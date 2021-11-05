https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/vrach-bolshinstvo-privitykh-pri-zarazhenii-covid-19-boleyut-bessimptomno-1036211041.html

Врач: большинство привитых при заражении COVID-19 болеют бессимптомно

Врач: большинство привитых при заражении COVID-19 болеют бессимптомно

СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Большинство привитых от коронавируса в случае заражения переносят болезнь бессимптомно, так как иммунитет успевает перехватить вирус... 05.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-05T14:38+0300

2021-11-05T14:38+0300

2021-11-05T15:25+0300

новости

россия

коронавирус - 2021

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/1c/1036102115_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8b70ba66073d0b077ebe586ce239da55.jpg

СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Большинство привитых от коронавируса в случае заражения переносят болезнь бессимптомно, так как иммунитет успевает перехватить вирус. Об этом рассказала в интервью РИА Новости эксперт Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова."По нашим наблюдениям, привитые в основном переносят болезнь бессимптомно. Иммунитет успевает перехватить вирус в носоглотке", – сказала Руженцова.Она отметила, что в редких случаях, когда иммунитет не успевает сработать, развивается заболевание по типу легкого ОРВИ.Ранее Руженцова рассказала, что риск заразиться коронавирусом от привитого очень низкий.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/ekspert-rospotrebnadzora-sochla-nizkim-risk-zarazheniya-covid-19-ot-privitogo-1036205198.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, россия, коронавирус - 2021