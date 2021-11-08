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https://sputnik-abkhazia.ru/20211108/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-9-noyabrya-1036244595.html
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 9 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 9 ноября
Погоду на территории Черноморского побережья Абхазии будет формировать область барического поля пониженного атмосферного давления. 08.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-08T18:03+0300
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СУХУМ, 8 ноя - Sputnik. Во вторник, 9 ноября в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-5 метров в секунду, с порывами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +17°С +22°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70 – 90%.
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новости, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 9 ноября

18:03 08.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук Прогноз
Прогноз - Sputnik Абхазия, 1920, 08.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Погоду на территории Черноморского побережья Абхазии будет формировать область барического поля пониженного атмосферного давления.
СУХУМ, 8 ноя - Sputnik. Во вторник, 9 ноября в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-5 метров в секунду, с порывами до 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +17°С +22°С.
Температура морской воды +18°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70 – 90%.
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