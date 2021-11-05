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Абхазия ожидает партию из шести тысяч доз вакцины "Спутник V" в ноябре
Абхазия ожидает партию из шести тысяч доз вакцины "Спутник V" в ноябре
В пятницу, 5 ноября, в Минздраве Абхазии презентовали платформу для выдачи QR-кодов вакцинированным. 05.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-05T14:45+0300
2021-11-05T15:24+0300
в абхазии
новости
вакцинация от covid-19 в абхазии
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СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Абхазия ожидает поступление в ноябре партии российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" в количестве шести тысяч доз. Об этом заявил глава Минздрава Эдуард Бутба на презентации платформы для выдачи QR-кодов о вакцинации. "Мы завершили переговоры по логистическому контракту на доставку 30 тысяч доз "Спутника V". На первом этапе мы получим шесть тысяч", – сообщил министр.Все, кто прошел иммунопрофилактику вакцинами "Спутник V" и "Спутник Лайт" в Абхазии, получают сертификат о вакцинации вместе с уникальным QR-кодом. Коды действуют в течение года со дня прививки.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/minzdrav-abkhazii-predstavil-programmu-vydachi-qr-kodov-1036210299.html
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новости, вакцинация от covid-19 в абхазии

Абхазия ожидает партию из шести тысяч доз вакцины "Спутник V" в ноябре

14:45 05.11.2021 (обновлено: 15:24 05.11.2021)
© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкНовая партия российской вакцины Sputnik V доставлена в Молдавию
Новая партия российской вакцины Sputnik V доставлена в Молдавию - Sputnik Абхазия, 1920, 05.11.2021
© Sputnik / Михай Карауш
/
Перейти в фотобанк
В пятницу, 5 ноября, в Минздраве Абхазии презентовали платформу для выдачи QR-кодов вакцинированным.
СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Абхазия ожидает поступление в ноябре партии российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" в количестве шести тысяч доз.
Об этом заявил глава Минздрава Эдуард Бутба на презентации платформы для выдачи QR-кодов о вакцинации.
"Мы завершили переговоры по логистическому контракту на доставку 30 тысяч доз "Спутника V". На первом этапе мы получим шесть тысяч", – сообщил министр.
Все, кто прошел иммунопрофилактику вакцинами "Спутник V" и "Спутник Лайт" в Абхазии, получают сертификат о вакцинации вместе с уникальным QR-кодом. Коды действуют в течение года со дня прививки.
Презентация платформы QR-кодов в минздраве - Sputnik Абхазия, 1920, 05.11.2021
В Абхазии
Минздрав Абхазии представил программу выдачи QR-кодов для вакцинированных
14:07
В Абхазии
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