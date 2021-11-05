https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/abkhaziya-ozhidaet-partiyu-iz-shesti-tysyach-doz-vaktsiny-sputnik-v-v-noyabre-1036211187.html

Абхазия ожидает партию из шести тысяч доз вакцины "Спутник V" в ноябре

Абхазия ожидает партию из шести тысяч доз вакцины "Спутник V" в ноябре

В пятницу, 5 ноября, в Минздраве Абхазии презентовали платформу для выдачи QR-кодов вакцинированным. 05.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-05T14:45+0300

2021-11-05T14:45+0300

2021-11-05T15:24+0300

в абхазии

новости

вакцинация от covid-19 в абхазии

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СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Абхазия ожидает поступление в ноябре партии российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" в количестве шести тысяч доз. Об этом заявил глава Минздрава Эдуард Бутба на презентации платформы для выдачи QR-кодов о вакцинации. "Мы завершили переговоры по логистическому контракту на доставку 30 тысяч доз "Спутника V". На первом этапе мы получим шесть тысяч", – сообщил министр.Все, кто прошел иммунопрофилактику вакцинами "Спутник V" и "Спутник Лайт" в Абхазии, получают сертификат о вакцинации вместе с уникальным QR-кодом. Коды действуют в течение года со дня прививки.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/minzdrav-abkhazii-predstavil-programmu-vydachi-qr-kodov-1036210299.html

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новости, вакцинация от covid-19 в абхазии