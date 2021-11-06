Вход в торговые центры Сочи с 6 ноября осуществляется только по QR-коду
15:20 06.11.2021 (обновлено: 15:38 06.11.2021)
© Sputnik / Михаил Мокрушин/
Ранее введенные в Краснодарском крае ограничения также продолжают действовать, работа учреждений и организаций различных сфер возможна только при строгом соблюдении действующих требований Роспотребнадзора.
СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. C 6 по 14 ноября справка, QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе или медотвод понадобится для посещения торгово-развлекательных комплексов и торгово-развлекательных центров в городах-курортах Краснодарского края, в том числе Сочи.
Запрет на проведение всех массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий в регионе продлевается до 14 ноября.
Также посещение объектов общепита на всей территории Краснодарского края с 6 по 14 ноября допускается только при наличии справки или QR-кода о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании.
3 ноября, 20:30
Ранее QR-коды для посещения общепита действовали только на территории городов-курортов края.
"В связи с эпидемиологической обстановкой на территории края вводим новые ограничения. С 6 по 14 ноября посещение объектов общественного питания на всей территории края допускается только при наличии справки или QR-кода из личного кабинета портала Госуслуги о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании", - говорится в сообщении в Telegram-канале главы региона Вениамина Кондратьева.
Заселиться в отель по-прежнему можно и с первым компонентом вакцины от COVID-19. Однако посетить кафе, ресторан или массовое мероприятие можно только со справкой или QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании.
"В связи с эпидемиологической обстановкой на территории края вводим новые ограничения. С 6 по 14 ноября посещение объектов общественного питания на всей территории края допускается только при наличии справки или QR-кода из личного кабинета портала Госуслуги о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании", - говорится в сообщении в Telegram-канале главы региона Вениамина Кондратьева.
Заселиться в отель по-прежнему можно и с первым компонентом вакцины от COVID-19. Однако посетить кафе, ресторан или массовое мероприятие можно только со справкой или QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании.