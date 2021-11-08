https://sputnik-abkhazia.ru/20211108/rossiyanina-budut-sudit-v-abkhazii-za-rasprostranenie-narkotikov-1036243755.html

Россиянина будут судить в Абхазии за распространение наркотиков

Россиянина будут судить в Абхазии за распространение наркотиков

По версии следствия, житель Сочи распространял наркотики на территории Абхазии, делая тайные "закладки". 08.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-08T17:20+0300

2021-11-08T17:20+0300

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СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Генеральная прокуратура Абхазии утвердила обвинительное заключение в отношении сочинца Ивана Лукичева, 1988 года рождения, по итогам расследования МВД дело направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии.Cогласно материалам уголовного дела, Лукичев, находясь на территории России, посредством мессенджера Telegram вступил в преступный сговор с неустановленным лицом под псевдонимом Дима-Сочи для организации незаконного оборота наркотиков в особо крупном размере путем тайных закладок на территории Абхазии.Обвиняемый должен был реализовать запрещенные в гражданском обороте наркотические средств с оплатой по 200 долларов США за каждую закладку, при этом связь с Димой-Сочи поддерживать через Telegram.Лукичева был задержан 10 сентября в Сухуме с поличным. При личном досмотре у него изъяли свыше 88 граммов сильнодействующего наркотического средства метамфетамин. В ходе дальнейших оперативных мероприятий в отношении задержанного сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков были осмотрены местности в селе Мерхеул Гулрыпшского района, где было изъято около пяти граммов наркотического средства метадон, разложенные в трех тайных закладках для последующего сбыта.Еще одну оптовую партию наркотического средства метамфетамин сотрудники милиции изъяли в Гагрском районе. По версии следствия, Лукичев спрятал у основания металлической конструкции в недостроенном тоннеле более 86 граммов наркотика, рассортированного в полиэтиленовые пакеты уже для последующей реализации путем тайных закладок.Действия Лукичева по совокупности квалифицируются как незаконные приобретение, хранение, перевозка, сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенные группой лиц по предварительному сговору.Уголовное дело в отношении неустановленных лиц выделено в отдельное производство, по которому расследование продолжается.Согласно показаниям от 12 октября 2021 года, гражданин России Лукичев вину в предъявленном ему обвинении признал в полном объеме и в содеянном раскаялся.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211012/Rossiyanku-zaderzhali-v-Sukhume-za-sbyt-narkotikov-cherez-Telegram-1033395534.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211012/Perekryt-krupnyy-kanal-postavki-narkotikov-iz-Rossii-v-Abkhaziyu-1033395778.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, мвд абхазии