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Бжания обсудил вопросы сотрудничества с представителями ООН на Южном Кавказе
© Foto / Официальный сайт Президента Республики Абхазия Президент Аслан Бжания принял постоянного Координатора ООН в Грузии Сабиной Махль и советника по полевым вопросам УВКБ ООН Марию Волошкевич.
© Foto / Официальный сайт Президента Республики Абхазия
Представители ООН рассказали Аслану Бжания о деятельности организации и международных правительственных организаций, работающих совместно в рамах Абхазского стратегического партнерства.
СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания принял постоянного Координатора ООН в Грузии Сабину Махль и советника по полевым вопросам УВКБ ООН Марию Волошкевич, сообщается на сайте главы государства.
Махль поблагодарила президента за встречу. Она отметила, что основная задача организации - помогать людям, и что в этой связи представители ООН хотели бы обсудить направления, по которым лучше сотрудничать.
Бжания выразил заинтересованность в продолжении сотрудничества с международными организациями, которые помогают республике.
Махль поблагодарила президента за встречу. Она отметила, что основная задача организации - помогать людям, и что в этой связи представители ООН хотели бы обсудить направления, по которым лучше сотрудничать.
Бжания выразил заинтересованность в продолжении сотрудничества с международными организациями, которые помогают республике.
"То, что делаете вы в рамках сложившихся реалий очень важно, мы это ценим. Речь идет о десятках и сотнях людей, которым вы помогаете. За это вам большое спасибо", - сказал президент.
Он выразил намерение и дальше общаться с представителями международного сообщества и международных организаций, "чтобы в мире знали об Абхазии".
В ходе встречи президент Абхазии обратился к представителям ООН с просьбой оказать содействие в реставрации Бедийского храма, памятника христианской культуры и одной из самых древних православных святынь Абхазии.
Глава государства затронул и тему взаимоотношений Абхазии и Грузии. Он подчеркнул, что Абхазия выступает за налаживание нормальных, цивилизованных отношений между двумя соседними странами, но это возможно лишь при условии признания Грузией независимости и государственного суверенитета Абхазии.