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https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-6-i-7-noyabrya-1036213388.html
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 6 и 7 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 6 и 7 ноября
В предстоящие выходные погода на территории Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления. 05.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 5 ноя - Sputnik. В выходные дни, 6 и 7 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – высокое.Ветер слабый и умеренный, 2-5 метров в секунду с порывами до 7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +16°С до +21°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70 – 90%.
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Прогноз погоды в Абхазии на выходные 6 и 7 ноября

16:35 05.11.2021 (обновлено: 16:41 05.11.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Сухумская набережная
Сухумская набережная - Sputnik Абхазия, 1920, 05.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
В предстоящие выходные погода на территории Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 5 ноя - Sputnik. В выходные дни, 6 и 7 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – высокое.
Ветер слабый и умеренный, 2-5 метров в секунду с порывами до 7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +16°С до +21°С.
Температура морской воды +18°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70 – 90%.
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