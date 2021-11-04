https://sputnik-abkhazia.ru/20211104/miting-oppozitsii-v-sukhume-zavershen-protestuyuschie-prinyali-novuyu-rezolyutsiyu-1036201551.html
Митинг оппозиции в Сухуме завершен, протестующие приняли новую резолюцию
Митинг оппозиции в Сухуме завершен, протестующие приняли новую резолюцию
Акция протеста ветеранов длилась в Сухуме более пяти часов. 04.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-04T19:20+0300
2021-11-04T19:20+0300
2021-11-04T19:24+0300
в абхазии
новости
стрельба в сухуме 30 сентября
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СУХУМ, 4 ноя - Sputnik. Митинг ветеранов и оппозиции в Сухуме завершился принятием новой резолюцию с требованием отставки президента Абхазии Аслана Бжания.Изначально протестующие требовали отставки министра внутренних дел Дмитрия Дбар. Аслан Бжания принял делегатов митинга, но отказался отменять свое решение о восстановлении Дбар в должности. Собравшиеся у драмтеатра остались не удовлетворены результатами переговоров.Организаторы протеста выступили с новой резолюцией, в которой объявили о подготовке к более массовой акции, на которой потребуют отставки президента Аслана Бжания. Поводом для протестного митинга послужил инцидент 30 сентября, когда в центре Сухума произошел конфликт с участием ветеранов, депутата Народного собрания и милицией. Расследованием занялась Генпрокуратура, но протестующие посчитали, что это следствие было необъективным.Дмитрий Дбар был отстранен от службы по собственному желанию на время расследования инцидента. Во вторник 2 ноября после заявления генпрокурора Адгура Агрба о том, что в действиях главы МВД не был усмотрен состав преступления, президент Абхазии Аслан Бжания восстановил Дмитрия Дбар в должности, заявив, что тот будет подвергнут дисциплинарному взысканию.Уголовные дела заведены в отношении двух заместителей внутренних дел Раща Цвижба и Дадына Чачхалия. Им вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия. По этой статье грозит наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211104/aslan-bzhaniya-vyshel-k-sobravshimsya-u-administratsii-prezidenta-lyudyam-1036202007.html
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новости, стрельба в сухуме 30 сентября
Митинг оппозиции в Сухуме завершен, протестующие приняли новую резолюцию
19:20 04.11.2021 (обновлено: 19:24 04.11.2021)
Акция протеста ветеранов длилась в Сухуме более пяти часов.
СУХУМ, 4 ноя - Sputnik. Митинг ветеранов и оппозиции в Сухуме завершился принятием новой резолюцию с требованием отставки президента Абхазии Аслана Бжания.
Изначально протестующие требовали отставки министра внутренних дел Дмитрия Дбар. Аслан Бжания принял делегатов митинга, но отказался отменять свое решение о восстановлении Дбар в должности.
Собравшиеся у драмтеатра остались не удовлетворены результатами переговоров.
Организаторы протеста выступили с новой резолюцией, в которой объявили о подготовке к более массовой акции, на которой потребуют отставки президента Аслана Бжания.
Поводом для протестного митинга послужил инцидент 30 сентября, когда в центре Сухума произошел конфликт с участием ветеранов, депутата Народного собрания и милицией.
Расследованием занялась Генпрокуратура, но протестующие посчитали, что это следствие было необъективным.
Дмитрий Дбар был отстранен от службы по собственному желанию на время расследования инцидента. Во вторник 2 ноября после заявления генпрокурора Адгура Агрба о том, что в действиях главы МВД не был усмотрен состав преступления, президент Абхазии Аслан Бжания восстановил Дмитрия Дбар в должности, заявив, что тот будет подвергнут дисциплинарному взысканию.
Уголовные дела заведены в отношении двух заместителей внутренних дел Раща Цвижба и Дадына Чачхалия. Им вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия. По этой статье грозит наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.