https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/abkhaziya-ozhidaet-partiyu-iz-shesti-tysyach-doz-vaktsiny-sputnik-v-v-noyabre-1036211187.html
Абхазия ожидает партию из шести тысяч доз вакцины "Спутник V" в ноябре
Абхазия ожидает партию из шести тысяч доз вакцины "Спутник V" в ноябре
В пятницу, 5 ноября, в Минздраве Абхазии презентовали платформу для выдачи QR-кодов вакцинированным. 05.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-05T14:45+0300
2021-11-05T14:45+0300
2021-11-05T15:24+0300
в абхазии
новости
вакцинация от covid-19 в абхазии
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СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Абхазия ожидает поступление в ноябре партии российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" в количестве шести тысяч доз. Об этом заявил глава Минздрава Эдуард Бутба на презентации платформы для выдачи QR-кодов о вакцинации. "Мы завершили переговоры по логистическому контракту на доставку 30 тысяч доз "Спутника V". На первом этапе мы получим шесть тысяч", – сообщил министр.Все, кто прошел иммунопрофилактику вакцинами "Спутник V" и "Спутник Лайт" в Абхазии, получают сертификат о вакцинации вместе с уникальным QR-кодом. Коды действуют в течение года со дня прививки.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/minzdrav-abkhazii-predstavil-programmu-vydachi-qr-kodov-1036210299.html
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новости, вакцинация от covid-19 в абхазии
Абхазия ожидает партию из шести тысяч доз вакцины "Спутник V" в ноябре
14:45 05.11.2021 (обновлено: 15:24 05.11.2021)
В пятницу, 5 ноября, в Минздраве Абхазии презентовали платформу для выдачи QR-кодов вакцинированным.
СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Абхазия ожидает поступление в ноябре партии российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" в количестве шести тысяч доз.
Об этом заявил глава Минздрава Эдуард Бутба на презентации платформы для выдачи QR-кодов о вакцинации.
"Мы завершили переговоры по логистическому контракту на доставку 30 тысяч доз "Спутника V". На первом этапе мы получим шесть тысяч", – сообщил министр.
Все, кто прошел иммунопрофилактику вакцинами "Спутник V" и "Спутник Лайт" в Абхазии, получают сертификат о вакцинации вместе с уникальным QR-кодом. Коды действуют в течение года со дня прививки.