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Главврач Ткуарчалской больницы рассказала об эпидситуации в районе
Главврач Ткуарчалской больницы рассказала об эпидситуации в районе
Руководство Абхазии проводит инспекционную поездку в Ткуарчалский район в понедельник, 8 ноября. 08.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-08T14:01+0300
2021-11-08T14:01+0300
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СУХУМ, 8 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Главврач Ткуарчалской районной больницы Лали Гаргулия рассказала об эпидситуации в районе на совещании с президентом в понедельник.По словам Гаргулия, общая заболеваемость по району на 8 ноября составила 1135 человек, зафиксировано три повторных случая заражения. Выздоровело 998 человек. Самому младшему заболевшему один месяц, самому старшему 95 лет.На амбулаторном лечении сейчас находятся 15 человек, в дневном стационаре десять человек, на стационарном лечении в ковид-отделении 12 человек.Гаргулия сказала, что резкий рост заболеваемости наблюдался в октябре - 115 человек, из них 19 дети.Вакциной "Спутник V" привиты в районе 449 человек, "Спутником Лайт" - 71 человек.Главврач обратилась к президенту с просьбой выделить дополнительную карету скорой помощи, так как автопарк больницы не обновлялся около четырех лет, и работают всего две машины.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/abkhaziya-ozhidaet-partiyu-iz-shesti-tysyach-doz-vaktsiny-sputnik-v-v-noyabre-1036211187.html
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новости, ткуарчальский район, коронавирус - 2021
Главврач Ткуарчалской больницы рассказала об эпидситуации в районе
14:01 08.11.2021 (обновлено: 14:05 08.11.2021)
Руководство Абхазии проводит инспекционную поездку в Ткуарчалский район в понедельник, 8 ноября.
СУХУМ, 8 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Главврач Ткуарчалской районной больницы Лали Гаргулия рассказала об эпидситуации в районе на совещании с президентом в понедельник.
"Ситуация в районе остается сложной, растет число заболевших, не соблюдаются эпиднормы, проводятся массовые мероприятия", – посетовала главврач.
По словам Гаргулия, общая заболеваемость по району на 8 ноября составила 1135 человек, зафиксировано три повторных случая заражения. Выздоровело 998 человек. Самому младшему заболевшему один месяц, самому старшему 95 лет.
На амбулаторном лечении сейчас находятся 15 человек, в дневном стационаре десять человек, на стационарном лечении в ковид-отделении 12 человек.
Гаргулия сказала, что резкий рост заболеваемости наблюдался в октябре - 115 человек, из них 19 дети.
Вакциной "Спутник V" привиты в районе 449 человек, "Спутником Лайт" - 71 человек.
Главврач обратилась к президенту с просьбой выделить дополнительную карету скорой помощи, так как автопарк больницы не обновлялся около четырех лет, и работают всего две машины.