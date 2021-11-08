Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211108/glavvrach-tkuarchalskoy-bolnitsy-rasskazala-ob-epidsituatsii-v-rayone-1036239709.html
Главврач Ткуарчалской больницы рассказала об эпидситуации в районе
Главврач Ткуарчалской больницы рассказала об эпидситуации в районе
Руководство Абхазии проводит инспекционную поездку в Ткуарчалский район в понедельник, 8 ноября. 08.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-08T14:01+0300
2021-11-08T14:05+0300
в абхазии
новости
ткуарчальский район
коронавирус - 2021
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/08/1036238296_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b6282c6912aec49cf4dd48ef46af4e87.jpg
СУХУМ, 8 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Главврач Ткуарчалской районной больницы Лали Гаргулия рассказала об эпидситуации в районе на совещании с президентом в понедельник.По словам Гаргулия, общая заболеваемость по району на 8 ноября составила 1135 человек, зафиксировано три повторных случая заражения. Выздоровело 998 человек. Самому младшему заболевшему один месяц, самому старшему 95 лет.На амбулаторном лечении сейчас находятся 15 человек, в дневном стационаре десять человек, на стационарном лечении в ковид-отделении 12 человек.Гаргулия сказала, что резкий рост заболеваемости наблюдался в октябре - 115 человек, из них 19 дети.Вакциной "Спутник V" привиты в районе 449 человек, "Спутником Лайт" - 71 человек.Главврач обратилась к президенту с просьбой выделить дополнительную карету скорой помощи, так как автопарк больницы не обновлялся около четырех лет, и работают всего две машины.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/abkhaziya-ozhidaet-partiyu-iz-shesti-tysyach-doz-vaktsiny-sputnik-v-v-noyabre-1036211187.html
ткуарчальский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/08/1036238296_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_700a4d3c07d2f018f5fa77e2635d7e75.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, ткуарчальский район, коронавирус - 2021

Главврач Ткуарчалской больницы рассказала об эпидситуации в районе

14:01 08.11.2021 (обновлено: 14:05 08.11.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Инспекционная поездка Аслана Бжания в Ткуарчал
Инспекционная поездка Аслана Бжания в Ткуарчал - Sputnik Абхазия, 1920, 08.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Руководство Абхазии проводит инспекционную поездку в Ткуарчалский район в понедельник, 8 ноября.
СУХУМ, 8 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Главврач Ткуарчалской районной больницы Лали Гаргулия рассказала об эпидситуации в районе на совещании с президентом в понедельник.

"Ситуация в районе остается сложной, растет число заболевших, не соблюдаются эпиднормы, проводятся массовые мероприятия", – посетовала главврач.

По словам Гаргулия, общая заболеваемость по району на 8 ноября составила 1135 человек, зафиксировано три повторных случая заражения. Выздоровело 998 человек. Самому младшему заболевшему один месяц, самому старшему 95 лет.
На амбулаторном лечении сейчас находятся 15 человек, в дневном стационаре десять человек, на стационарном лечении в ковид-отделении 12 человек.
Гаргулия сказала, что резкий рост заболеваемости наблюдался в октябре - 115 человек, из них 19 дети.
Вакциной "Спутник V" привиты в районе 449 человек, "Спутником Лайт" - 71 человек.
Новая партия российской вакцины Sputnik V доставлена в Молдавию - Sputnik Абхазия, 1920, 05.11.2021
В Абхазии
Абхазия ожидает партию из шести тысяч доз вакцины "Спутник V" в ноябре
5 ноября, 14:45
Главврач обратилась к президенту с просьбой выделить дополнительную карету скорой помощи, так как автопарк больницы не обновлялся около четырех лет, и работают всего две машины.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:10В администрации Сухума уточнили сроки завершения ремонта трех улиц в столице
16:03Собираемость за свет в селах Ткуарчалского района составила 80 процентов
15:33Бжания проинспектировал здание новой Ткуарчалской районной больницы
14:53Бжания обозначил перспективы привлечения инвестиций в Ткуарчалский район
14:36Авидзба рассказал, насколько интенсивно проходят ремонтные работы на трех улицах Сухума
14:01Главврач Ткуарчалской больницы рассказала об эпидситуации в районе
13:36Новая Ткуарчалская районная больница может быть открыта до конца года
13:27Начальник Ткуарчалского РОВД заявил об ухудшении криминогенной ситуации
13:00Бжания доложили об исполнении бюджета Ткуарчалского района и налоговых поступлениях
12:10В Сочи начнутся работы по программе комплексного развития курорта
11:27Праздник урожая на Лыхнаште отменен из-за пандемии коронавируса
11:24Такие обстоятельства: Шакрыл и Елерджия о проблемах демографии в Абхазии
11:02Пресечена контрабанда крупной партии меда из Абхазии в Россию
10:27Режим пытает политзаключенных
09:31Захарова призвала США к практическим шагам для налаживания отношений с Россией
09:02На улице Абазинской в Сухуме появятся места для парковки
08:45В Сухуме заасфальтировали два центральных перекрестка
ВчераSputnik недели: поправки в бюджет, акция протеста и QR-коды
ВчераДополнительное время: спортсмен и тренер Хашба о бразильском джиу-джитсу
ВчераПрогноз погоды в Абхазии на понедельник 8 ноября