https://sputnik-abkhazia.ru/20211107/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-8-noyabrya-1036231506.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 8 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 8 ноября

Территория Черноморского побережья Абхазии в понедельник будет находиться под влиянием отрога антициклона с юго-запада. 07.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-07T18:30+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 7 ноя – Sputnik. В понедельник 8 ноября в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-5 метров в секунду, с порывами до 7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от + 9°С до +14°С, днем от +19°С до +22°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60–80%.

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2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии