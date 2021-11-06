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https://sputnik-abkhazia.ru/20211106/v-rospotrebnadzore-nazvali-tochnyy-sposob-opredelit-koronavirus-1036220150.html
В Роспотребнадзоре назвали точный способ определить коронавирус
В Роспотребнадзоре назвали точный способ определить коронавирус
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается порядка 250 миллионов инфицированных, почти пять миллионов пациентов спасти не удалось. 06.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-06T12:15+0300
2021-11-06T12:21+0300
в мире
мировая пандемия коронавируса covid-19
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СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. Точный диагноз коронавирусая инфекция без лабораторного тестирования поставить невозможно, рассказала РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная.По ее словам, если есть респираторные симптомы — кашель, насморк, повышение температуры, то больной может заподозрить у себя ковид, особенно если несколько дней назад был в контакте с больным. Но чтобы установить диагноз, нужно лабораторное тестирование, поскольку человек может заболеть и гриппом, и ОРВИ.Признание в качестве переболевших тех, кто перенес COVID-19, но не обращался к врачам, чтобы присвоить им QR-коды, не поддерживается ВОЗ и является неправильным, сказал он
https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/uchenye-nashli-sposob-zaschity-ot-tyazheloy-formy-covid-19-1036216388.html
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в мире, мировая пандемия коронавируса covid-19

В Роспотребнадзоре назвали точный способ определить коронавирус

12:15 06.11.2021 (обновлено: 12:21 06.11.2021)
© Sputnik / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота лаборатории "Гемотест" в Тамбове
Работа лаборатории Гемотест в Тамбове - Sputnik Абхазия, 1920, 06.11.2021
© Sputnik / Алексей Сухоруков
/
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Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается порядка 250 миллионов инфицированных, почти пять миллионов пациентов спасти не удалось.
СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. Точный диагноз коронавирусая инфекция без лабораторного тестирования поставить невозможно, рассказала РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная.
"Специфических симптомов, присущих только коронавирусу нет, поэтому без лабораторного тестирования его диагностировать невозможно", — отметила она.
Госпиталь для больных COVID-19 в ГКБ № 15 имени О. М. Филатова - Sputnik Абхазия, 1920, 05.11.2021
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По ее словам, если есть респираторные симптомы — кашель, насморк, повышение температуры, то больной может заподозрить у себя ковид, особенно если несколько дней назад был в контакте с больным. Но чтобы установить диагноз, нужно лабораторное тестирование, поскольку человек может заболеть и гриппом, и ОРВИ.
Признание в качестве переболевших тех, кто перенес COVID-19, но не обращался к врачам, чтобы присвоить им QR-коды, не поддерживается ВОЗ и является неправильным, сказал он
В Абхазии
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