Пентагон взбунтовался против Байдена: на кону — ядерная война

Применять или не применять ядерное оружие первыми? Этот вопрос стал сейчас одним из самых животрепещущих в Соединенных Штатах, где на финишную прямую вышел... 05.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-05T09:23+0300

2021-11-05T09:23+0300

2021-11-05T10:15+0300

в мире

колумнисты

Применять или не применять ядерное оружие первыми? Этот вопрос стал сейчас одним из самых животрепещущих в Соединенных Штатах, где на финишную прямую вышел процесс подготовки новой ядерной стратегии, вокруг которой все сильнее кипят страсти. Причем в этом споре президент Джо Байден на фоне своих "ястребов" выглядит прямо-таки "голубем мира", пишет Владимир Корнилов для РИА Новости.На первый взгляд, документ, именуемый "Обзором ядерной политики" (Nuclear Posture Review, или сокращенно — NPR), не является чем-то судьбоносным. В конце концов, это не закон, не высеченный на камне постулат, его даже не обязательно принимать. Традиция утверждать и обновлять эту стратегию с приходом каждой новой администрации США появилась в 1994 году, когда закончилась холодная война и перед Вашингтоном встал вопрос о том, зачем же после распада основного противника нужен ядерный арсенал. С тех пор раз в восемь лет эту стратегию пересматривали, адаптируя ее под новые реалии и вызовы.И хотя последний подобный документ принимался не так давно (в 2018 году), было бы странно, если бы Джо Байден, посвятивший почти всю свою политическую карьеру переговорам по ядерному разоружению и безопасности, первым же делом не поручил бы Пентагону подготовить новый документ, "послетрамповский". Работа над ним близится к завершению, утверждение и обнародование ожидается в начале грядущего года.Но чем ближе дата релиза, тем горячее споры вокруг идеи превентивного ядерного удара, против которой Байден выступал, еще будучи сенатором. Он посвятил этому и свою прощальную речь в качестве вице-президента, за неделю до ухода из Белого дома.В частности, Байден сказал тогда: "Учитывая наш неядерный потенциал и характер сегодняшних угроз, трудно представить себе правдоподобный сценарий, при котором Соединенным Штатам необходимо было бы или имело смысл применять ядерное оружие первыми. Президент Обама и я уверены, что мы можем сдерживать неядерные угрозы другими методами и защищать себя и наших союзников против них". Призывая приходящую администрацию Дональда Трампа к выработке взвешенной стратегии, вице-президент заявил, что единственной целью использования этого оружия должен быть ответ на угрозу ядерной атаки против США.Байден, обосновывая эти позиции, ссылался еще на свои споры с "седеющим советским премьер-министром" Алексеем Косыгиным в 1979 году, когда американскому политику исполнилось всего 36 лет. Выглядело бы нелогичным, если бы, став президентом, Байден резко изменил свои давние подходы к этой проблематике. Однако, судя по всему, его намерение официально отказаться от идеи превентивного ядерного удара натолкнулось на жесткое сопротивление как внутри Белого дома, так и за пределами США.Как выяснила Financial Times, целый ряд союзников Америки (газета назвала правительства Британии, Франции, Германии, Японии и Австралии) активно добиваются от Вашингтона сохранения в NPR возможности нанесения превентивного удара. Объяснение традиционное: отказ от этой возможности "был бы большим подарком для Китая и России". А какие еще "аргументы" должны приводиться, если хочешь на Западе обосновать какую-то идею?Оказывается, если Байден заявит о неприменении атомной бомбы первым, "это придаст смелости России и Китаю". Можно подумать, Пекин или Москву сдерживает от ядерной войны только наличие пары предложений в документе Пентагона. Стоит этим предложениям выпасть — и тут же последует удар по каким-нибудь союзникам США. Те так испугались, что, судя по источникам FT, впали в "коллективную панику".Если верить газете, этот источник находится в американском конгрессе. Из чего можно сделать вывод, что за сливом информации о "бунте союзников" (мнимом или реальном) стоят противники идеи Байдена в самом Вашингтоне. Как подозревает британская газета The Guardian, против нее ополчились "ястребы из Пентагона". А уж американские генералы никогда не скрывали своей оппозиции такому подходу.О том, что закулисная борьба вокруг NPR резко обострилась, свидетельствует недавнее отстранение от должности персоны, прямо отвечающей за подготовку документа, — Леонор Томеро. Ее должность заместителя помощника министра обороны по ядерной политике была попросту сокращена. Это на финальной-то стадии выработки новой стратегии.