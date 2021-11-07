https://sputnik-abkhazia.ru/20211107/gitler-byl-v-yarosti-chto-pomeshalo-nemtsam-vzyat-moskvu-shturmom-1036226128.html

"Гитлер был в ярости": что помешало немцам взять Москву штурмом

"Гитлер был в ярости": что помешало немцам взять Москву штурмом

Десятки тысяч солдат и офицеров, сотни единиц бронетехники, историческая речь и сильнейший снегопад — ровно 80 лет назад, 7 ноября 1941-го, в Москве состоялся... 07.11.2021, Sputnik Абхазия

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2021-11-07T09:15+0300

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в мире

адольф гитлер

ссср

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СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Легендарный военный парад имел огромное политическое значение — Красная армия показала всему миру, что готова сражаться. А бойцы, маршировавшие в тот день по брусчатке, очень скоро преградили путь гитлеровским войскам. Подробнее в материале Андрея Коц для РИА Новости.В ожидании битвыК концу октября 1941-го ситуация в Москве стала критической. Объявили осадное положение, население и промышленные предприятия эвакуировали, на улицах возводили баррикады, минировали городскую инфраструктуру. ПВО отбивала воздушные атаки люфтваффе, спешно формировались отряды ополченцев. Штурм ожидали со дня на день — к ноябрю передовые части группы армий "Центр" были всего в 70-100 километрах от центра столицы.Вермахт еще не знал крупных поражений и шел вперед как паровой каток, сокрушая любого противника. И хотя операция "Барбаросса" развивалась не так стремительно, как хотел Гитлер, в Москве понимали: предстоит большая битва. И неясно, кто победит.В осажденном городе действовал комендантский час, магазины не работали, участились перебои с электричеством. Все это было на руку немцам.Поэтому руководство страны решило поднять боевой дух и граждан, и военнослужащих самым наглядным способом. Близилась 24-я годовщина Октябрьской революции, и люди задавались вопросом: будут ли отмечать? Ответил сам Иосиф Сталин: он приказал командующему Московским военным округом генерал-лейтенанту Павлу Артемьеву провести торжественный парад на Красной площади.Гвоздь парадаНа тренировку войскам дали всего неделю, хотя обычно к подобным мероприятиям готовились полтора-два месяца. Из-за секретности бойцы думали, что это плановые строевые занятия — расположения частей они не покидали. Официально главным военачальникам и членам Политбюро о параде сообщили лишь накануне — вечером 6 ноября."Выделили примерно 28,5 тысячи человек из войск, расквартированных в Москве, — рассказывает военный историк Андрей Смирнов. — Две дивизии НКВД, 332-я стрелковая, занимавшая оборону за южной окраиной города, 2-я московская стрелковая — ополченцы. На кадрах кинохроники их больше всего. Одеты кто во что: шинели, полушубки. Вместо шапок-ушанок — старые зимние шлемы-буденовки. На плечах — допотопные ручные пулеметы Льюиса времен Первой мировой. Под ружье поставили всех москвичей, способных держать оружие".За ополченцами шли курсанты Московского артиллерийского училища, полк противовоздушной обороны, артиллерийский полк НКВД и две танковые бригады. По брусчатке проехали 160 танков, 140 орудий, пулеметные тачанки кавалерийского полка. После них Красную площадь пересекли несколько тысяч вооруженных рабочих."Гвоздем парада стало выступление Сталина, которое подтвердило взятый еще в конце 1930-х курс на реабилитацию исторического прошлого России, его прославление, — продолжает Смирнов. — Сталин сказал: "Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков — Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова". На таком уровне в официальной речи эти имена упоминались впервые".Давнее заблуждениеЭффект был сильным. И гражданские, и красноармейцы с утроенной силой взялись за подготовку города к обороне. События в Москве не остались незамеченными и за рубежом. Так, британское издание News Chronicle писало: "Организация обычного традиционного парада в момент, когда на подступах к городу идут жаркие бои, представляет собой великолепный пример мужества и отваги".По свидетельствам историков, узнав о параде, Гитлер впал в ярость и приказал командованию люфтваффе во что бы то ни стало разбомбить Красную площадь. Однако 7 ноября на город обрушился сильный снегопад — эффективность вражеской авиации снизилась до нуля. На следующий день московские зенитчики отчитались об уничтожении 34 самолетов противника."С парадом в Москве связано одно интересное заблуждение, — отмечает историк. — До сих считается, что якобы сразу после шествия войска с Красной площади уходили на фронт. Это не так. Обстановка еще не настолько обострилась. Большая часть военнослужащих вернулись в места постоянного базирования — хорошевские, покровские, лефортовские, чернышевские казармы в черте города. Лишь два подразделения отправились с парада выполнять непосредственно боевую задачу".Всесоюзная трансляцияПо словам Смирнова, это два полка ополченцев 2-й московской стрелковой дивизии. Они заняли позиции рядом с Одинцово и на Воробьевых (Ленинских) горах. Там создавали тыловую линию обороны на случай, если немцы прорвутся. Так что это все-таки был не фронт.Ополченцев прикрывал артполк дивизии в Кутузовской слободе. Оттуда гаубицы могли бить прицельно. Кроме того, вблизи современных московских районов Царицыно и Чертаново развернулась 322-я дивизия.Сложно сказать, сколько участников исторического парада пережили Московскую битву. Сражались они отчаянно.Для многих современников празднование годовщины Октября в военной обстановке стало неожиданностью, на фронте и в тылу это сочли добрым знаком, предзнаменованием того, что столица выстоит. Так и вышло: под Москвой немцы потерпели тяжелейшее поражение. И впервые с сентября 1939-го отступили. Неизвестно, что случилось бы, не будь того судьбоносного парада на Красной площади.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20210427/Genotsid-Plan-reykha-kak-Gitler-voeval-na-Vostoke-1032310055.html

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в мире, адольф гитлер, ссср