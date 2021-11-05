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Минобороны России создало резерв сил для помощи регионам в борьбе с COVID-19
Минобороны России создало резерв сил для помощи регионам в борьбе с COVID-19
Всего в госпиталях Минобороны России развернуто более 2,8 тысячи койко-мест для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 05.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-05T10:57+0300
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СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Вооруженные силы России создали резерв сил и средств военно-медицинской службы для оказания помощи в регионах страны пациентам с коронавирусной инфекцией, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны."В составе резерва сформировано девять медицинских отрядов специального назначения, девять мобильных госпиталей и 100 врачебно-сестринских бригад. Многие из них уже задействованы в оказании медицинской помощи гражданским пациентам с коронавирусом в разных регионах России", – говорится в сообщении.В составе врачебно-сестринских бригад - военнослужащие, имеющие опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусом, в том числе реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие профильные специалисты.Всего в лечебных учреждениях Минобороны развернуто более 2,8 тысячи койко-мест для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, 50 процентов ведомственного коечного фонда выделено для лечения гражданских пациентов. Минобороны России продолжает оказывать медицинскую помощь гражданскому населению регионов страны в борьбе с коронавирусной инфекцией по поручению президента Владимира Путина.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/mobilnyy-gospital-minoborony-rossii-v-sukhume-prinyal-bolee-14-tysyach-patsientov-s-covid-19-1036160315.html
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новости, военно-медицинское управление мо рф, россия
Минобороны России создало резерв сил для помощи регионам в борьбе с COVID-19
10:57 05.11.2021 (обновлено: 11:17 05.11.2021)
Всего в госпиталях Минобороны России развернуто более 2,8 тысячи койко-мест для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
СУХУМ, 5 ноя – Sputnik.
Вооруженные силы России создали резерв сил и средств военно-медицинской службы для оказания помощи в регионах страны пациентам с коронавирусной инфекцией, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны.
"В составе резерва сформировано девять медицинских отрядов специального назначения, девять мобильных госпиталей и 100 врачебно-сестринских бригад. Многие из них уже задействованы в оказании медицинской помощи гражданским пациентам с коронавирусом в разных регионах России", – говорится в сообщении.
В составе врачебно-сестринских бригад - военнослужащие, имеющие опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусом, в том числе реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие профильные специалисты.
Всего в лечебных учреждениях Минобороны развернуто более 2,8 тысячи койко-мест для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, 50 процентов ведомственного коечного фонда выделено для лечения гражданских пациентов.
"С начала пандемии в построенных силами министерства обороны многофункциональных медицинских центрах в условиях стационара уже пролечено почти 10 тысяч гражданских пациентов с COVID-19", - отмечается в сообщении.
Минобороны России продолжает оказывать медицинскую помощь гражданскому населению регионов страны в борьбе с коронавирусной инфекцией по поручению президента Владимира Путина.