Томеро неоднократно высказывалась за "сокращение роли ядерного оружия в стратегии национальной обороны" и поддерживала идею Байдена об отказе от превентивного ядерного удара. В этой связи чиновники Белого дома посчитали "ее позицию опасностью перед лицом ядерных достижений России и Китая". По мнению экспертов, Пентагон "не хочет иметь ничего общего с теми, кто намерен продвигать взгляды Джо Байдена на ядерную модернизацию".Таким образом, можно констатировать, что верховному главнокомандующему США противостоит его же Министерство обороны. А утечка в Financial Times о якобы имеющемся недовольстве союзников, скорее всего, вызвана желанием внутренней фронды перевести стрелки на внешний контур: мол, мы бы и не против реализации давней идеи президента, но мы же должны учитывать мнение наших партнеров по НАТО, а теперь еще и по новому блоку AUKUS. Байден же после скандала с Францией в связи с созданием данного альянса проявляет особую чувствительность относительно позиции союзников.Подтверждением тому является его признание "неуклюжести" Вашингтона в отношениях с Парижем. Видимо, "ястребы" в Пентагоне решили сыграть именно на этих сомнениях Байдена, параллельно зачищая за его спиной потенциальных единомышленников внутри Белого дома. Таким образом, к моменту выхода доклада, вокруг которого сейчас ломается столько копий, президент может не найти там ни одной из своих давно озвученных идей.Американские СМИ особенно нагнетают страсти из-за состоявшегося недавно испытания китайского гиперзвукового оружия. Американская реакция граничит с истерикой. Неслучайно председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли сравнил запуск китайской ракеты с "Моментом спутника" — паникой, которая началась в США после запуска первого советского спутника в 1957 году. Практически все обзоры грядущего доклада по ядерной стратегии США сейчас содержат отсыл к новой угрозе, якобы возникшей перед Штатами после испытания китайской ракеты.Этих комментаторов вовсе не смущает тот факт, что сам Китай является одной из стран, которые как раз обязались не применять первыми ядерное оружие. Почему-то наличие такого обязательства Пекина не меняет позицию тех же самых американских "ястребов", которые доказывают, что появление данного пункта в их стратегии что-то резко изменит.Дабы обосновать свои опасения, американцы ссылаются на давние слова одного из китайских генералов, который еще в 2005 году заявил, что Пекин применит ядерное оружие в случае вмешательства США в конфликт с Тайванем. Несмотря на неоднократные пояснения Китая о том, что частное мнение генерала не подкрепляется официальной доктриной, это с тех пор постоянно используется Пентагоном как жупел. Особенно в условиях, когда тот же генерал Милли заявил о намерении Америки "защищать Тайвань от Китая", — даром что Вашингтон официально считает остров частью Китая.Ясно, что какие-то изменения некоего документа Пентагона, не являющегося даже законом, не приблизят и не отдалят угрозу ядерной войны и полного взаимного уничтожения, на реальность которой указывал на днях президент России Владимир Путин.Однако надо заметить еще на одну опасную тенденцию последних лет: "ястребы" трудятся не только над формальными документами, они активно обрабатывают общественное мнение с целью снизить психологический барьер восприятия указанной угрозы. Западные СМИ все больше пестрят статьями о том, что ядерная война — это вовсе не так уж и страшно, а значит, допустимо. Все чаще появляются публикации и даже книги о том, что ядерная зима — вообще выдумка советского КГБ, проведшего блестящую операцию по дезинформации западного общества в 1980-е годы. Не только американские, но уже и европейские политики все чаще используют термин "ядерное сдерживание" России или Китая. Чего только стоит скандал вокруг недавнего заявления министра обороны Германии на данную тему. Даже представители немецкой партии "Зеленые", не особо дружественной России, вынуждены были признать, что это заявление не имеет никакого отношения к сдерживанию, подчеркнув: "В данном случае перейдена грань, которая даже в годы холодной войны считалась не подлежащей обсуждению".Отсутствие подобных барьеров и граней является главной угрозой безопасности нашей планеты. В тот момент, когда исчезнет боязнь нажатия ядерной кнопки, Земля превратится в хрупкий стеклянный шар. Поэтому схватка вокруг ядерной стратегии США — это не только сражение за многомиллиардные бюджеты для Пентагона и ВПК, это и борьба за наличие психологических ограничителей, сдерживающих мир от ядерной катастрофы. Не может не настораживать тот факт, что в этой борьбе генералы не намерены подчиняться верховному главкому самой мощной страны мира, играя в свою игру. Таковые могут оказаться очень опасными для всех.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

