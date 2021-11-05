https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/tsentralnaya-chast-sukhuma-ostalas-bez-elektrichestva-1036206644.html
Центральная часть Сухума осталась без электричества
Центральная часть Сухума осталась без электричества
С вечера четверга 4 ноября без света остается и район Маяка из-за повреждения на подстанции "Сухум-2". 05.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-05T11:20+0300
2021-11-05T11:20+0300
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в абхазии
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СУХУМ, 5 нояб - Sputnik, Сария Кварацхелия. Центральная часть Сухума осталась без электричества в пятницу 5 ноября.Как сообщил в беседе с корреспондентом Sputnik начальник СУЭС Тимур Джинджолия, причиной стали ремонтные работы.Восстановить энергоснабжение в СУЭС планируют в течение часа.На данный момент без света остается и район Маяка из-за повреждения фидера на столичной подстанции "Сухум-2".
https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/v-sues-rasskazali-kogda-budet-vosstanovleno-energosnabzhenie-na-mayake-1036206002.html
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новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии
Центральная часть Сухума осталась без электричества
11:20 05.11.2021 (обновлено: 11:25 05.11.2021)
С вечера четверга 4 ноября без света остается и район Маяка из-за повреждения на подстанции "Сухум-2".
СУХУМ, 5 нояб - Sputnik, Сария Кварацхелия. Центральная часть Сухума осталась без электричества в пятницу 5 ноября.
Как сообщил в беседе с корреспондентом Sputnik начальник СУЭС Тимур Джинджолия, причиной стали ремонтные работы.
В Сухуме сейчас отключены два фидера - 18-й и 28-й. Это центр города и район телевидения. Эта часть обесточена в связи с ремонтными работами, появилась ситуация, которую срочно надо было устранять.
Тимур Джинджолия
Начальник СУЭС
Восстановить энергоснабжение в СУЭС планируют в течение часа.
На данный момент без света остается и район Маяка из-за повреждения фидера на столичной подстанции "Сухум-2".