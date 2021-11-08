https://sputnik-abkhazia.ru/20211108/mezhdunarodnye-rezervy-rossii-obnovili-istoricheskiy-maksimum-1036244775.html

Международные резервы России обновили исторический максимум

Международные резервы России обновили исторический максимум

СУХУМ, 8 ноя - Sputnik. Международные резервы России с 22 по 29 октября выросли на 0,3% и достигли 623,2 миллиарда долларов, обновив исторический максимум... 08.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-08T18:31+0300

2021-11-08T18:31+0300

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СУХУМ, 8 ноя - Sputnik. Международные резервы России с 22 по 29 октября выросли на 0,3% и достигли 623,2 миллиарда долларов, обновив исторический максимум, передает РИА Новости со ссылкой на материалы ЦБ.Предыдущий рекорд ЦБ зафиксировал 22 октября - тогда международные резервы РФ составили 621,6 миллиарда долларов."Объем международных резервов по состоянию на 29 октября составил 623,2 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 1,6 миллиарда долларов, или на 0,3%, преимущественно в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила", - говорится в сообщении регулятора.Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).Международные резервы России за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/mezhdunarodnye-rezervy-rossii-obnovili-istoricheskiy-maksimum--1036105286.html

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