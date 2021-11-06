https://sputnik-abkhazia.ru/20211106/v-ramkakh-investprogrammy-podgotovka-k-ukladke-asfalta-nachalas-na-odnoy-iz-ulits-sukhuma-1036218304.html
В рамках Инвестпрограммы: подготовка к укладке асфальта началась на одной из улиц Сухума
В рамках Инвестпрограммы: подготовка к укладке асфальта началась на одной из улиц Сухума
Работы проводятся в рамках российской Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годов. 06.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-06T08:45+0300
2021-11-06T08:45+0300
2021-11-06T08:45+0300
в абхазии
беслан эшба
сухум
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СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. Начались подготовительные работы по укладке асфальта на улице Абазинская в Сухуме, сообщает пресс-служба администрации столицы.На улице Абазинская завершены работы по капитальному ремонту ливневого коллектора, убирают территорию, устанавливают бордюры. Как ранее на встрече в Общественной палате отмечал глава Сухума, первым делом после ремонта улиц в городе, будут заасфальтированы два перекрестка с наибольшим автомобильным движением - Джонуа-Лакоба и Джонуа-Абазинская.Подготовительными работами и укладкой асфальта на улице Абазинская занимается подрядная организация "Абхазрегионстрой". Авидзба также отметил, что работы сухумского "Водоканала" по укладке ливневого коллектора на завершающей стадии - осталось уложить крышки под люки. Учитывая загруженность столичных улиц и растущее количество автомобилей, на улице Абазинская предусмотрены парковочные места. К их организации были привлечены специалисты Управления архитектуры и градостроительства администрации города Сухум и транспортного управления."Бордюрный камень будет уложен не сплошной линией, а с обустройством парковочных мест, потому что у нас улицы и так достаточно узкие, а учитывая, что на этом участке широкие тротуары, есть такая возможность обустроить парковочные места для нужд города", - сообщил заместитель начальника Департамента ЖКХ.Работы по замене коммуникационных сетей и укладке асфальта ведутся по Инвестиционной программе с 2020 года от Сухумской крепости до улицы Ардзинба. Остальная часть улицы Абазинской была восстановлена в 2014 году, когда строился городской стадион "Динамо".
https://sputnik-abkhazia.ru/20211030/remonty-proekty-i-borba-s-covid-19-intervyu-glavy-sukhuma-beslana-eshba-1036126854.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211029/glava-sukhuma-rasskazal-o-problemakh-stolitsy-i-planakh-po-razvitiyu-goroda-1036116929.html
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беслан эшба, сухум
В рамках Инвестпрограммы: подготовка к укладке асфальта началась на одной из улиц Сухума
Работы проводятся в рамках российской Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годов.
СУХУМ, 6 ноя - Sputnik.
Начались подготовительные работы по укладке асфальта на улице Абазинская в Сухуме, сообщает
пресс-служба администрации столицы.
На улице Абазинская завершены работы по капитальному ремонту ливневого коллектора, убирают территорию, устанавливают бордюры.
Как ранее на встрече в Общественной палате отмечал глава Сухума, первым делом после ремонта улиц в городе, будут заасфальтированы два перекрестка с наибольшим автомобильным движением - Джонуа-Лакоба и Джонуа-Абазинская.
"Уже сегодня соответствующие службы приступили к работам по подготовке дорог для укладки асфальта. Идет планировка, съем старого покрытия, регулировка люков, чтоб можно было уложить асфальт. Работы ведутся нашим подрядчиком. Понятно, что это работа не одного дня, это займет несколько дней. Сегодня будет подготовка и буквально завтра-послезавтра здесь уже будет лежать асфальт", - сказал заместитель начальника Департамента ЖКХ администрации Руслан Авидзба.
Подготовительными работами и укладкой асфальта на улице Абазинская занимается подрядная организация "Абхазрегионстрой".
Авидзба также отметил, что работы сухумского "Водоканала" по укладке ливневого коллектора на завершающей стадии - осталось уложить крышки под люки.
Учитывая загруженность столичных улиц и растущее количество автомобилей, на улице Абазинская предусмотрены парковочные места. К их организации были привлечены специалисты Управления архитектуры и градостроительства администрации города Сухум и транспортного управления.
"Бордюрный камень будет уложен не сплошной линией, а с обустройством парковочных мест, потому что у нас улицы и так достаточно узкие, а учитывая, что на этом участке широкие тротуары, есть такая возможность обустроить парковочные места для нужд города", - сообщил заместитель начальника Департамента ЖКХ.
Работы по замене коммуникационных сетей и укладке асфальта ведутся по Инвестиционной программе с 2020 года от Сухумской крепости до улицы Ардзинба.
Остальная часть улицы Абазинской была восстановлена в 2014 году, когда строился городской стадион "Динамо".