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Мобильный госпиталь Минобороны России в Сухуме принял более 1,4 тысяч пациентов с COVID-19
Мобильный госпиталь Минобороны России в Сухуме принял более 1,4 тысяч пациентов с COVID-19
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии по состоянию на 1 ноября выросло до 31790. Зарегистрирован 461 летальный случай. Выздоровели 27001... 02.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-02T08:45+0300
2021-11-02T08:45+0300
2021-11-02T08:45+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
медицина
абхазия
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СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Медики военного мобильного госпиталя Минобороны России, развернутого в Сухуме, приняли на лечение и консультацию более 1,4 тысяч пациентов с коронавирусом, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).В данный момент на лечении в стационаре находится 106 человек, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.Российские военные медики ведут прием пациентов и лечебно-диагностические мероприятия, проводят ПЦР-диагностику анализов, доставляемых из городских лабораторий, в круглосуточном режиме. За время работы госпиталя в мобильных лабораториях проведено порядка девяти тысяч различных клинических исследований, в том числе свыше трех тысяч ПЦР-тестов, более одной тысячи обзорных рентгенограмм.Мобильный многопрофильный госпиталь прибыл в Абхазию во второй раз 18 августа для помощи в лечении ковид-пациентов. Это полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, рассчитанный на 100 койко-мест, с возможностью оборудовать еще 50 койко-мест. В госпитале работает более 100 военнослужащих, бригады распределены по равным частям и дежурят посменно.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211031/alshteyn-o-vliyanii-vaktsiny-ot-koronavirusa-na-dnk-cheloveka-u-virusa-net-shansov---1036136359.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211101/zhemchugov-rasskazal-kogda-posle-koronavirusa-chelovek-perestaet-zarazhat--1036150036.html
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медицина, абхазия
Мобильный госпиталь Минобороны России в Сухуме принял более 1,4 тысяч пациентов с COVID-19
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии по состоянию на 1 ноября выросло до 31790. Зарегистрирован 461 летальный случай. Выздоровели 27001 человек.
СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Медики военного мобильного госпиталя Минобороны России, развернутого в Сухуме, приняли на лечение и консультацию более 1,4 тысяч пациентов с коронавирусом, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).
В данный момент на лечении в стационаре находится 106 человек, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Российские военные медики ведут прием пациентов и лечебно-диагностические мероприятия, проводят ПЦР-диагностику анализов, доставляемых из городских лабораторий, в круглосуточном режиме.
За время работы госпиталя в мобильных лабораториях проведено порядка девяти тысяч различных клинических исследований, в том числе свыше трех тысяч ПЦР-тестов, более одной тысячи обзорных рентгенограмм.
Мобильный многопрофильный госпиталь прибыл в Абхазию во второй раз 18 августа для помощи в лечении ковид-пациентов. Это полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, рассчитанный на 100 койко-мест, с возможностью оборудовать еще 50 койко-мест. В госпитале работает более 100 военнослужащих, бригады распределены по равным частям и дежурят посменно.