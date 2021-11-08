https://sputnik-abkhazia.ru/20211108/zavotdelom-obrazovaniya-tkuarchalskogo-rayona-rasskazal-o-sostoyanii-shkol-1036243231.html

Завотделом образования Ткуарчалского района рассказал о состоянии школ

Завотделом образования Ткуарчалского района рассказал о состоянии школ

СУХУМ, 8 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. О состоянии системы образования в Ткуарчалском районе отчитался заведующий отделом образования Дмитрий Мушба. 08.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-08T16:50+0300

2021-11-08T16:50+0300

2021-11-08T17:20+0300

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СУХУМ, 8 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. О состоянии системы образования в Ткуарчалском районе отчитался заведующий отделом образования Дмитрий Мушба.Он рассказал, что в районе 16 общеобразовательных школ, одна детско-юношеская спортивная школа и три детсада. Общее количество учащихся - 1656 человек.С октября 2020-го по февраль 2021 года в связи с эпидситуацией школы были закрыты"Несмотря на это, наш педсостав справился с освоением программы, и мы выпустили 11-е классы, большая часть выпускников поступила в Абхазский государственный университет", – сказал Мушба и добавил, что сейчас в районе болеют девять учителей и 14 детей.По словам Мушба, в ремонте нуждаются здания средних школ № 2 и № 4, Агубедийская школа, а также спортзал детско-юношеской спортивной школы.На вопрос президента о ситуации со специалистами в школах Мушба ответил, что нехватки персонала нет, в том числе преподавателей абхазского языка, литературы и истории.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211108/glavvrach-tkuarchalskoy-bolnitsy-rasskazala-ob-epidsituatsii-v-rayone-1036239709.html

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новости, образование, школы, ткуарчальский район