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https://sputnik-abkhazia.ru/20211106/vkhod-v-torgovye-tsentry-sochi-s-6-noyabrya-osuschestvlyaetsya-tolko-po-qr-kodu-1036221736.html
Вход в торговые центры Сочи с 6 ноября осуществляется только по QR-коду
Вход в торговые центры Сочи с 6 ноября осуществляется только по QR-коду
Ранее введенные в Краснодарском крае ограничения также продолжают действовать, работа учреждений и организаций различных сфер возможна только при строгом... 06.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-06T15:20+0300
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СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. C 6 по 14 ноября справка, QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе или медотвод понадобится для посещения торгово-развлекательных комплексов и торгово-развлекательных центров в городах-курортах Краснодарского края, в том числе Сочи. Также посещение объектов общепита на всей территории Краснодарского края с 6 по 14 ноября допускается только при наличии справки или QR-кода о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании.Ранее QR-коды для посещения общепита действовали только на территории городов-курортов края."В связи с эпидемиологической обстановкой на территории края вводим новые ограничения. С 6 по 14 ноября посещение объектов общественного питания на всей территории края допускается только при наличии справки или QR-кода из личного кабинета портала Госуслуги о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании", - говорится в сообщении в Telegram-канале главы региона Вениамина Кондратьева.Заселиться в отель по-прежнему можно и с первым компонентом вакцины от COVID-19. Однако посетить кафе, ресторан или массовое мероприятие можно только со справкой или QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211103/ryad-antikovidnykh-mer-prodlili-v-krasnodarskom-krae-1036190719.html
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россия, сочи, мировая пандемия коронавируса covid-19

Вход в торговые центры Сочи с 6 ноября осуществляется только по QR-коду

15:20 06.11.2021 (обновлено: 15:38 06.11.2021)
© Sputnik / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанк"МореМолл"
МореМолл - Sputnik Абхазия, 1920, 06.11.2021
© Sputnik / Михаил Мокрушин
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Ранее введенные в Краснодарском крае ограничения также продолжают действовать, работа учреждений и организаций различных сфер возможна только при строгом соблюдении действующих требований Роспотребнадзора.
СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. C 6 по 14 ноября справка, QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе или медотвод понадобится для посещения торгово-развлекательных комплексов и торгово-развлекательных центров в городах-курортах Краснодарского края, в том числе Сочи.
Запрет на проведение всех массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий в регионе продлевается до 14 ноября.
Также посещение объектов общепита на всей территории Краснодарского края с 6 по 14 ноября допускается только при наличии справки или QR-кода о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании.
Термометр - Sputnik Абхазия, 1920, 03.11.2021
Ряд антиковидных мер продлили в Краснодарском крае
3 ноября, 20:30
Ранее QR-коды для посещения общепита действовали только на территории городов-курортов края.

"В связи с эпидемиологической обстановкой на территории края вводим новые ограничения. С 6 по 14 ноября посещение объектов общественного питания на всей территории края допускается только при наличии справки или QR-кода из личного кабинета портала Госуслуги о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании", - говорится в сообщении в Telegram-канале главы региона Вениамина Кондратьева.

Заселиться в отель по-прежнему можно и с первым компонентом вакцины от COVID-19. Однако посетить кафе, ресторан или массовое мероприятие можно только со справкой или QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании.
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