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Наталья Никонорова: Киев провоцирует ДНР на полномасштабные боевые действия

Наталья Никонорова: Киев провоцирует ДНР на полномасштабные боевые действия

Занятие украинскими силовиками села Старомарьевка в нейтральной зоне, заявления о применении противоречащих минским соглашениям турецкого беспилотника... 09.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-09T14:02+0300

2021-11-09T14:02+0300

2021-11-09T14:32+0300

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С чем связана эскалация конфликта, чем обернется применение украинскими силовиками беспилотников для атак по Донбассу, и о перспективах урегулирования конфликта в интервью РИА Новости рассказала полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.- Какая на данный момент ситуация в населенном пункте Старомарьевка, находящемся в нейтральной зоне, что известно?- Украинские вооруженные формирования де факто взяли под контроль этот населенный пункт, хотя он находился в "серой зоне", был демилитаризован и не находился ни под контролем ВСУ, ни под контролем Народной милиции ДНР. Причём этот факт ранее подтверждался СММ ОБСЕ. Но сейчас украинские вооруженные формирования продвинулись вперед, по сути, захватили Старомарьевку, вывесили там украинский флаг, возвели новые фортификационные сооружения, оборудовали траншеи. Все это грубейшие нарушения и минских соглашений, и мер по усилению режима прекращения огня. Мы пытались задействовать координационный механизм, сообщали украинским представителям в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), что такую деятельность необходимо прекратить, что это очень серьезное нарушение. Но все эти попытки прекратить эскалацию дипломатическими средствами были полностью проигнорированы украинской стороной. Соответственно, эти новые сооружения пришлось разрушать нашим защитникам, чтобы не допустить дальнейшего продвижения ВСУ вперед. Сейчас мы очень обеспокоены судьбами жителей Старомарьевки. Нам удалось договориться с международными организациями об оказании жителям гуманитарной помощи, в частности, МККК привез туда воду, продукты, был доставлен уголь, поскольку надвигаются холода и существует объективная необходимость отопления домов. Все возможные гуманитарные шаги с нашей стороны предпринимаются.- Сообщалось, что в поселке проживает 37 человек с российским гражданством. Известна ли их судьба?- Связь с жителями села обрывочная. Жители боятся использовать в открытую телефоны с подключенным (республиканского оператора связи - ред.) "Фениксом". По информации, которой мы на данный момент располагаем, известно о случаях, когда у людей отбирали и уничтожали автомобильные номера ДНР, изымали паспорта ДНР и Российской Федерации. Насколько это точная и корректная информация, будем проверять, когда населенный пункт будет освобожден. Очевидно, что представители республики не смогут дать никакое официальное подтверждение или опровержение о том, что происходит в Старомарьевке, без возможности туда зайти, поговорить с жителями, получить свидетельские показания, на месте зафиксировать все происшествия. Иной вариант – это официальное заявление украинской стороны, но насколько можно верить таким заявлениям – это другой вопрос. Нам прекрасно известно, как украинская сторона относится в принципе к правовому порядку – в случае с Украиной скорее уместно говорить о беспорядке и произволе.- Почему украинскими силовиками был захвачен именно этот населенный пункт?- Во-первых, это практически единственное село, которое осталось в так называемой "серой зоне", где нет представителей вооруженных формирований: ни Народной милиции, ни Вооруженных сил Украины. Во-вторых, географическое положение. Село находится ближе к позициям Украины. Плюс Старомарьевка располагается в низине, а позиции украинских формирований на возвышенности. Поэтому они прекрасно видят, что там происходит, контролируют ситуацию и так далее. Они воспользовались таким положением, нагло, цинично и откровенно нарушая минские соглашения и, в частности, меры по усилению режима прекращения огня. Этими мерами недвусмысленно и четко запрещено любое продвижение вперёд, разведывательная деятельность, оборудование новых инженерных сооружений, позиций траншей и так далее.- Можно говорить о возвращении Киева к прежней тактике "ползучего наступления", когда украинские силовики брали под контроль участки в нейтральной зоне?