https://sputnik-abkhazia.ru/20211108/nachalnik-tkuarchalskogo-rovd-zayavil-ob-ukhudshenii-kriminogennoy-situatsii-1036238913.html

Начальник Ткуарчалского РОВД заявил об ухудшении криминогенной ситуации

Начальник Ткуарчалского РОВД заявил об ухудшении криминогенной ситуации

Президент Абхазии Аслан Бжания проводит выездное совещание в Ткуарчале в понедельник, 8 ноября. 08.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-08T13:27+0300

2021-11-08T13:27+0300

2021-11-08T13:28+0300

в абхазии

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ткуарчальский район

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СУХУМ, 8 ноя - Sputnik, Асмат Цвижба. Начальник Ткуарчалского РОВД Арсен Биджев отчитался о криминогенной ситуации в районе на совещании с президентом Асланом Бжания. По его словам, за 2021 годы было зарегистрировано 23 уголовных преступления, раскрыто 16. За аналогичный период 2020 года было зафиксировано 10 преступлений, раскрыто четыре. Биджев отметил, что в районе отмечается рост тяжких видов преступлений. Было выявлено две кражи и два разбоя. Однако, по его словам, не было выявлено ни одного противоправного действия по отношению к отдыхающих, число которых в этом году возросло. За девять месяцев 2021 года было выявлено 1352 факта нарушения правил дорожного движения, 91 человек был в состоянии алкогольного опьянения. По словам Биджева, за тот же период 2020 года было выявлено 255 случаев нарушения правил. Биджев отметил, что более 40 человек будут лишены автоправ из-за неоплаты штрафов. Также в районе было выявлено десять фактов незаконного оборота наркотиков, что в два раза превысило показатели 2020 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/vozvraschenie-sukhuma-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-oktyabr-1036210081.html

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новости, ткуарчальский район