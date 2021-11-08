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В Сухуме заасфальтировали два центральных перекрестка
В Сухуме заасфальтировали два центральных перекрестка
Идет финальная часть ремонта трех улиц Сухума, на которых после замены водопровода, канализации и всех коммуникаций будет проложен асфальт. 08.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-08T08:45+0300
2021-11-08T08:48+0300
в абхазии
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СУХУМ, 8 ноя - Sputnik. В столице Абхазии заасфальтировали перекрестки улиц Джонуа-Лакоба и Абазинская-Лакоба, сообщается на сайте администрации Сухума. Подготовительные работы по укладке асфальта начались здесь в пятницу, 5 ноября. Работы ведет подрядчик ООО "Абхазрегионстрой". Отмечатся, что перекрестки улиц Джонуа-Лакоба и Абазинская-Лакоба асфальтировали сначала для удобства автомобилистов. Далее будет проложен асфальт на трех улицах - Джонуа, Гулиа и Абазинская, где с прошлого года шли работы по российской Инвестпрограмме содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022. На этих трех улицах заменены коммуникационные сети, водопровод, канализация и ливневки.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211106/v-ramkakh-investprogrammy-podgotovka-k-ukladke-asfalta-nachalas-na-odnoy-iz-ulits-sukhuma-1036218304.html
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новости, улицы, асфальт, сухум

В Сухуме заасфальтировали два центральных перекрестка

08:45 08.11.2021 (обновлено: 08:48 08.11.2021)
© Foto / Администрация города Сухум Асфальтирование перекрестков в Сухуме
Асфальтирование перекрестков в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 08.11.2021
© Foto / Администрация города Сухум
Идет финальная часть ремонта трех улиц Сухума, на которых после замены водопровода, канализации и всех коммуникаций будет проложен асфальт.
СУХУМ, 8 ноя - Sputnik. В столице Абхазии заасфальтировали перекрестки улиц Джонуа-Лакоба и Абазинская-Лакоба, сообщается на сайте администрации Сухума.
Подготовительные работы по укладке асфальта начались здесь в пятницу, 5 ноября. Работы ведет подрядчик ООО "Абхазрегионстрой".
На улице Абазинская начались подготовительные работы по укладке асфальта - Sputnik Абхазия, 1920, 06.11.2021
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В рамках Инвестпрограммы: подготовка к укладке асфальта началась на одной из улиц Сухума
6 ноября, 08:45
Отмечатся, что перекрестки улиц Джонуа-Лакоба и Абазинская-Лакоба асфальтировали сначала для удобства автомобилистов.
Далее будет проложен асфальт на трех улицах - Джонуа, Гулиа и Абазинская, где с прошлого года шли работы по российской Инвестпрограмме содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022. На этих трех улицах заменены коммуникационные сети, водопровод, канализация и ливневки.
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