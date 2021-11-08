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Международные резервы России обновили исторический максимум
Международные резервы России обновили исторический максимум
СУХУМ, 8 ноя - Sputnik. Международные резервы России с 22 по 29 октября выросли на 0,3% и достигли 623,2 миллиарда долларов, обновив исторический максимум... 08.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 8 ноя - Sputnik. Международные резервы России с 22 по 29 октября выросли на 0,3% и достигли 623,2 миллиарда долларов, обновив исторический максимум, передает РИА Новости со ссылкой на материалы ЦБ.Предыдущий рекорд ЦБ зафиксировал 22 октября - тогда международные резервы РФ составили 621,6 миллиарда долларов."Объем международных резервов по состоянию на 29 октября составил 623,2 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 1,6 миллиарда долларов, или на 0,3%, преимущественно в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила", - говорится в сообщении регулятора.Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).Международные резервы России за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/mezhdunarodnye-rezervy-rossii-obnovili-istoricheskiy-maksimum--1036105286.html
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новости, россия

Международные резервы России обновили исторический максимум

18:31 08.11.2021
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых - Sputnik Абхазия, 1920, 08.11.2021
© Sputnik / Максим Блинов
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СУХУМ, 8 ноя - Sputnik. Международные резервы России с 22 по 29 октября выросли на 0,3% и достигли 623,2 миллиарда долларов, обновив исторический максимум, передает РИА Новости со ссылкой на материалы ЦБ.
Предыдущий рекорд ЦБ зафиксировал 22 октября - тогда международные резервы РФ составили 621,6 миллиарда долларов.
"Объем международных резервов по состоянию на 29 октября составил 623,2 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 1,6 миллиарда долларов, или на 0,3%, преимущественно в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила", - говорится в сообщении регулятора.
Фрагмент банкноты номиналом 100 долларов США. - Sputnik Абхазия, 1920, 28.10.2021
Международные резервы России достигли исторического максимума
28 октября, 17:50
Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
Международные резервы России за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов.
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