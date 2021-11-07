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Сухум и Манагуа стали городами-побратимами
Сухум и Манагуа стали городами-побратимами
Делегация Абхазии во главе с министром иностранных дел Дауром Кове находится с визитом в Никарагуа для участия в президентских и парламентских выборах в... 07.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Подписано соглашение об установлении побратимских отношений между городами Сухум и Манагуа, об этом сообщает пресс-служба МИД Абхазии. 7 ноября состоялась рабочая встреча главы МИД Абхазии Даура Кове с его коллегой из Никарагуа Денисом Монкадой.Делегация Абхазии во главе с министром иностранных дел Дауром Кове прибыла с визитом в Никарагуа 6 ноября. Делегаты от Абхазии будут участвовать в президентских и парламентских выборах в качестве наблюдателей. Выборы пройдут 7 ноября.Никарагуа признала независимость Абхазии 3 сентября 2008 года, а через год были установлены дипломатические отношения между странами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211106/nablyudateli-ot-abkhazii-pribyli-v-nikaragua-dlya-uchastiya-v-prezidentskikh-vyborakh-1036225029.html
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мид абхазии, абхазия, даур кове, никарагуа

Сухум и Манагуа стали городами-побратимами

14:00 07.11.2021
© Foto / Министерство иностранных дел Республики Абхазия Рабочая встреча главы МИД Абхазии Даура Кове с Министром иностранных дел Республики Никарагуа Денисом Монкадой.
Рабочая встреча главы МИД Абхазии Даура Кове с Министром иностранных дел Республики Никарагуа Денисом Монкадой. - Sputnik Абхазия, 1920, 07.11.2021
© Foto / Министерство иностранных дел Республики Абхазия
Делегация Абхазии во главе с министром иностранных дел Дауром Кове находится с визитом в Никарагуа для участия в президентских и парламентских выборах в качестве наблюдателей.
СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Подписано соглашение об установлении побратимских отношений между городами Сухум и Манагуа, об этом сообщает пресс-служба МИД Абхазии.
Страны мира. Никарагуа - Sputnik Абхазия, 1920, 06.11.2021
В Абхазии
Наблюдатели от Абхазии прибыли в Никарагуа для участия в президентских выборах
Вчера, 22:14
7 ноября состоялась рабочая встреча главы МИД Абхазии Даура Кове с его коллегой из Никарагуа Денисом Монкадой.
Стороны обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес. Также был подписан план мероприятий по взаимодействию между Абхазией и Никарагуа на 2022 год.
Делегация Абхазии во главе с министром иностранных дел Дауром Кове прибыла с визитом в Никарагуа 6 ноября. Делегаты от Абхазии будут участвовать в президентских и парламентских выборах в качестве наблюдателей. Выборы пройдут 7 ноября.
Никарагуа признала независимость Абхазии 3 сентября 2008 года, а через год были установлены дипломатические отношения между странами.
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