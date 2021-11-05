https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/minoborony-rossii-sozdalo-rezerv-sil-dlya-pomoschi-regionam-v-borbe-s-covid-19-1036206451.html

Минобороны России создало резерв сил для помощи регионам в борьбе с COVID-19

Минобороны России создало резерв сил для помощи регионам в борьбе с COVID-19

Всего в госпиталях Минобороны России развернуто более 2,8 тысячи койко-мест для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 05.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-05T10:57+0300

2021-11-05T10:57+0300

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СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Вооруженные силы России создали резерв сил и средств военно-медицинской службы для оказания помощи в регионах страны пациентам с коронавирусной инфекцией, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны."В составе резерва сформировано девять медицинских отрядов специального назначения, девять мобильных госпиталей и 100 врачебно-сестринских бригад. Многие из них уже задействованы в оказании медицинской помощи гражданским пациентам с коронавирусом в разных регионах России", – говорится в сообщении.В составе врачебно-сестринских бригад - военнослужащие, имеющие опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусом, в том числе реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие профильные специалисты.Всего в лечебных учреждениях Минобороны развернуто более 2,8 тысячи койко-мест для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, 50 процентов ведомственного коечного фонда выделено для лечения гражданских пациентов. Минобороны России продолжает оказывать медицинскую помощь гражданскому населению регионов страны в борьбе с коронавирусной инфекцией по поручению президента Владимира Путина.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/mobilnyy-gospital-minoborony-rossii-v-sukhume-prinyal-bolee-14-tysyach-patsientov-s-covid-19-1036160315.html

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