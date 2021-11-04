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Протестная акция ветеранов началась в Сухуме
14:14 04.11.2021 (обновлено: 14:31 04.11.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Акция протеста на площади у драмтеатра
© Sputnik / Томас Тхайцук
В это же время у здания Администрации президента собрались несколько сотен сторонников главы государства.
СУХУМ, 4 ноя - Sputnik, Асмат Цвижба. На площади у драмтеатра в Сухуме началась акция протеста ветеранов и их сторонников, требующих полной отставки главы МВД Абхазии Дмитрия Дбар.
К собравшимся у театра обратился общественный деятель Ахра Бжания.
"Спасибо, что собрались. Вы знаете, в какое время мы живем, очень много близких болеют. Я очень вас прошу, держите дистанцию, наденьте маски. Это акция протеста против нарушения прав и свобод граждан. Сейчас получилось так, что часть общества здесь, а другая часть находится в двухстах метрах. Мы обращаемся ко всем, мы думаем о будущем Абхазии, еще раз спасибо, что вы пришли и бросили свои дела", - сказал Бжания.
По словам ветерана войны Валерия Маан, неправильная оценка ситуации со стороны главы государства привела к этой протестной акции.
Акция протеста была назначена на встрече Совета ветеранов с жителями села Адзюбжа 31 октября, ее организаторы требуют полной отставки главы МВД Дмитрия Дбар после резонансного конфликта правоохранителей и ветеранов с участием депутата Парламента 30 сентября.
© Sputnik / Асмат Цвижба Акция протеста на площади у драмтеатра
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© Sputnik / Асмат Цвижба
Акция протеста на площади у драмтеатра
© Sputnik / Томас Тхайцук Акция протеста на площади у драмтеатра
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Акция протеста на площади у драмтеатра
© Sputnik / Томас Тхайцук Акция протеста на площади у драмтеатра
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Акция протеста на площади у драмтеатра
© Sputnik / Томас Тхайцук Акция протеста на площади у драмтеатра
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Акция протеста на площади у драмтеатра
© Sputnik / Томас Тхайцук Здание Администрации Президента
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Здание Администрации Президента
© Sputnik / Томас Тхайцук Здание Администрации Президента
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Здание Администрации Президента
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© Sputnik / Асмат Цвижба
Акция протеста на площади у драмтеатра
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Акция протеста на площади у драмтеатра
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Акция протеста на площади у драмтеатра
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Акция протеста на площади у драмтеатра
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Здание Администрации Президента
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Здание Администрации Президента
Дбар был отстранен от службы по собственному желанию на время расследования инцидента. Во вторник 2 ноября после заявления генпрокурора Адгура Агрба о том, что в отношении главы МВД не был усмотрен состав преступления, президент Абхазии Аслан Бжания восстановил Дмитрия Дбар в должности, заявив, что тот будет подвергнут дисциплинарному взысканию.
В это же время у здания Администрации президента собрались несколько сотен сторонников главы государства. Перед ними выступил советник президента по вопросам науки и культуры Нугзар Логуа, отметив, что любые конфликтные ситуации в государстве нужно решать мирно, путем переговоров.