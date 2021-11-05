https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-6-i-7-noyabrya-1036213388.html
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 6 и 7 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 6 и 7 ноября
В предстоящие выходные погода на территории Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления. 05.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-05T16:35+0300
2021-11-05T16:35+0300
2021-11-05T16:41+0300
в абхазии
новости
погода в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/10/1035932813_0:135:2600:1598_1920x0_80_0_0_7afc48bc2509271ccfb779df5f90849f.jpg
СУХУМ, 5 ноя - Sputnik. В выходные дни, 6 и 7 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – высокое.Ветер слабый и умеренный, 2-5 метров в секунду с порывами до 7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +16°С до +21°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70 – 90%.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/10/1035932813_145:0:2456:1733_1920x0_80_0_0_3fded6f260852f3289dae8e0c569eb3d.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 6 и 7 ноября
16:35 05.11.2021 (обновлено: 16:41 05.11.2021)
В предстоящие выходные погода на территории Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 5 ноя - Sputnik. В выходные дни, 6 и 7 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – высокое.
Ветер слабый и умеренный, 2-5 метров в секунду с порывами до 7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +16°С до +21°С.
Температура морской воды +18°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70 – 90%.