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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 5 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 5 ноября
Территория Черноморского побережья Абхазии в пятницу будет находиться под влиянием антициклона и относительно теплой массы воздуха с юго-запада. 04.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-04T16:15+0300
2021-11-04T16:15+0300
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СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. В пятницу, 5 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 2-5 метров в секунду, с порывами до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от + 9°С до +14°С, днем от +18°С до +23°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70–90%.
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новости, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 5 ноября
16:15 04.11.2021 (обновлено: 16:20 04.11.2021)
Территория Черноморского побережья Абхазии в пятницу будет находиться под влиянием антициклона и относительно теплой массы воздуха с юго-запада.
СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. В пятницу, 5 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление высокое.
Ветер слабый и умеренный, 2-5 метров в секунду, с порывами до 7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от + 9°С до +14°С, днем от +18°С до +23°С.
Температура морской воды +18°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70–90%.