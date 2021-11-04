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https://sputnik-abkhazia.ru/20211104/plan-po-tamozhennym-platezham-za-10-mesyatsev-vypolnen-na-138-protsentov-1036196340.html
План по таможенным платежам за 10 месяцев выполнен на 138 процентов
План по таможенным платежам за 10 месяцев выполнен на 138 процентов
Показатели по всем видам таможенных платежей демонстрируют рост, по данным за октябрь, наибольший рост у пошлины на импорт, акцизный налог и НДС. 04.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. Таможенными органами Абхазии начислено 2 миллиарда 175,2 миллиона рублей таможенных платежей за 10 десять месяцев 2021 года, план выполнен на 138%, сообщается на сайте ГТК Абхазии. В сравнении с показателями аналогичного периода 2020 года таможенных платежей начислено на 705,7 миллиона рублей больше, по сравнению же с 10 месяцами 2019 года – больше на 678,2 миллиона рублей.Впервые за последние годы годовой план по таможенным платежам был выполнен уже к октябрю на 99%.В октябре премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел рабочее совещание с руководством Государственного таможенного комитета, на котором было отмечено, что план 2022 года можно увеличить на 15-20%.
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таможня

План по таможенным платежам за 10 месяцев выполнен на 138 процентов

13:10 04.11.2021 (обновлено: 13:34 04.11.2021)
© Sputnik / Акоп Кущян Монета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - Sputnik Абхазия, 1920, 04.11.2021
© Sputnik / Акоп Кущян
Показатели по всем видам таможенных платежей демонстрируют рост, по данным за октябрь, наибольший рост у пошлины на импорт, акцизный налог и НДС.
СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. Таможенными органами Абхазии начислено 2 миллиарда 175,2 миллиона рублей таможенных платежей за 10 десять месяцев 2021 года, план выполнен на 138%, сообщается на сайте ГТК Абхазии.
В сравнении с показателями аналогичного периода 2020 года таможенных платежей начислено на 705,7 миллиона рублей больше, по сравнению же с 10 месяцами 2019 года – больше на 678,2 миллиона рублей.
Впервые за последние годы годовой план по таможенным платежам был выполнен уже к октябрю на 99%.
В октябре премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел рабочее совещание с руководством Государственного таможенного комитета, на котором было отмечено, что план 2022 года можно увеличить на 15-20%.
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