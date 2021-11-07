https://sputnik-abkhazia.ru/20211107/rossiyskie-voennosluzhaschie-v-abkhazii-proveli-aktsiyu-po-uborke-poberezhya-chernogo-morya-1036229099.html
Российские военнослужащие в Абхазии провели акцию по уборке побережья Черного моря
Российские военнослужащие в Абхазии провели акцию по уборке побережья Черного моря
Акция "Чистый берег" проводится силами военнослужащих и членов их семей два раза в год. 07.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-07T14:51+0300
2021-11-07T14:51+0300
2021-11-07T14:51+0300
черное море
мусор
юво
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СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Военнослужащие российской военной базы в Абхазии очистили от мусора более 54 тысяч квадратных метров побережья Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО. В рамках акции "Чистый берег" на прибрежной территории убрали пластик и другой мусор. Военнослужащие и члены их семей собрали мусор не только на территории береговой зоны, но и в воде. Акция "Чистый берег" проводится в первые дни июня - в начале летнего периода обучения и купального сезона, а также в октябре на Международный день Черного моря. Весь собираемый мусор пакетируется, перевозится и уничтожается в соответствии с экологическими нормами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211031/ugrozy-poteri-i-pandemiya-v-kakom-sostoyanii-chernoe-more-1036141043.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
черное море, мусор, юво
Российские военнослужащие в Абхазии провели акцию по уборке побережья Черного моря
Акция "Чистый берег" проводится силами военнослужащих и членов их семей два раза в год.
СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Военнослужащие российской военной базы в Абхазии очистили от мусора более 54 тысяч квадратных метров побережья Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
В рамках акции "Чистый берег" на прибрежной территории убрали пластик и другой мусор.
Военнослужащие и члены их семей собрали мусор не только на территории береговой зоны, но и в воде. Акция "Чистый берег" проводится в первые дни июня - в начале летнего периода обучения и купального сезона, а также в октябре на Международный день Черного моря.
Весь собираемый мусор пакетируется, перевозится и уничтожается в соответствии с экологическими нормами.