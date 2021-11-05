https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-6-i-7-noyabrya-1036213388.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные 6 и 7 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на выходные 6 и 7 ноября

В предстоящие выходные погода на территории Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления. 05.11.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 5 ноя - Sputnik. В выходные дни, 6 и 7 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – высокое.Ветер слабый и умеренный, 2-5 метров в секунду с порывами до 7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +16°С до +21°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70 – 90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, погода в абхазии