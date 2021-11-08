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Бжания доложили об исполнении бюджета Ткуарчалского района и налоговых поступлениях
Бжания доложили об исполнении бюджета Ткуарчалского района и налоговых поступлениях
Президент Абхазии Аслан Бжания находится с рабочим визитом в Ткуарчалском районе 8 ноября. 08.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-08T13:00+0300
2021-11-08T13:11+0300
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СУХУМ, 8 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. В ходе выездного совещания в Ткуарчале в понедельник Аслан Бжания заслушал доклады об итогах хозяйственной деятельности за девять месяцев, исполнении бюджета района и налоговых поступлениях.По словам заведующей финансовым отделом администрации Ткуарчалского района Анеллы Эмухвари, доходы местного бюджета в 2021 году были выполнены на 114,9 процента. При плане более 14 миллионов рублей в бюджет поступило более 16 миллионов рублей. На 49 процентов выполнен налог на прибыль, на 115 процентов – подоходный налог, на 62 процента земельный налог, на 117 процентов налог на имущество. Эмухвари отметила, что при плане в 120 тысяч рублей в местный бюджет поступило госпошлины лишь 15 тысяч рублей. Расходы местного бюджета выполнены на 92,9 процента. При плане 132 миллиона рублей было израсходовано 122 миллиона рублей. На помощь больным, инвалидам и нуждающимся было выделено 705 тысяч рублей. По словам начальника налоговой службы района Джона Аршба, собираемость за 10 месяцев в Ткуарчале составила 112 процентов. Было собрано на два миллиона больше запланированного и на 1,5 миллиона больше, чем в прошлом году.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211106/plan-po-nalogovym-platezham-v-abkhazii-za-devyat-mesyatsev-2021-goda-vypolnen-na-115-1036220648.html
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новости, ткуарчальский район

Бжания доложили об исполнении бюджета Ткуарчалского района и налоговых поступлениях

13:00 08.11.2021 (обновлено: 13:11 08.11.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Инспекционная поездка Аслана Бжания в Ткуарчал
Инспекционная поездка Аслана Бжания в Ткуарчал - Sputnik Абхазия, 1920, 08.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Президент Абхазии Аслан Бжания находится с рабочим визитом в Ткуарчалском районе 8 ноября.
СУХУМ, 8 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. В ходе выездного совещания в Ткуарчале в понедельник Аслан Бжания заслушал доклады об итогах хозяйственной деятельности за девять месяцев, исполнении бюджета района и налоговых поступлениях.
По словам заведующей финансовым отделом администрации Ткуарчалского района Анеллы Эмухвари, доходы местного бюджета в 2021 году были выполнены на 114,9 процента. При плане более 14 миллионов рублей в бюджет поступило более 16 миллионов рублей. На 49 процентов выполнен налог на прибыль, на 115 процентов – подоходный налог, на 62 процента земельный налог, на 117 процентов налог на имущество.
Эмухвари отметила, что при плане в 120 тысяч рублей в местный бюджет поступило госпошлины лишь 15 тысяч рублей.
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План по налоговым платежам в Абхазии за десять месяцев 2021 года выполнен на 115%
6 ноября, 13:40
Расходы местного бюджета выполнены на 92,9 процента. При плане 132 миллиона рублей было израсходовано 122 миллиона рублей. На помощь больным, инвалидам и нуждающимся было выделено 705 тысяч рублей.
По словам начальника налоговой службы района Джона Аршба, собираемость за 10 месяцев в Ткуарчале составила 112 процентов. Было собрано на два миллиона больше запланированного и на 1,5 миллиона больше, чем в прошлом году.
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