https://sputnik-abkhazia.ru/20211108/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-9-noyabrya-1036244595.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 9 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 9 ноября

Погоду на территории Черноморского побережья Абхазии будет формировать область барического поля пониженного атмосферного давления. 08.11.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 8 ноя - Sputnik. Во вторник, 9 ноября в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-5 метров в секунду, с порывами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +17°С +22°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70 – 90%.

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2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, погода в абхазии