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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 8 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 8 ноября
Территория Черноморского побережья Абхазии в понедельник будет находиться под влиянием отрога антициклона с юго-запада. 07.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-07T18:30+0300
2021-11-07T18:30+0300
2021-11-07T18:30+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 7 ноя – Sputnik. В понедельник 8 ноября в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-5 метров в секунду, с порывами до 7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от + 9°С до +14°С, днем от +19°С до +22°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60–80%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 8 ноября
Территория Черноморского побережья Абхазии в понедельник будет находиться под влиянием отрога антициклона с юго-запада.
СУХУМ, 7 ноя – Sputnik. В понедельник 8 ноября в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-5 метров в секунду, с порывами до 7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от + 9°С до +14°С, днем от +19°С до +22°С.
Температура морской воды +18°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60–80%.