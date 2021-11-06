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В Роспотребнадзоре назвали точный способ определить коронавирус
В Роспотребнадзоре назвали точный способ определить коронавирус
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается порядка 250 миллионов инфицированных, почти пять миллионов пациентов спасти не удалось. 06.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-06T12:15+0300
2021-11-06T12:15+0300
2021-11-06T12:21+0300
в мире
мировая пандемия коронавируса covid-19
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СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. Точный диагноз коронавирусая инфекция без лабораторного тестирования поставить невозможно, рассказала РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная.По ее словам, если есть респираторные симптомы — кашель, насморк, повышение температуры, то больной может заподозрить у себя ковид, особенно если несколько дней назад был в контакте с больным. Но чтобы установить диагноз, нужно лабораторное тестирование, поскольку человек может заболеть и гриппом, и ОРВИ.Признание в качестве переболевших тех, кто перенес COVID-19, но не обращался к врачам, чтобы присвоить им QR-коды, не поддерживается ВОЗ и является неправильным, сказал он
https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/uchenye-nashli-sposob-zaschity-ot-tyazheloy-formy-covid-19-1036216388.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, мировая пандемия коронавируса covid-19
В Роспотребнадзоре назвали точный способ определить коронавирус
12:15 06.11.2021 (обновлено: 12:21 06.11.2021)
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается порядка 250 миллионов инфицированных, почти пять миллионов пациентов спасти не удалось.
СУХУМ, 6 ноя - Sputnik
. Точный диагноз коронавирусая инфекция без лабораторного тестирования поставить невозможно, рассказала РИА Новости
заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная.
"Специфических симптомов, присущих только коронавирусу нет, поэтому без лабораторного тестирования его диагностировать невозможно", — отметила она.
По ее словам, если есть респираторные симптомы — кашель, насморк, повышение температуры, то больной может заподозрить у себя ковид, особенно если несколько дней назад был в контакте с больным. Но чтобы установить диагноз, нужно лабораторное тестирование, поскольку человек может заболеть и гриппом, и ОРВИ.
Признание в качестве переболевших тех, кто перенес COVID-19, но не обращался к врачам, чтобы присвоить им QR-коды, не поддерживается ВОЗ и является неправильным, сказал он