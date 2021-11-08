https://sputnik-abkhazia.ru/20211108/zakharova-prizvala-ssha-k-prakticheskim-shagam-dlya-nalazhivaniya-otnosheniy-s-rossiey-1036235834.html

Захарова призвала США к практическим шагам для налаживания отношений с Россией

Захарова призвала США к практическим шагам для налаживания отношений с Россией

С середины мая посольство США в Москве приостановило оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг, увязав это с решением российских властей о... 08.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-08T09:31+0300

2021-11-08T09:31+0300

2021-11-08T09:31+0300

новости

россия

мария захарова

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/01/1032336503_0:0:2933:1649_1920x0_80_0_0_c183f38bb0b8f57fd561dc25e58fdd07.jpg

СУХУМ, 8 ноя - Sputnik. США должны предпринять шаги, чтобы разблокировать ситуацию, которая завела в тупик двусторонние отношения с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"."Это не шанс, это конкретное задание, с которым госпожа Нуланд покинула территорию РФ", - сказала Захарова отвечая на вопрос ведущего о том, есть ли шанс, что удастся разрешить кризис с визами и в других проблемах с США."Если они хотят двигаться дальше, в какое-либо будущее двусторонних отношений, нормальных, в том числе и по этой линии, они должны предпринять ряд практических шагов. Для разблокирования той ситуации, которой сами завели в тупик", - добавила представитель МИД РФ.Ранее госдепартамент США внес граждан России, желающих подать заявку на американскую визу, в категорию Homeless Nationalities, что дословно переводится как "бездомные национальности". Согласно документу на сайте американского дипведомства, к "бездомным" заявителям относятся граждане тех стран, в которых у США нет консульского представительства, либо политическая ситуация настолько нестабильна, что не позволяет американским дипломатам рассматривать заявки на получение визы. Такие заявители приписываются к консульству одной или нескольких соседних стран. В общей сложности в перечень попали 10 государств, включая Сомали, Венесуэлу, Сирию и Иран. Госдепартамент уточнял, что россияне могут подавать документы на американскую визу в Варшаве.С середины мая посольство США в Москве приостановило оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг, увязав это с решением российских властей о запрете найма местного и иностранного персонала. Предоставление американскими дипломатами консульских услуг в консульстве в Екатеринбурге и Владивостоке также приостановлено.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211107/shoygu-rossiyskie-voennye-sledyat-za-korablyami-ssha-v-chernom-more-1036230207.html

россия

сша

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, россия, мария захарова, сша