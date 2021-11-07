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На Кубани зарегистрировали рекордное число новых случаев COVID-19
На Кубани зарегистрировали рекордное число новых случаев COVID-19
Всего с начала пандемии в Краснодарском крае коронавирус подтвердился у 83610 человек. 07.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-07T12:20+0300
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мировая пандемия коронавируса covid-19
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СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. В Краснодарском крае по состоянию на 7 ноября выявлено 313 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб.Отмечается, что среди заболевших 135 мужчин и 178 женщин в возрасте до 82 лет, 28 пациентов – несовершеннолетние. Так в Краснодаре положительный результат получил 71 человек, в Сочи - 18 человек. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, на стационарном лечении с подозрением на COVID-19 находятся 6534 человека. Из них с подтвержденным коронавирусом – 3330. На амбулаторном лечении с подозрением на ковид – 32507 человек, в их числе с подтвержденным диагнозом – 13796.
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россия, краснодарский край, мировая пандемия коронавируса covid-19

На Кубани зарегистрировали рекордное число новых случаев COVID-19

12:20 07.11.2021
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ "Москва"
Лечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ Москва - Sputnik Абхазия, 1920, 07.11.2021
© Sputnik / Алексей Майшев
/
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Всего с начала пандемии в Краснодарском крае коронавирус подтвердился у 83610 человек.
СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. В Краснодарском крае по состоянию на 7 ноября выявлено 313 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб.
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Отмечается, что среди заболевших 135 мужчин и 178 женщин в возрасте до 82 лет, 28 пациентов – несовершеннолетние.
Так в Краснодаре положительный результат получил 71 человек, в Сочи - 18 человек.
Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения достиг 1471. 58795 пациентов за весь период выписано с выздоровлением, в том числе 65 – за последние сутки. 7689 заболевших скончались.
Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, на стационарном лечении с подозрением на COVID-19 находятся 6534 человека. Из них с подтвержденным коронавирусом – 3330. На амбулаторном лечении с подозрением на ковид – 32507 человек, в их числе с подтвержденным диагнозом – 13796.
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