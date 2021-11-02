https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/mobilnyy-gospital-minoborony-rossii-v-sukhume-prinyal-bolee-14-tysyach-patsientov-s-covid-19-1036160315.html

Мобильный госпиталь Минобороны России в Сухуме принял более 1,4 тысяч пациентов с COVID-19

Мобильный госпиталь Минобороны России в Сухуме принял более 1,4 тысяч пациентов с COVID-19

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии по состоянию на 1 ноября выросло до 31790. Зарегистрирован 461 летальный случай. Выздоровели 27001... 02.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-02T08:45+0300

2021-11-02T08:45+0300

2021-11-02T08:45+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

медицина

абхазия

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СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Медики военного мобильного госпиталя Минобороны России, развернутого в Сухуме, приняли на лечение и консультацию более 1,4 тысяч пациентов с коронавирусом, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).В данный момент на лечении в стационаре находится 106 человек, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.Российские военные медики ведут прием пациентов и лечебно-диагностические мероприятия, проводят ПЦР-диагностику анализов, доставляемых из городских лабораторий, в круглосуточном режиме. За время работы госпиталя в мобильных лабораториях проведено порядка девяти тысяч различных клинических исследований, в том числе свыше трех тысяч ПЦР-тестов, более одной тысячи обзорных рентгенограмм.Мобильный многопрофильный госпиталь прибыл в Абхазию во второй раз 18 августа для помощи в лечении ковид-пациентов. Это полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, рассчитанный на 100 койко-мест, с возможностью оборудовать еще 50 койко-мест. В госпитале работает более 100 военнослужащих, бригады распределены по равным частям и дежурят посменно.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211031/alshteyn-o-vliyanii-vaktsiny-ot-koronavirusa-na-dnk-cheloveka-u-virusa-net-shansov---1036136359.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211101/zhemchugov-rasskazal-kogda-posle-koronavirusa-chelovek-perestaet-zarazhat--1036150036.html

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медицина, абхазия