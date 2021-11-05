https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/tsentralnaya-chast-sukhuma-ostalas-bez-elektrichestva-1036206644.html

Центральная часть Сухума осталась без электричества

Центральная часть Сухума осталась без электричества

С вечера четверга 4 ноября без света остается и район Маяка из-за повреждения на подстанции "Сухум-2". 05.11.2021, Sputnik Абхазия

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проблемы энергетической отрасли в абхазии

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СУХУМ, 5 нояб - Sputnik, Сария Кварацхелия. Центральная часть Сухума осталась без электричества в пятницу 5 ноября.Как сообщил в беседе с корреспондентом Sputnik начальник СУЭС Тимур Джинджолия, причиной стали ремонтные работы.Восстановить энергоснабжение в СУЭС планируют в течение часа.На данный момент без света остается и район Маяка из-за повреждения фидера на столичной подстанции "Сухум-2".

https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/v-sues-rasskazali-kogda-budet-vosstanovleno-energosnabzhenie-na-mayake-1036206002.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии