https://sputnik-abkhazia.ru/20211103/ryad-antikovidnykh-mer-prodlili-v-krasnodarskom-krae-1036190719.html

Ряд антиковидных мер продлили в Краснодарском крае

Ряд антиковидных мер продлили в Краснодарском крае

В Краснодарском крае в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавируса с 1 ноября предприятиям общепита запрещено работать с 23:00 до 6:00. 03.11.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. В Краснодарском крае продлили ряд антиковидных мер и ввели новые ограничения, сообщает региональный оперштаб. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев. До 14 ноября приостанавливается проведение всех массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий.Исключения – проведение профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта среди профессиональных спортивных лиг допускается без участия зрителей, мероприятия, согласованные с Главным государственным санитарным врачом РФ или его заместителями. С 6 по 14 ноября: Также продолжают действовать и ранее введенные ограничения. Работа учреждений и организаций различных сфер возможна только при строгом соблюдении действующих требований Роспотребнадзора.

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