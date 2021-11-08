https://sputnik-abkhazia.ru/20211108/novaya-tkuarchalskaya-rayonnaya-bolnitsa-mozhet-zarabotat-do-kontsa-goda-1036239195.html

Новая Ткуарчалская районная больница может заработать до конца года

Новая Ткуарчалская районная больница может заработать до конца года

СУХУМ, 8 ноя - Sputnik, Асмат Цвижба. Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган заявила на совещании в администрации Ткуарчалского района, что... 08.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-08T13:36+0300

2021-11-08T13:36+0300

2021-11-08T13:36+0300

в абхазии

ткуарчальский район

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СУХУМ, 8 ноя - Sputnik, Асмат Цвижба. Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган заявила на совещании в администрации Ткуарчалского района, что строящаяся районная больница будет готова к сдаче к концу ноября. В этом году она может быть открыта, добавила она.Главный врач Ткуарчаслкой больницы Лали Гаргулия отметила, что в штате медучреждения 195 человек, фактически работают 145 человек. По ее словам, есть нехватка врачей узких специальностей, которых нужно будет добирать.Районную больницу в Ткуарчале начали возводить в рамках Инвестпрограммы, строительство больницы было начато в 2017 году.В августе 2020 года объект посетил с инспекцией первый замминистра экономического развития России Михаил Бабич. Тогда отмечалось, что лимит финансирования строительства будет увеличен, чтобы доработать упущения в первоначальном проекте. Лимит финансирования по объекту составлял 258 миллионов рублей.Больница рассчитана на 80 коек и будет обслуживать население Ткуарчалского района и близлежащих сел Очамчырского и Галского районов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210811/Bolee-poloviny-medpersonala-Tkuarchalskoy-bolnitsy-privilis-ot-koronavirusa-1033019927.html

ткуарчальский район

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ткуарчальский район