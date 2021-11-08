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https://sputnik-abkhazia.ru/20211108/na-ulitse-abazinskoy-v-sukhume-poyavyatsya-mesta-dlya-parkovki-1036235407.html
На улице Абазинской в Сухуме появятся места для парковки
На улице Абазинской в Сухуме появятся места для парковки
На трех центральных улицах Сухума – Джонуа, Гулиа и Абазинской близятся к завершению восстановительные работы по Инвестпрограмме. 08.11.2021, Sputnik Абхазия
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2021-11-08T09:03+0300
в абхазии
ремонт
улицы
сухум
инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии
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СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. На улице Абазинская в Сухуме скоро появятся парковочные места, сообщается на сайте столичной мэрии.Городские власти решили обустроить специальные места для парковки, с учетом загруженности сухумских улиц и растущим с каждым годом количеством автомобилей.Глава Администрации Сухума Беслан Эшба проинспектировал, как идет укладка бордюрных камней на Абазинской. Отмечается, что эти работы будут завершены в течение нескольких дней. По словам замначальника Департамента столичного ЖКХ Руслана Авидзба, на протяжении улицы Абазинская предусмотрено несколько парковочных мест. На трех центральных улицах Сухума – Джонуа, Гулиа и Абазинской близятся к завершению восстановительные работы по российской Инвестпрограмме содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годов. В рамках ремонтных работ заменены коммуникационные сети, водопровод, канализация, ливневые коллекторы. Ожидается, что в ближайшее время эти улицы будут асфальтированы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211108/v-sukhume-zaasfaltirovali-dva-tsentralnykh-perekrestka-1036235208.html
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ремонт, улицы, сухум, инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии

На улице Абазинской в Сухуме появятся места для парковки

09:02 08.11.2021 (обновлено: 09:03 08.11.2021)
© Foto / Администрация города СухумУкладка бордюрных камней на улице Абазинская
Укладка бордюрных камней на улице Абазинская - Sputnik Абхазия, 1920, 08.11.2021
© Foto / Администрация города Сухум
На трех центральных улицах Сухума – Джонуа, Гулиа и Абазинской близятся к завершению восстановительные работы по Инвестпрограмме.
СУХУМ, 8 ноя Sputnik. На улице Абазинская в Сухуме скоро появятся парковочные места, сообщается на сайте столичной мэрии.
Городские власти решили обустроить специальные места для парковки, с учетом загруженности сухумских улиц и растущим с каждым годом количеством автомобилей.
Глава Администрации Сухума Беслан Эшба проинспектировал, как идет укладка бордюрных камней на Абазинской. Отмечается, что эти работы будут завершены в течение нескольких дней.
По словам замначальника Департамента столичного ЖКХ Руслана Авидзба, на протяжении улицы Абазинская предусмотрено несколько парковочных мест.
Асфальтирование перекрестков в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 08.11.2021
В Абхазии
В Сухуме заасфальтировали два центральных перекрестка
08:45
На трех центральных улицах Сухума – Джонуа, Гулиа и Абазинской близятся к завершению восстановительные работы по российской Инвестпрограмме содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годов. В рамках ремонтных работ заменены коммуникационные сети, водопровод, канализация, ливневые коллекторы. Ожидается, что в ближайшее время эти улицы будут асфальтированы.
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