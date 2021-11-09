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Перекрыт канал незаконного ввоза автомобилей из Абхазии в Россию
Перекрыт канал незаконного ввоза автомобилей из Абхазии в Россию
Российские таможенники изъяли 24 автомобиля, незаконно перемещенных через границу с Абхазией. 09.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-09T13:27+0300
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СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. Краснодарская таможня пресекла деятельность организованной преступной группы и перекрыла канал незаконного ввоза автомобилей из Абхазии в Россию, сообщается на сайте Южного таможенного управления.Согласно проведенному следствию, члены организованной преступной группы, состоящей из граждан России, Абхазии и Кыргызстана, на протяжении 2020 года осуществляли незаконный ввоз автомобилей из Абхазии в Россию через пункт пропуска "Адлер" под видом транспортных средств международной перевозки, предоставляя в таможне недействительные документы.Всего изъято 24 незаконно перемещенных автомобиля, являющихся иностранным товаром. Сумма неуплаченных таможенных платежей составила более 18 миллионов рублей.В отношении нарушителей возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное организованной группой), наказание предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до миллиона рублей. В отношении двух членов преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210818/Rossiyskaya-tamozhnya-raskryla-skhemu-nezakonnogo-vvoza-avtomobiley-iz-Abkhazii-1033063536.html
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Перекрыт канал незаконного ввоза автомобилей из Абхазии в Россию

13:27 09.11.2021 (обновлено: 13:30 09.11.2021)
© Foto / Южное таможенное управлениеКПП Псоу
КПП Псоу - Sputnik Абхазия, 1920, 09.11.2021
© Foto / Южное таможенное управление
Российские таможенники изъяли 24 автомобиля, незаконно перемещенных через границу с Абхазией.
СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. Краснодарская таможня пресекла деятельность организованной преступной группы и перекрыла канал незаконного ввоза автомобилей из Абхазии в Россию, сообщается на сайте Южного таможенного управления.
Согласно проведенному следствию, члены организованной преступной группы, состоящей из граждан России, Абхазии и Кыргызстана, на протяжении 2020 года осуществляли незаконный ввоз автомобилей из Абхазии в Россию через пункт пропуска "Адлер" под видом транспортных средств международной перевозки, предоставляя в таможне недействительные документы.
Всего изъято 24 незаконно перемещенных автомобиля, являющихся иностранным товаром. Сумма неуплаченных таможенных платежей составила более 18 миллионов рублей.
Южной оперативной таможней раскрыта схема незаконного ввоза и реализации автомобилей - Sputnik Абхазия, 1920, 18.08.2021
В Абхазии
Российская таможня раскрыла схему незаконного ввоза автомобилей из Абхазии
18 августа, 20:05
В отношении нарушителей возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное организованной группой), наказание предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до миллиона рублей.
В отношении двух членов преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В Абхазии
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