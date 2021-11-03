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Ряд антиковидных мер продлили в Краснодарском крае
Ряд антиковидных мер продлили в Краснодарском крае
В Краснодарском крае в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавируса с 1 ноября предприятиям общепита запрещено работать с 23:00 до 6:00. 03.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. В Краснодарском крае продлили ряд антиковидных мер и ввели новые ограничения, сообщает региональный оперштаб. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев. До 14 ноября приостанавливается проведение всех массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий.Исключения – проведение профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта среди профессиональных спортивных лиг допускается без участия зрителей, мероприятия, согласованные с Главным государственным санитарным врачом РФ или его заместителями. С 6 по 14 ноября: Также продолжают действовать и ранее введенные ограничения. Работа учреждений и организаций различных сфер возможна только при строгом соблюдении действующих требований Роспотребнадзора.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211029/aeroport-v-sochi-vvedet-ogranicheniya-v-nerabochie-dni-1036111429.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211031/v-sochi-usilili-rabotu-po-nadzoru-za-restoranami-na-period-nerabochikh-dney-1036137843.html
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краснодарский край, мировая пандемия коронавируса covid-19, россия

Ряд антиковидных мер продлили в Краснодарском крае

20:30 03.11.2021 (обновлено: 21:09 03.11.2021)
© Sputnik / Акоп Кущян Термометр
Термометр - Sputnik Абхазия, 1920, 03.11.2021
© Sputnik / Акоп Кущян
В Краснодарском крае в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавируса с 1 ноября предприятиям общепита запрещено работать с 23:00 до 6:00.
СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. В Краснодарском крае продлили ряд антиковидных мер и ввели новые ограничения, сообщает региональный оперштаб. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев.
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До 14 ноября приостанавливается проведение всех массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий.
Исключения – проведение профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта среди профессиональных спортивных лиг допускается без участия зрителей, мероприятия, согласованные с Главным государственным санитарным врачом РФ или его заместителями.
С 6 по 14 ноября:
на всей территории Краснодарского края посещение объектов общественного питания совершеннолетними допускается только при наличии справки или QR-кода из личного кабинета портала Госуслуги о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании,
на курортах Краснодарского края федерального и краевого значения посещение торгово-развлекательных центров и комплексов (ТРК и ТРЦ), многофункциональных ТРК и ТРЦ совершеннолетними допускается только при наличии справки или QR-кода из личного кабинета портала Госуслуги о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании, а также при наличии справки о медицинском отводе от вакцинации.
заселиться в отель по-прежнему можно и с первым компонентом вакцины от COVID-19,
посетить кафе, ресторан или массовое мероприятие можно только со справкой или QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании.
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Также продолжают действовать и ранее введенные ограничения. Работа учреждений и организаций различных сфер возможна только при строгом соблюдении действующих требований Роспотребнадзора.
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