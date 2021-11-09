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Бжания обсудил вопросы сотрудничества с представителями ООН на Южном Кавказе
Бжания обсудил вопросы сотрудничества с представителями ООН на Южном Кавказе
Представители ООН рассказали Аслану Бжания о деятельности организации и международных правительственных организаций, работающих совместно в рамах Абхазского... 09.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-09T15:37+0300
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СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания принял постоянного Координатора ООН в Грузии Сабину Махль и советника по полевым вопросам УВКБ ООН Марию Волошкевич, сообщается на сайте главы государства.Махль поблагодарила президента за встречу. Она отметила, что основная задача организации - помогать людям, и что в этой связи представители ООН хотели бы обсудить направления, по которым лучше сотрудничать.Бжания выразил заинтересованность в продолжении сотрудничества с международными организациями, которые помогают республике. "То, что делаете вы в рамках сложившихся реалий очень важно, мы это ценим. Речь идет о десятках и сотнях людей, которым вы помогаете. За это вам большое спасибо", - сказал президент. Он выразил намерение и дальше общаться с представителями международного сообщества и международных организаций, "чтобы в мире знали об Абхазии". В ходе встречи президент Абхазии обратился к представителям ООН с просьбой оказать содействие в реставрации Бедийского храма, памятника христианской культуры и одной из самых древних православных святынь Абхазии.Глава государства затронул и тему взаимоотношений Абхазии и Грузии. Он подчеркнул, что Абхазия выступает за налаживание нормальных, цивилизованных отношений между двумя соседними странами, но это возможно лишь при условии признания Грузией независимости и государственного суверенитета Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/v-mid-abkhazii-rasskazali-ob-itogakh-raunda-zhenevskikh-diskussiy-1035881604.html
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новости, оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев

Бжания обсудил вопросы сотрудничества с представителями ООН на Южном Кавказе

15:37 09.11.2021
© Foto / Официальный сайт Президента Республики Абхазия Президент Аслан Бжания принял постоянного Координатора ООН в Грузии Сабиной Махль и советника по полевым вопросам УВКБ ООН Марию Волошкевич.
Президент Аслан Бжания принял постоянного Координатора ООН в Грузии Сабиной Махль и советника по полевым вопросам УВКБ ООН Марию Волошкевич. - Sputnik Абхазия, 1920, 09.11.2021
© Foto / Официальный сайт Президента Республики Абхазия
Представители ООН рассказали Аслану Бжания о деятельности организации и международных правительственных организаций, работающих совместно в рамах Абхазского стратегического партнерства.
СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания принял постоянного Координатора ООН в Грузии Сабину Махль и советника по полевым вопросам УВКБ ООН Марию Волошкевич, сообщается на сайте главы государства.

Махль поблагодарила президента за встречу. Она отметила, что основная задача организации - помогать людям, и что в этой связи представители ООН хотели бы обсудить направления, по которым лучше сотрудничать.

Бжания выразил заинтересованность в продолжении сотрудничества с международными организациями, которые помогают республике.
"То, что делаете вы в рамках сложившихся реалий очень важно, мы это ценим. Речь идет о десятках и сотнях людей, которым вы помогаете. За это вам большое спасибо", - сказал президент.
Он выразил намерение и дальше общаться с представителями международного сообщества и международных организаций, "чтобы в мире знали об Абхазии".
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В ходе встречи президент Абхазии обратился к представителям ООН с просьбой оказать содействие в реставрации Бедийского храма, памятника христианской культуры и одной из самых древних православных святынь Абхазии.
Глава государства затронул и тему взаимоотношений Абхазии и Грузии. Он подчеркнул, что Абхазия выступает за налаживание нормальных, цивилизованных отношений между двумя соседними странами, но это возможно лишь при условии признания Грузией независимости и государственного суверенитета Абхазии.
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