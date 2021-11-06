https://sputnik-abkhazia.ru/20211106/vkhod-v-torgovye-tsentry-sochi-s-6-noyabrya-osuschestvlyaetsya-tolko-po-qr-kodu-1036221736.html

Вход в торговые центры Сочи с 6 ноября осуществляется только по QR-коду

Вход в торговые центры Сочи с 6 ноября осуществляется только по QR-коду

Ранее введенные в Краснодарском крае ограничения также продолжают действовать, работа учреждений и организаций различных сфер возможна только при строгом... 06.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-06T15:20+0300

2021-11-06T15:20+0300

2021-11-06T15:38+0300

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сочи

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. C 6 по 14 ноября справка, QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе или медотвод понадобится для посещения торгово-развлекательных комплексов и торгово-развлекательных центров в городах-курортах Краснодарского края, в том числе Сочи. Также посещение объектов общепита на всей территории Краснодарского края с 6 по 14 ноября допускается только при наличии справки или QR-кода о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании.Ранее QR-коды для посещения общепита действовали только на территории городов-курортов края."В связи с эпидемиологической обстановкой на территории края вводим новые ограничения. С 6 по 14 ноября посещение объектов общественного питания на всей территории края допускается только при наличии справки или QR-кода из личного кабинета портала Госуслуги о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании", - говорится в сообщении в Telegram-канале главы региона Вениамина Кондратьева.Заселиться в отель по-прежнему можно и с первым компонентом вакцины от COVID-19. Однако посетить кафе, ресторан или массовое мероприятие можно только со справкой или QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211103/ryad-antikovidnykh-mer-prodlili-v-krasnodarskom-krae-1036190719.html

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