глобальную экономику под новые реалии. Более экономичные, более экологичные и современные с точки зрения использования старых технологий и видов топлива.Потому что если это не так и все выступавшие с высокой трибуны люди, наделенные властью вершить судьбу этого мира, действительно верят в зеленый переход уже в ближайшие годы, попутно игнорируя здравый смысл, котировки и закон сохранения энергии, впереди нас ждут очень тяжелые времена.Можно накопить сколько угодно триллионов долларов, но из них не добыть ни одного киловатт-часа энергии. Ну разве что отправив их в топку.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

