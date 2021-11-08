Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211108/novaya-tkuarchalskaya-rayonnaya-bolnitsa-mozhet-zarabotat-do-kontsa-goda-1036239195.html
Новая Ткуарчалская районная больница может заработать до конца года
Новая Ткуарчалская районная больница может заработать до конца года
СУХУМ, 8 ноя - Sputnik, Асмат Цвижба. Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган заявила на совещании в администрации Ткуарчалского района, что... 08.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-08T13:36+0300
2021-11-08T13:36+0300
в абхазии
ткуарчальский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/11/1032237767_0:135:2601:1598_1920x0_80_0_0_65887744b0ac72a1d46e7d904d4f68d9.jpg
СУХУМ, 8 ноя - Sputnik, Асмат Цвижба. Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган заявила на совещании в администрации Ткуарчалского района, что строящаяся районная больница будет готова к сдаче к концу ноября. В этом году она может быть открыта, добавила она.Главный врач Ткуарчаслкой больницы Лали Гаргулия отметила, что в штате медучреждения 195 человек, фактически работают 145 человек. По ее словам, есть нехватка врачей узких специальностей, которых нужно будет добирать.Районную больницу в Ткуарчале начали возводить в рамках Инвестпрограммы, строительство больницы было начато в 2017 году.В августе 2020 года объект посетил с инспекцией первый замминистра экономического развития России Михаил Бабич. Тогда отмечалось, что лимит финансирования строительства будет увеличен, чтобы доработать упущения в первоначальном проекте. Лимит финансирования по объекту составлял 258 миллионов рублей.Больница рассчитана на 80 коек и будет обслуживать население Ткуарчалского района и близлежащих сел Очамчырского и Галского районов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210811/Bolee-poloviny-medpersonala-Tkuarchalskoy-bolnitsy-privilis-ot-koronavirusa-1033019927.html
ткуарчальский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/11/1032237767_144:0:2455:1733_1920x0_80_0_0_664de0a347538a09a790f2f19ee0343f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ткуарчальский район

Новая Ткуарчалская районная больница может заработать до конца года

13:36 08.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук Больница в городе Ткуарчал после ремонта
Больница в городе Ткуарчал после ремонта - Sputnik Абхазия, 1920, 08.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
СУХУМ, 8 ноя - Sputnik, Асмат Цвижба. Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган заявила на совещании в администрации Ткуарчалского района, что строящаяся районная больница будет готова к сдаче к концу ноября. В этом году она может быть открыта, добавила она.
Главный врач Ткуарчаслкой больницы Лали Гаргулия отметила, что в штате медучреждения 195 человек, фактически работают 145 человек. По ее словам, есть нехватка врачей узких специальностей, которых нужно будет добирать.
Районную больницу в Ткуарчале начали возводить в рамках Инвестпрограммы, строительство больницы было начато в 2017 году.
Вакцинация от COVID - 19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 11.08.2021
В Абхазии
Более половины медперсонала Ткуарчалской больницы привилось от коронавируса
11 августа, 18:55
В августе 2020 года объект посетил с инспекцией первый замминистра экономического развития России Михаил Бабич. Тогда отмечалось, что лимит финансирования строительства будет увеличен, чтобы доработать упущения в первоначальном проекте. Лимит финансирования по объекту составлял 258 миллионов рублей.
Больница рассчитана на 80 коек и будет обслуживать население Ткуарчалского района и близлежащих сел Очамчырского и Галского районов.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:36Новая Ткуарчалская районная больница может заработать до конца года
13:27Начальник Ткуарчалского РОВД заявил об ухудшении криминогенной ситуации
13:00Бжания доложили об исполнении бюджета Ткуарчалского района и налоговых поступлениях
12:10В Сочи начнутся работы по программе комплексного развития курорта
11:27Праздник урожая на Лыхнаште отменен из-за пандемии коронавируса
11:24Такие обстоятельства: Шакрыл и Елерджия о проблемах демографии в Абхазии
11:02Пресечена контрабанда крупной партии меда из Абхазии в Россию
10:27Режим пытает политзаключенных
09:31Захарова призвала США к практическим шагам для налаживания отношений с Россией
09:02На улице Абазинской в Сухуме появятся места для парковки
08:45В Сухуме заасфальтировали два центральных перекрестка
ВчераSputnik недели: поправки в бюджет, акция протеста и QR-коды
ВчераДополнительное время: спортсмен и тренер Хашба о бразильском джиу-джитсу
ВчераПрогноз погоды в Абхазии на понедельник 8 ноября
ВчераУшел из жизни абхазский ученый Шота Салакая
ВчераЖительница Абхазии вышла в финал международного конкурса красоты "Мисс-Офис 2021"
ВчераШойгу: российские военные следят за кораблями США в Черном море
ВчераЕще одна война: Киев задумал отказ от идентичности
ВчераРоссийские военнослужащие в Абхазии провели акцию по уборке побережья Черного моря
ВчераСухум и Манагуа стали городами-побратимами