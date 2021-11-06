https://sputnik-abkhazia.ru/20211106/v-rospotrebnadzore-nazvali-tochnyy-sposob-opredelit-koronavirus-1036220150.html

В Роспотребнадзоре назвали точный способ определить коронавирус

В Роспотребнадзоре назвали точный способ определить коронавирус

Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается порядка 250 миллионов инфицированных, почти пять миллионов пациентов спасти не удалось. 06.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-06T12:15+0300

2021-11-06T12:15+0300

2021-11-06T12:21+0300

в мире

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. Точный диагноз коронавирусая инфекция без лабораторного тестирования поставить невозможно, рассказала РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная.По ее словам, если есть респираторные симптомы — кашель, насморк, повышение температуры, то больной может заподозрить у себя ковид, особенно если несколько дней назад был в контакте с больным. Но чтобы установить диагноз, нужно лабораторное тестирование, поскольку человек может заболеть и гриппом, и ОРВИ.Признание в качестве переболевших тех, кто перенес COVID-19, но не обращался к врачам, чтобы присвоить им QR-коды, не поддерживается ВОЗ и является неправильным, сказал он

https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/uchenye-nashli-sposob-zaschity-ot-tyazheloy-formy-covid-19-1036216388.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, мировая пандемия коронавируса covid-19