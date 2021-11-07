https://sputnik-abkhazia.ru/20211107/sukhum-i-managua-stali-gorodami-pobratimami-1036228823.html
Сухум и Манагуа стали городами-побратимами
Сухум и Манагуа стали городами-побратимами
Делегация Абхазии во главе с министром иностранных дел Дауром Кове находится с визитом в Никарагуа для участия в президентских и парламентских выборах в... 07.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-07T14:00+0300
2021-11-07T14:00+0300
2021-11-07T14:00+0300
мид абхазии
абхазия
даур кове
никарагуа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/07/1036228734_0:87:2467:1475_1920x0_80_0_0_80b635d73a258f6e3da60ee234e90114.jpg
СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Подписано соглашение об установлении побратимских отношений между городами Сухум и Манагуа, об этом сообщает пресс-служба МИД Абхазии. 7 ноября состоялась рабочая встреча главы МИД Абхазии Даура Кове с его коллегой из Никарагуа Денисом Монкадой.Делегация Абхазии во главе с министром иностранных дел Дауром Кове прибыла с визитом в Никарагуа 6 ноября. Делегаты от Абхазии будут участвовать в президентских и парламентских выборах в качестве наблюдателей. Выборы пройдут 7 ноября.Никарагуа признала независимость Абхазии 3 сентября 2008 года, а через год были установлены дипломатические отношения между странами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211106/nablyudateli-ot-abkhazii-pribyli-v-nikaragua-dlya-uchastiya-v-prezidentskikh-vyborakh-1036225029.html
абхазия
никарагуа
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/07/1036228734_0:0:2467:1850_1920x0_80_0_0_edf0f62d37c25939377a41a87fc65c1c.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мид абхазии, абхазия, даур кове, никарагуа
Сухум и Манагуа стали городами-побратимами
Делегация Абхазии во главе с министром иностранных дел Дауром Кове находится с визитом в Никарагуа для участия в президентских и парламентских выборах в качестве наблюдателей.
СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Подписано соглашение об установлении побратимских отношений между городами Сухум и Манагуа, об этом сообщает пресс-служба МИД Абхазии.
7 ноября состоялась рабочая встреча главы МИД Абхазии Даура Кове с его коллегой из Никарагуа Денисом Монкадой.
Стороны обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес. Также был подписан план мероприятий по взаимодействию между Абхазией и Никарагуа на 2022 год.
Делегация Абхазии во главе с министром иностранных дел Дауром Кове прибыла с визитом в Никарагуа 6 ноября. Делегаты от Абхазии будут участвовать в президентских и парламентских выборах в качестве наблюдателей. Выборы пройдут 7 ноября.
Никарагуа признала независимость Абхазии 3 сентября 2008 года, а через год были установлены дипломатические отношения между странами.