https://sputnik-abkhazia.ru/20211104/protestnaya-aktsiya-veteranov-nachalas-v-sukhume-1036197633.html

Протестная акция ветеранов началась в Сухуме

Протестная акция ветеранов началась в Сухуме

В это же время у здания Администрации президента собрались несколько сотен сторонников главы государства. 04.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-04T14:14+0300

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в абхазии

новости

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СУХУМ, 4 ноя - Sputnik, Асмат Цвижба. На площади у драмтеатра в Сухуме началась акция протеста ветеранов и их сторонников, требующих полной отставки главы МВД Абхазии Дмитрия Дбар.К собравшимся у театра обратился общественный деятель Ахра Бжания."Спасибо, что собрались. Вы знаете, в какое время мы живем, очень много близких болеют. Я очень вас прошу, держите дистанцию, наденьте маски. Это акция протеста против нарушения прав и свобод граждан. Сейчас получилось так, что часть общества здесь, а другая часть находится в двухстах метрах. Мы обращаемся ко всем, мы думаем о будущем Абхазии, еще раз спасибо, что вы пришли и бросили свои дела", - сказал Бжания.По словам ветерана войны Валерия Маан, неправильная оценка ситуации со стороны главы государства привела к этой протестной акции. Акция протеста была назначена на встрече Совета ветеранов с жителями села Адзюбжа 31 октября, ее организаторы требуют полной отставки главы МВД Дмитрия Дбар после резонансного конфликта правоохранителей и ветеранов с участием депутата Парламента 30 сентября.Дбар был отстранен от службы по собственному желанию на время расследования инцидента. Во вторник 2 ноября после заявления генпрокурора Адгура Агрба о том, что в отношении главы МВД не был усмотрен состав преступления, президент Абхазии Аслан Бжания восстановил Дмитрия Дбар в должности, заявив, что тот будет подвергнут дисциплинарному взысканию. В это же время у здания Администрации президента собрались несколько сотен сторонников главы государства. Перед ними выступил советник президента по вопросам науки и культуры Нугзар Логуа, отметив, что любые конфликтные ситуации в государстве нужно решать мирно, путем переговоров.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/ministr-vnutrennikh-del-dmitriy-dbar-vosstanovlen-v-dolzhnosti-1036171923.html

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