- Это скорее провокация, чем продуманная тактика. Нас провоцируют на возобновление полномасштабных боевых действий. Здесь нужно учитывать все факторы комплексно. Это и захват Старомарьевки, и открытое использование Bayraktar, и подтверждение этого на официальном уровне – более того, мы получили письмо от украинской стороны, в котором она абсолютно открыто признает, что использует БПЛА, хотя это строжайше запрещено целым рядом документов минского пакета. Это и третья попытка сбросить взрывное устройство с БПЛА на нефтебазу в Кировском районе, постоянные обстрелы мирных населенных пунктов, все это вместе – ни что иное, как провоцирование на симметричный или даже ассиметричный ответ, который может повлечь возобновление "горячей" фазы конфликта.К тому же, стоит учесть и тот факт, что все эти акты агрессии Украина подает как некие мнимые "победы", чтобы отвлечь украинское население от провала во внутренней политике. Зеленский сейчас в антирейтинге, все украинское руководство в антирейтинге, им необходимо что-то делать для выхода из этого репутационного дна, но выбираются не реальные пути повышения жизни народа, а пиар-акции, фейковые "победы" на линии соприкосновения. Только вот какие же это победы: да, захватили Старомарьевку, но ведь это отнюдь не достижение, там исключительно мирное, невооруженное население проживает. Попали с БПЛА по людям в Гольмовском, но это же гражданские, ни в чем не повинные люди. И это уже не говоря о том факте, что использование БПЛА запрещено.В Киеве понимают, что если получится нас спровоцировать на полномасштабные боевые действия, то все внимание как внутренней украинской аудитории, так и международного сообщества будет посвящено этой теме, то есть Украина сможет снова вернуться в международную повестку и получить еще и от этого бонусы от своих "партнеров". Но, что самое циничное, официальные лица Украины постоянно заявляют, что у них якобы война с Россией, что они являются жертвами агрессии, что Украину нужно защищать. А тем временем украинские формирования под прикрытием этой лжи просто уничтожают мирное население.- Подтверждено ли сообщение Киева о первом применении Bayraktar?- Да, мы знаем, что украинская сторона использовала Bayraktar для наблюдения, разведки, но эти беспилотники никогда ранее не пересекали линию соприкосновения. Конкретный случай боевого применения Bayraktar не подтвердился, пока, по имеющимся у нас данным, можно говорить о том, что все это фейк. Видео, которое распространил Генштаб ВСУ, где якобы с турецкого БПЛА уничтожаются наши позиции, по фактажу не совпадает с нашей информацией. Но в Киеве по каким-то причинам продолжают настойчиво об этом говорить.- Заявление Киева о первом применении беспилотника в Донбассе можно расценивать как прощупывание возможной реакции стран-гарантов перед дальнейшим применением?- Скорее всего, это и прощупывание, и провокация. Кстати, и от Франции, и от Германии была получена четкая позиция о том, что использование БПЛА необходимо прекратить. Но с украинской стороны мы не наблюдаем адекватной ответной реакции. Более того, украинский МИД даже дерзнул заявить, что вместо высказывания обеспокоенности по поводу использования "средств обороны", как это назвала Украина, Франции и Германии стоило бы заниматься организацией встречи в "нормандском формате". С дипломатической точки зрения довольно хамский ответ.- Такое поведение Киева в Донбассе, такая реакция на осуждение со стороны Франции и Германии может быть связаны с недавним визитом на Украину министра обороны США Ллойда Остина? Могла ли быть получена в ходе этого визита отмашка на активизацию боевых действий?- Мы не сможем об этом узнать, мы там не присутствовали. Можем только догадываться. Но действительно, факты говорят о том, что обострение в Донбассе началось после данного визита.- Как использование Bayraktar украинскими силовиками может поменять расстановку сил в Донбассе?- На расстановку сил вряд ли как-то повлияет, но может повлиять на степень эскалации. Использование БПЛА запрещено минскими соглашениями. Если Украина открыто признает использование беспилотников и продолжит их использовать, да еще и не только в разведывательных целях, но и в боевых, то, соответственно, это можно расценивать, как прямой официальный выход украинской стороны из мер по усилению режима прекращения огня, бессрочного перемирия и в целом минского процесса.На данный момент мы ожидаем реакцию ОБСЕ и на имеющиеся факты грубейших нарушений минских соглашений с украинской стороны, и на заявления официальных лиц Украины, в которых данные нарушения открыто подтверждаются.