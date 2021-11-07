https://sputnik-abkhazia.ru/20211107/sukhum-i-managua-stali-gorodami-pobratimami-1036228823.html

Сухум и Манагуа стали городами-побратимами

Сухум и Манагуа стали городами-побратимами

Делегация Абхазии во главе с министром иностранных дел Дауром Кове находится с визитом в Никарагуа для участия в президентских и парламентских выборах в... 07.11.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Подписано соглашение об установлении побратимских отношений между городами Сухум и Манагуа, об этом сообщает пресс-служба МИД Абхазии. 7 ноября состоялась рабочая встреча главы МИД Абхазии Даура Кове с его коллегой из Никарагуа Денисом Монкадой.Делегация Абхазии во главе с министром иностранных дел Дауром Кове прибыла с визитом в Никарагуа 6 ноября. Делегаты от Абхазии будут участвовать в президентских и парламентских выборах в качестве наблюдателей. Выборы пройдут 7 ноября.Никарагуа признала независимость Абхазии 3 сентября 2008 года, а через год были установлены дипломатические отношения между странами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211106/nablyudateli-ot-abkhazii-pribyli-v-nikaragua-dlya-uchastiya-v-prezidentskikh-vyborakh-1036225029.html

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