https://sputnik-abkhazia.ru/20211106/v-ramkakh-investprogrammy-podgotovka-k-ukladke-asfalta-nachalas-na-odnoy-iz-ulits-sukhuma-1036218304.html

В рамках Инвестпрограммы: подготовка к укладке асфальта началась на одной из улиц Сухума

В рамках Инвестпрограммы: подготовка к укладке асфальта началась на одной из улиц Сухума

Работы проводятся в рамках российской Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годов. 06.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-06T08:45+0300

2021-11-06T08:45+0300

2021-11-06T08:45+0300

в абхазии

беслан эшба

сухум

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СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. Начались подготовительные работы по укладке асфальта на улице Абазинская в Сухуме, сообщает пресс-служба администрации столицы.На улице Абазинская завершены работы по капитальному ремонту ливневого коллектора, убирают территорию, устанавливают бордюры. Как ранее на встрече в Общественной палате отмечал глава Сухума, первым делом после ремонта улиц в городе, будут заасфальтированы два перекрестка с наибольшим автомобильным движением - Джонуа-Лакоба и Джонуа-Абазинская.Подготовительными работами и укладкой асфальта на улице Абазинская занимается подрядная организация "Абхазрегионстрой". Авидзба также отметил, что работы сухумского "Водоканала" по укладке ливневого коллектора на завершающей стадии - осталось уложить крышки под люки. Учитывая загруженность столичных улиц и растущее количество автомобилей, на улице Абазинская предусмотрены парковочные места. К их организации были привлечены специалисты Управления архитектуры и градостроительства администрации города Сухум и транспортного управления."Бордюрный камень будет уложен не сплошной линией, а с обустройством парковочных мест, потому что у нас улицы и так достаточно узкие, а учитывая, что на этом участке широкие тротуары, есть такая возможность обустроить парковочные места для нужд города", - сообщил заместитель начальника Департамента ЖКХ.Работы по замене коммуникационных сетей и укладке асфальта ведутся по Инвестиционной программе с 2020 года от Сухумской крепости до улицы Ардзинба. Остальная часть улицы Абазинской была восстановлена в 2014 году, когда строился городской стадион "Динамо".

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