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https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/ekspert-rospotrebnadzora-sochla-nizkim-risk-zarazheniya-covid-19-ot-privitogo-1036205198.html
Эксперт Роспотребнадзора сочла низким риск заражения COVID-19 от привитого
Эксперт Роспотребнадзора сочла низким риск заражения COVID-19 от привитого
В конце сентября ВОЗ заявляла о связи смертности от коронавируса с отказом от профилактической иммунизации. 05.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-05T08:45+0300
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СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Риск заразиться коронавирусом от заболевшего COVID-19, который ранее привился, намного меньше, чем от невакцинированного, об этом рассказала РИА Новости заместитель директора ФБУН МНИИЭМ имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова."Заболевшие пациенты, которые ранее были вакцинированы, могут выделять вирус и передавать его, однако у вакцинированных количество выделяемого возбудителя и время его выделения намного меньше, чем у невакцинированных. Поэтому риск заразиться от вакцинированного человека намного меньше", – сказала она.В России создано пять вакцин от коронавирусной инфекции: "Спутник V" и "Спутник Лайт" от НИЦЭМ имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорон-Н" от центра "Вектор" Роспотребнадзора, "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — непривиты.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211031/gintsburg-privivka-pri-postkovidnom-sindrome-mozhet-uluchshit-sostoyanie-patsienta-1036135671.html
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новости, россия, коронавирус - 2021

Эксперт Роспотребнадзора сочла низким риск заражения COVID-19 от привитого

08:45 05.11.2021 (обновлено: 10:10 05.11.2021)
© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанк"Марафон" вакцинации препаратом Sputnik V в Молдавии
Марафон вакцинации препаратом Sputnik V в Молдавии - Sputnik Абхазия, 1920, 05.11.2021
© Sputnik / Михай Карауш
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В конце сентября ВОЗ заявляла о связи смертности от коронавируса с отказом от профилактической иммунизации.
СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Риск заразиться коронавирусом от заболевшего COVID-19, который ранее привился, намного меньше, чем от невакцинированного, об этом рассказала РИА Новости заместитель директора ФБУН МНИИЭМ имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
"Заболевшие пациенты, которые ранее были вакцинированы, могут выделять вирус и передавать его, однако у вакцинированных количество выделяемого возбудителя и время его выделения намного меньше, чем у невакцинированных. Поэтому риск заразиться от вакцинированного человека намного меньше", – сказала она.
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В России создано пять вакцин от коронавирусной инфекции: "Спутник V" и "Спутник Лайт" от НИЦЭМ имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорон-Н" от центра "Вектор" Роспотребнадзора, "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — непривиты.
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