https://sputnik-abkhazia.ru/20211107/na-kubani-zaregistrirovali-rekordnoe-chislo-novykh-sluchaev-covid-19-1036227976.html

На Кубани зарегистрировали рекордное число новых случаев COVID-19

На Кубани зарегистрировали рекордное число новых случаев COVID-19

Всего с начала пандемии в Краснодарском крае коронавирус подтвердился у 83610 человек. 07.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-07T12:20+0300

2021-11-07T12:20+0300

2021-11-07T12:20+0300

россия

краснодарский край

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. В Краснодарском крае по состоянию на 7 ноября выявлено 313 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб.Отмечается, что среди заболевших 135 мужчин и 178 женщин в возрасте до 82 лет, 28 пациентов – несовершеннолетние. Так в Краснодаре положительный результат получил 71 человек, в Сочи - 18 человек. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, на стационарном лечении с подозрением на COVID-19 находятся 6534 человека. Из них с подтвержденным коронавирусом – 3330. На амбулаторном лечении с подозрением на ковид – 32507 человек, в их числе с подтвержденным диагнозом – 13796.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211106/v-rospotrebnadzore-nazvali-tochnyy-sposob-opredelit-koronavirus-1036220150.html

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россия, краснодарский край, мировая пандемия коронавируса covid-19