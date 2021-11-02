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https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/ministr-vnutrennikh-del-dmitriy-dbar-vosstanovlen-v-dolzhnosti-1036171923.html
Министр внутренних дел Дмитрий Дбар восстановлен в должности
Министр внутренних дел Дмитрий Дбар восстановлен в должности
Дмитрий Дбар на время проведения расследования по инциденту, произошедшему 30 сентября на набережной Сухума, был отстранен от службы по собственному желанию. 02.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-02T18:05+0300
2021-11-02T18:08+0300
в абхазии
аслан бжания
дмитрий дбар
стрельба в сухуме 30 сентября
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СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Президент Абхазии подписал указ о министре внутренних дел, Дмитрий Дбар приступил к исполнению своих служебных обязанностей во вторник 2 ноября. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Глава МВД Абхазии будет подвергнут дисциплинарному взысканию.Дбар в свою очередь подчеркнул, что с первого дня хотел принести извинения ветеранам в связи с инцидентом на Набережной Махаджиров 30 сентября. "Я сам родился в семье ветерана Отечественной войны народа Абхазии и рос в окружении ветеранов. С первого дня я хотел принести свои извинения ветеранам, пострадавшим в данном инциденте и лично пожать им руку, но мне не представилась такая возможность. Пользуюсь случаем, я хочу извиниться за то, что произошло. Это недопустимо, и я обещаю, что впредь такое не произойдет. Я полностью согласен с наложенным на меня взысканием и готов приступить к исполнению своих служебных обязанностей. Еще раз повторюсь: впредь такие инциденты, имевшие место 30 сентября, не произойдут", - заявил Дмитрий Дбар.Во вторник 2 ноября на встрече с президентом генпрокурор Адгур Агрба заявил, что Генпрокуратурой не был усмотрен состав преступления в отношении Дмитрия Дбар. Как сообщает пресс-служба главы государства, Бжания и Агрба обсудили результаты процессуальной проверки, проведенной Генпрокуратурой в связи с инцидентом, произошедшим 30 сентября на Набережной Сухума.Резонансный конфликт с участием сотрудников правоохранительных органов, депутата Парламента Гарри Кокая и ветеранов войны из Адзюбжи произошел вечером 30 сентября на набережной Сухума после выстрелов в воздух, совершенных депутатом.11 октября, генпрокурор Адгур Агрба доложил Парламенту, что в отношении двух замминистров внутренних дел Раща Цвижба и Дадына Чачхалия заведены уголовные дела. Им вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия. За это грозит наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.Генеральная прокуратура Абхазии направила в Верховный суд представления о наличии признаков уголовно-наказуемого деяния в действиях депутатов Парламента Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба.Действия депутата Гарри Кокая прокуратура квалифицирует как хулиганство и оскорбление представителей власти.Действия Ардзинба, который по версии следствия совершил 20 выстрелов из автомата у здания МВД, прокуратура квалифицирует как хулиганство, также в действиях предусматриваются признаки преступления по статье о незаконных приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.Судебная коллегия Верховного суда Республики Абхазия удовлетворила представления Генерального прокурора Адгура Агрба в отношении депутатов Кокая и Ардзинба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211101/partii-prizvali-ne-davit-na-organy-rassleduyuschie-konflikt-mezhdu-veteranami-i-mvd-1036158835.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211101/genprokuratrua-prokommentirovala-rezolyutsiyu-soveta-veteranov--1036154872.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/veterany-voyny-potrebovali-nezamedlitelnoy-otstavki-ministra-vnutrennikh-del-1036003770.html
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аслан бжания, дмитрий дбар, стрельба в сухуме 30 сентября

Министр внутренних дел Дмитрий Дбар восстановлен в должности

18:05 02.11.2021 (обновлено: 18:08 02.11.2021)
© Foto / пресс-служба Президента РАДмитрий Дбар приступил сегодня к исполнению своих служебных обязанностей
Дмитрий Дбар приступил сегодня к исполнению своих служебных обязанностей - Sputnik Абхазия, 1920, 02.11.2021
© Foto / пресс-служба Президента РА
Дмитрий Дбар на время проведения расследования по инциденту, произошедшему 30 сентября на набережной Сухума, был отстранен от службы по собственному желанию.
СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Президент Абхазии подписал указ о министре внутренних дел, Дмитрий Дбар приступил к исполнению своих служебных обязанностей во вторник 2 ноября. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Глава МВД Абхазии будет подвергнут дисциплинарному взысканию.

Такого рода инциденты в дальнейшем недопустимы. Месяц страна обсуждает данную проблему. Я принял решение о наложении на Вас дисциплинарного взыскания, при этом Вы остаетесь в должности министра внутренних дел с сегодняшнего дня.

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Дбар в свою очередь подчеркнул, что с первого дня хотел принести извинения ветеранам в связи с инцидентом на Набережной Махаджиров 30 сентября.
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"Я сам родился в семье ветерана Отечественной войны народа Абхазии и рос в окружении ветеранов. С первого дня я хотел принести свои извинения ветеранам, пострадавшим в данном инциденте и лично пожать им руку, но мне не представилась такая возможность. Пользуюсь случаем, я хочу извиниться за то, что произошло. Это недопустимо, и я обещаю, что впредь такое не произойдет. Я полностью согласен с наложенным на меня взысканием и готов приступить к исполнению своих служебных обязанностей. Еще раз повторюсь: впредь такие инциденты, имевшие место 30 сентября, не произойдут", - заявил Дмитрий Дбар.
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Во вторник 2 ноября на встрече с президентом генпрокурор Адгур Агрба заявил, что Генпрокуратурой не был усмотрен состав преступления в отношении Дмитрия Дбар.
Как сообщает пресс-служба главы государства, Бжания и Агрба обсудили результаты процессуальной проверки, проведенной Генпрокуратурой в связи с инцидентом, произошедшим 30 сентября на Набережной Сухума.
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Резонансный конфликт с участием сотрудников правоохранительных органов, депутата Парламента Гарри Кокая и ветеранов войны из Адзюбжи произошел вечером 30 сентября на набережной Сухума после выстрелов в воздух, совершенных депутатом.
11 октября, генпрокурор Адгур Агрба доложил Парламенту, что в отношении двух замминистров внутренних дел Раща Цвижба и Дадына Чачхалия заведены уголовные дела. Им вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия. За это грозит наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.
Генеральная прокуратура Абхазии направила в Верховный суд представления о наличии признаков уголовно-наказуемого деяния в действиях депутатов Парламента Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба.
Действия депутата Гарри Кокая прокуратура квалифицирует как хулиганство и оскорбление представителей власти.
Действия Ардзинба, который по версии следствия совершил 20 выстрелов из автомата у здания МВД, прокуратура квалифицирует как хулиганство, также в действиях предусматриваются признаки преступления по статье о незаконных приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.
Судебная коллегия Верховного суда Республики Абхазия удовлетворила представления Генерального прокурора Адгура Агрба в отношении депутатов Кокая и Ардзинба.
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