https://sputnik-abkhazia.ru/20211107/analitiki-rasskazali-chto-budet-s-benzinom-v-rossii-do-kontsa-goda-1036226455.html

Аналитики рассказали, что будет с бензином в России до конца года

Аналитики рассказали, что будет с бензином в России до конца года

В 2021 году розничная стоимость бензина в России выросла примерно на 6,9% на фоне роста в 20-30% в других странах. 07.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-07T10:05+0300

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россия

бензин

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СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Аналитики отмечают, что к концу года стоимость бензина в России будет расти, об этом пишет "Российская газета". Основной причиной они называют убыточность работы АЗС. Эксперты отмечают, что общий уровень инфляции в России к 1 ноября составляет 6,52%. При этом увеличение стоимости автотоплива вряд ли превысит темпы инфляции. Ранее вице-премьер Александр Новак поручил проанализировать работу демпфирующего механизма и рассмотреть целесообразность его корректировки на следующий год. До того, как будет скорректирован демпфирующий механизм, снижение стоимости бензина и дизельного топлива может произойти из-за падения цен на нефть. Однако отказ стран ОПЕК+ наращивать добычу сверх нормы исключает данный вариант, поэтому, вероятнее всего, цены на автомобильное топливо продолжат расти.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/novak-obyasnil-chto-pozvolyaet-sderzhivat-tseny-na-toplivo-na-vnutrennem-rynke-1035901115.html

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россия, бензин