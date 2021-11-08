https://sputnik-abkhazia.ru/20211108/sobiraemost-za-svet-v-selakh-tkuarchalskogo-rayona-sostavila-80-protsentov-1036242476.html

Собираемость за свет в селах Ткуарчалского района составила 80 процентов

Собираемость за свет в селах Ткуарчалского района составила 80 процентов

Стоимость электроэнергии в Абхазии составляет 40 копеек за потребленный киловатт, правительство намерено повысить тарифы в целях оптимизации энергообеспечения... 08.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-08T16:03+0300

2021-11-08T16:03+0300

2021-11-08T16:13+0300

в абхазии

новости

ткуарчальский район

проблемы энергетической отрасли в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/09/1031802646_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c1bda99a8909749b3ee70d637a873d84.jpg

СУХУМ, 8 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Собираемость за потребленную электроэнергию в селах Ткуарчалского района выше, чем в городе, об этом на совещании с президентом рассказал начальник Ткуарчалской РЭС Герман Качарава. "В городе за свет платят 25-30 процентов пользователей, 80 процентов собираемости в деревнях", – отметил Качарава.По его словам, с 1 января 2021 года собираемость за электричество в районе составила четыре миллиона 981 тысячу рублей, или 60 процентов от общей суммы.Карчава рассказал, что до запрета на добычу криптовалют суточное потребление в районе достигало 32 мегаватт, а после запрета снизилось до 14 мегаватт.Аслан Бжания сделал акцент на проблеме собираемости. Он поручил главам сел предоставить в ближайшее время график выплаты долгов по местам за электричество и отметил, что все долги должны быть выплачены до конца года."Я не верю тому, кто говорит, что это невозможно. Тот, кто так говорит, просто не хочет этого делать. Будете отключать свет, и тогда все получится, иначе работать нельзя, либо мы будем увольнять глав сел", – сказал президент.Бжания отметил, что в ближайшие пять лет стоимость электроэнергии будет увеличена до двух рублей за киловатт."Милиционеры днем и ночью ходят по лесам в поисках майнингов, и никто им не говорит, где они. Видимо, всех все устраивает. Так не получится", – добавил глава государства, касаясь темы запрещенной в Абхазии деятельности по добыче криптовалют.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/bolshoe-bremya-pochemu-v-abkhazii-ne-khotyat-platit-za-svet-1036167211.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210721/Novye-tarify-i-elektroseti-plan-optimizatsii-energoobespecheniya-Abkhazii-1032883627.html

ткуарчальский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, ткуарчальский район, проблемы энергетической отрасли в абхазии