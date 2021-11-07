https://sputnik-abkhazia.ru/20211107/shoygu-rossiyskie-voennye-sledyat-za-korablyami-ssha-v-chernom-more-1036230207.html

Шойгу: российские военные следят за кораблями США в Черном море

Шойгу: российские военные следят за кораблями США в Черном море

В акваторию Черного моря за последние две недели зашли американский эсминец "Портер" и флагман Шестого флота "Маунт Уитни". 07.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-07T16:00+0300

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2021-11-07T16:00+0300

сергей шойгу

россия

нато

черное море

сша

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СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Российские военные следят за военными кораблями США в Черном море и не должны допускать провокаций с их стороны, заявил министр обороны Сергей Шойгу в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".ВМС США и силы НАТО начали в регионе совместные операции, для этого в акваторию Черного моря зашли американский эсминец "Портер" и флагман Шестого флота "Маунт Уитни"."Ну, вы знаете, конечно, мы понимаем: когда в Черное море заходит корабль нерегиональной державы, когда мы понимаем, что на его борту оружие высокоточное большой дальности, когда мы понимаем, что это оружие на нем, то есть он идет не в туристическую прогулку, естественно, мы наблюдаем за ним, мы сопровождаем его и понимаем, что в любое время, в любой момент возможны любые провокации, как это было не так давно с британским судном. И, конечно, мы не должны допускать таких вещей", — сказал Шойгу.По его словам, со стороны США это очередная попытка проверить, "насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по Черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны". И американцы не одиноки в таких проверках и в таких походах, добавил Шойгу.В июне британский эсминец Defender нарушил государственную границу России в Черном море. Его выдворили из территориальных вод совместными усилиями флота и авиации.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211101/putin-o-korable-ssha-v-chernom-more-mozhem-posmotret-na-nego-v-binokl-libo-v-pritsel-1036151731.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211107/amerikanskiy-ofitser-rasskazal-chto-lishit-rossiyu-dominirovaniya-v-chernom-more-1036228559.html

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сергей шойгу, россия, нато, черное море, сша