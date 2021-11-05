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Врач: большинство привитых при заражении COVID-19 болеют бессимптомно
Врач: большинство привитых при заражении COVID-19 болеют бессимптомно
СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Большинство привитых от коронавируса в случае заражения переносят болезнь бессимптомно, так как иммунитет успевает перехватить вирус... 05.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-05T14:38+0300
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СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Большинство привитых от коронавируса в случае заражения переносят болезнь бессимптомно, так как иммунитет успевает перехватить вирус. Об этом рассказала в интервью РИА Новости эксперт Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова."По нашим наблюдениям, привитые в основном переносят болезнь бессимптомно. Иммунитет успевает перехватить вирус в носоглотке", – сказала Руженцова.Она отметила, что в редких случаях, когда иммунитет не успевает сработать, развивается заболевание по типу легкого ОРВИ.Ранее Руженцова рассказала, что риск заразиться коронавирусом от привитого очень низкий.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/ekspert-rospotrebnadzora-sochla-nizkim-risk-zarazheniya-covid-19-ot-privitogo-1036205198.html
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новости, россия, коронавирус - 2021

Врач: большинство привитых при заражении COVID-19 болеют бессимптомно

14:38 05.11.2021 (обновлено: 15:25 05.11.2021)
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВакцинация от Covid-19 в Казани
Вакцинация от Covid-19 в Казани - Sputnik Абхазия, 1920, 05.11.2021
© Sputnik / Максим Богодвид
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СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Большинство привитых от коронавируса в случае заражения переносят болезнь бессимптомно, так как иммунитет успевает перехватить вирус. Об этом рассказала в интервью РИА Новости эксперт Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
"По нашим наблюдениям, привитые в основном переносят болезнь бессимптомно. Иммунитет успевает перехватить вирус в носоглотке", – сказала Руженцова.
Она отметила, что в редких случаях, когда иммунитет не успевает сработать, развивается заболевание по типу легкого ОРВИ.
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Ранее Руженцова рассказала, что риск заразиться коронавирусом от привитого очень низкий.
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