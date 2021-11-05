https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/ekspert-rospotrebnadzora-sochla-nizkim-risk-zarazheniya-covid-19-ot-privitogo-1036205198.html
Эксперт Роспотребнадзора сочла низким риск заражения COVID-19 от привитого
Эксперт Роспотребнадзора сочла низким риск заражения COVID-19 от привитого
В конце сентября ВОЗ заявляла о связи смертности от коронавируса с отказом от профилактической иммунизации. 05.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-05T08:45+0300
2021-11-05T08:45+0300
2021-11-05T10:10+0300
новости
россия
коронавирус - 2021
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/12/1033058748_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_862f9fb3fb6e4e9f10a2f7923212c27a.jpg
СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Риск заразиться коронавирусом от заболевшего COVID-19, который ранее привился, намного меньше, чем от невакцинированного, об этом рассказала РИА Новости заместитель директора ФБУН МНИИЭМ имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова."Заболевшие пациенты, которые ранее были вакцинированы, могут выделять вирус и передавать его, однако у вакцинированных количество выделяемого возбудителя и время его выделения намного меньше, чем у невакцинированных. Поэтому риск заразиться от вакцинированного человека намного меньше", – сказала она.В России создано пять вакцин от коронавирусной инфекции: "Спутник V" и "Спутник Лайт" от НИЦЭМ имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорон-Н" от центра "Вектор" Роспотребнадзора, "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — непривиты.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211031/gintsburg-privivka-pri-postkovidnom-sindrome-mozhet-uluchshit-sostoyanie-patsienta-1036135671.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/12/1033058748_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d5d2c80389eff3f32f00b35037fd61a2.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, россия, коронавирус - 2021
Эксперт Роспотребнадзора сочла низким риск заражения COVID-19 от привитого
08:45 05.11.2021 (обновлено: 10:10 05.11.2021)
В конце сентября ВОЗ заявляла о связи смертности от коронавируса с отказом от профилактической иммунизации.
СУХУМ, 5 ноя – Sputnik.
Риск заразиться коронавирусом от заболевшего COVID-19, который ранее привился, намного меньше, чем от невакцинированного, об этом рассказала РИА Новости
заместитель директора ФБУН МНИИЭМ имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
"Заболевшие пациенты, которые ранее были вакцинированы, могут выделять вирус и передавать его, однако у вакцинированных количество выделяемого возбудителя и время его выделения намного меньше, чем у невакцинированных. Поэтому риск заразиться от вакцинированного человека намного меньше", – сказала она.
В России создано пять вакцин от коронавирусной инфекции: "Спутник V" и "Спутник Лайт" от НИЦЭМ имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорон-Н" от центра "Вектор" Роспотребнадзора, "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — непривиты.