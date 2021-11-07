https://sputnik-abkhazia.ru/20211107/na-kubani-zaregistrirovali-rekordnoe-chislo-novykh-sluchaev-covid-19-1036227976.html
На Кубани зарегистрировали рекордное число новых случаев COVID-19
На Кубани зарегистрировали рекордное число новых случаев COVID-19
Всего с начала пандемии в Краснодарском крае коронавирус подтвердился у 83610 человек. 07.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-07T12:20+0300
2021-11-07T12:20+0300
2021-11-07T12:20+0300
россия
краснодарский край
мировая пандемия коронавируса covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/07/1036227938_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_985485b396415179d541a416fdb7c95c.jpg
СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. В Краснодарском крае по состоянию на 7 ноября выявлено 313 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб.Отмечается, что среди заболевших 135 мужчин и 178 женщин в возрасте до 82 лет, 28 пациентов – несовершеннолетние. Так в Краснодаре положительный результат получил 71 человек, в Сочи - 18 человек. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, на стационарном лечении с подозрением на COVID-19 находятся 6534 человека. Из них с подтвержденным коронавирусом – 3330. На амбулаторном лечении с подозрением на ковид – 32507 человек, в их числе с подтвержденным диагнозом – 13796.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211106/v-rospotrebnadzore-nazvali-tochnyy-sposob-opredelit-koronavirus-1036220150.html
россия
краснодарский край
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/07/1036227938_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_69b5ad95a02f6d9631f00f0502b3bff2.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, краснодарский край, мировая пандемия коронавируса covid-19
На Кубани зарегистрировали рекордное число новых случаев COVID-19
Всего с начала пандемии в Краснодарском крае коронавирус подтвердился у 83610 человек.
СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. В Краснодарском крае по состоянию на 7 ноября выявлено 313 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб.
Отмечается, что среди заболевших 135 мужчин и 178 женщин в возрасте до 82 лет, 28 пациентов – несовершеннолетние.
Так в Краснодаре положительный результат получил 71 человек, в Сочи - 18 человек.
Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения достиг 1471. 58795 пациентов за весь период выписано с выздоровлением, в том числе 65 – за последние сутки. 7689 заболевших скончались.
Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, на стационарном лечении с подозрением на COVID-19 находятся 6534 человека. Из них с подтвержденным коронавирусом – 3330. На амбулаторном лечении с подозрением на ковид – 32507 человек, в их числе с подтвержденным диагнозом – 13796.