- Как Вы оцениваете вклад миссии ОБСЕ, стран-гарантов минских соглашений в процесс урегулирования конфликта?- Нельзя отрицать значение их вклада, особенно стран-гарантов. Именно при посредничестве России, Франции и Германии были подписаны минские соглашения. Имеют значение и саммиты "нормандской четверки", которые вырабатывают конкретные рекомендации по реализации тех или иных пунктов минских соглашений. Но хотелось бы большей активности и со стороны гарантов минских соглашений, и со стороны СММ ОБСЕ по давлению на украинскую сторону в целях реализации подписанных соглашений, поскольку Украина начинает себе позволять все большие нарушения. И реакция гарантов и посредников в лице ОБСЕ довольно слабая, пассивная.Единственный, кто активно предпринимает все возможное для возвращения Киева в дипломатическое русло, это Российская Федерация. Но Россия самостоятельно, в одиночку не сможет повлиять на украинскую сторону, особенно учитывая, что Украина заявляет о наличии якобы войны с Россией. Необходимо влияние и куда более активная позиция других гарантов. Мы услышали негативную оценку использования Bayraktar со стороны Франции и Германии, но эта оценка довольно размытая. Нет четкого и жесткого посыла к тому, что нужно немедленно прекратить использование этих БПЛА, поскольку это вопиющее нарушение минских договоренностей. А ведь без такой твердой и убедительной реакции стран-гарантов Украина, вероятнее всего, продолжит наращивать эскалацию и издеваться над мирным населением.- Как Вы оцениваете работу нового координатора от ОБСЕ в контактной группе Микко Киннуена, а также новых представителей ОБСЕ в подгруппах?- Хотелось бы больше беспристрастности со стороны координаторов и больше активности. Если сделать ретроспективу, предыдущие координаторы занимали куда более внятную и уместную позицию в ответ на провокации украинской стороны. Они призывали Киев вернуться к уважительному диалогу и работе над реализацией мирных договоренностей, в особенности, когда представители Украины демонстративно использовали военную, угрожающую риторику, когда они предлагали какие-то проекты, которые противоречат минским соглашениям. Предшественники господина Киннунена все-таки могли выразить неудовольствие по поводу поведения украинских переговорщиков и тем самым вернуть их в надлежащие мирным переговорам рамки.Однако, на прошедшем заседании контактной группы от координатора ОБСЕ не было высказано вообще никакой позиции. Откровенно возмутительным заявлениям Украины не было оказано поддержки, но и негативной реакции не было никакой: ни напоминаний о том, что такое минские соглашения и какие термины можно использовать, а какие нельзя, ни о том, что необходимо оставаться в мирной риторике. Такое отсутствие даже малейшей реакции – это очень формальный подход и его точно нельзя назвать беспристрастным. Когда одна из сторон прямо и откровенно признаётся в нарушениях документов, в соответствии с которыми этот процесс происходит, необходима соответствующая реакция от лиц, в мандате которых есть обязательство по "обеспечению мира и стабильности". Но такой реакции нет, и это, увы, приводит к еще большему нагнетанию напряженности как на переговорной площадке, так и на линии соприкосновения.- Какой наиболее вероятный сценарий развития ситуации в Донбассе в ближайшее время?- Вероятно, Украина продолжит свои подлые провокации. Им выгодно сейчас начать масштабные боестолкновения, это и фокус внимания с внутренних украинских проблем сместит, и поспособствует новым траншам помощи со стороны западных "партнеров". Но все же еще есть надежда, что мы услышим более активную позицию со стороны западных гарантов минских соглашений и что будет оказано соответствующее давление на Киев для немедленного прекращения осуществляемого им беспредела. Если будет жесткая позиция стран-гарантов и ОБСЕ, то, на наш взгляд, она сможет приостановить агрессию со стороны украинских властей.- Почему Киев прямо сейчас не начинает активных боевых действий, чего он ждет?- Украина всеми своими действиями провоцирует республики на первые шаги, чтобы затем объявить себя жертвой агрессии, заявить, что республики нарушили минские соглашения, что минских соглашений теперь нет. Вот, кстати, еще одна выгода украинской стороны: объявить, что мы вышли из минских соглашений и эти соглашения нужно переписать, изменить, дополнить, модернизировать. Это цель, которую Украина уже давно и пока безуспешно добивается.

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