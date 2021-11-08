https://sputnik-abkhazia.ru/20211108/glavvrach-tkuarchalskoy-bolnitsy-rasskazala-ob-epidsituatsii-v-rayone-1036239709.html

Главврач Ткуарчалской больницы рассказала об эпидситуации в районе

Главврач Ткуарчалской больницы рассказала об эпидситуации в районе

Руководство Абхазии проводит инспекционную поездку в Ткуарчалский район в понедельник, 8 ноября. 08.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-08T14:01+0300

2021-11-08T14:01+0300

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СУХУМ, 8 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Главврач Ткуарчалской районной больницы Лали Гаргулия рассказала об эпидситуации в районе на совещании с президентом в понедельник.По словам Гаргулия, общая заболеваемость по району на 8 ноября составила 1135 человек, зафиксировано три повторных случая заражения. Выздоровело 998 человек. Самому младшему заболевшему один месяц, самому старшему 95 лет.На амбулаторном лечении сейчас находятся 15 человек, в дневном стационаре десять человек, на стационарном лечении в ковид-отделении 12 человек.Гаргулия сказала, что резкий рост заболеваемости наблюдался в октябре - 115 человек, из них 19 дети.Вакциной "Спутник V" привиты в районе 449 человек, "Спутником Лайт" - 71 человек.Главврач обратилась к президенту с просьбой выделить дополнительную карету скорой помощи, так как автопарк больницы не обновлялся около четырех лет, и работают всего две машины.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/abkhaziya-ozhidaet-partiyu-iz-shesti-tysyach-doz-vaktsiny-sputnik-v-v-noyabre-1036211187.html

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