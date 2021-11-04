https://sputnik-abkhazia.ru/20211104/protestuyuschie-potrebovali-otstavki-glavy-mvd-i-otpravili-delegatov-k-prezidentu-1036198866.html
Протестующие потребовали отставки главы МВД и отправили делегатов к президенту
Протестующие потребовали отставки главы МВД и отправили делегатов к президенту
Ветераны Отечественной войны народа Абхазии проводят протестную акцию в Сухуме, требуя отставки министра внутренних дел Дмитрия Дбар после резонансного... 04.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-04T15:15+0300
2021-11-04T15:15+0300
2021-11-04T15:56+0300
в абхазии
стрельба в сухуме 30 сентября
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СУХУМ, 4 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Объединенный совет ветеранов Абхазии на акции протеста у драмтеатра в Сухуме принял резолюцию с требованием отставки министра внутренних дел Дмитрия Дбар, делегация из четырех человек отправилась с документом к президенту Абхазии Аслану Бжания.Резолюцию зачитал общественный деятель, председатель Объединенного Совета ветеранов Отечественной войны народа Абхазии Ахра Бжания.В документе говорится, что 30 сентября произошло избиение ветеранов сотрудниками МВД во главе с министром Дмитрием Дбар, президент дал гарантию, что преступление будет объективно расследовано, чего сделано не было. Единственный способ стабилизации сложившейся ситуации, по мнению ветеранов, – отставка министра внутренних дел. В противном случае вся ответственность за эскалацию конфликта ляжет на президента Аслана Бжания, отмечается в резолюции.С принятой резолюцией к президенту отправились председатель партии "Апсны", ветеран войны Виталий Габния, а также ветераны Зураб Кокая и Валерий Маан. Акция протеста была назначена на встрече Совета ветеранов с жителями села Адзюбжа 31 октября, ее организаторы требуют полной отставки главы МВД Дмитрия Дбар после резонансного конфликта правоохранителей и ветеранов с участием депутата Парламента Гарри Кокая 30 сентября.Дбар был отстранен от службы по собственному желанию на время расследования инцидента. Во вторник, 2 ноября, после заявления генпрокурора Адгура Агрба о том, что в отношении главы МВД не был усмотрен состав преступления, президент Абхазии Аслан Бжания восстановил Дмитрия Дбар в должности, заявив, что тот будет подвергнут дисциплинарному взысканию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211104/protestnaya-aktsiya-veteranov-nachalas-v-sukhume-1036197633.html
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стрельба в сухуме 30 сентября
Протестующие потребовали отставки главы МВД и отправили делегатов к президенту
15:15 04.11.2021 (обновлено: 15:56 04.11.2021)
Ветераны Отечественной войны народа Абхазии проводят протестную акцию в Сухуме, требуя отставки министра внутренних дел Дмитрия Дбар после резонансного конфликта между МВД и ветеранами из Адзюбжи с участием депутата Парламента Гарри Кокая.
СУХУМ, 4 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Объединенный совет ветеранов Абхазии на акции протеста у драмтеатра в Сухуме принял резолюцию с требованием отставки министра внутренних дел Дмитрия Дбар, делегация из четырех человек отправилась с документом к президенту Абхазии Аслану Бжания.
Резолюцию зачитал общественный деятель, председатель Объединенного Совета ветеранов Отечественной войны народа Абхазии Ахра Бжания.
В документе говорится, что 30 сентября произошло избиение ветеранов сотрудниками МВД во главе с министром Дмитрием Дбар, президент дал гарантию, что преступление будет объективно расследовано, чего сделано не было.
Единственный способ стабилизации сложившейся ситуации, по мнению ветеранов, – отставка министра внутренних дел. В противном случае вся ответственность за эскалацию конфликта ляжет на президента Аслана Бжания, отмечается в резолюции.
С принятой резолюцией к президенту отправились председатель партии "Апсны", ветеран войны Виталий Габния, а также ветераны Зураб Кокая и Валерий Маан.
Акция протеста была назначена на встрече Совета ветеранов с жителями села Адзюбжа 31 октября, ее организаторы требуют полной отставки главы МВД Дмитрия Дбар после резонансного конфликта правоохранителей и ветеранов с участием депутата Парламента Гарри Кокая 30 сентября.
Дбар был отстранен от службы по собственному желанию на время расследования инцидента. Во вторник, 2 ноября, после заявления генпрокурора Адгура Агрба о том, что в отношении главы МВД не был усмотрен состав преступления, президент Абхазии Аслан Бжания восстановил Дмитрия Дбар в должности, заявив, что тот будет подвергнут дисциплинарному взысканию.